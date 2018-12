Solo anomalías administrativas en Clínica del Riñón

Crescencio Beltrán Beltrán, comisionado de la Coprised, detalló que tras las denuncias públicas de presunto contagio de hepatitis C en pacientes de la Clínica del Riñón, se acudió al lugar pero solo se encontraron anomalías de tipo administrativo, mismas que fueron subsanadas, pero no se pudo demostrar la presencia del virus.

Explicó que una forma de contagio de hepatitis C sí se puede dar por medio del proceso de hemodiálisis, cuando no se aplica la técnica adecuada o no se cambia el filtro, en este caso de denuncia fueron los pacientes quienes afirman que ahí se dio el foco de infección.

El personal de Coprised acudió a la clínica para hacer la revisión con un acta, se tomó en cuenta la infraestructura, personal calificado, de acuerdo a las 3 normas, expediente clínico, hemodiálisis y rpbi, como resultado se encontraron anomalías en la documentación. Aviso de funcionamiento y licencia no se contaba, ni con un responsable de la unidad, se les dio oportunidad de solventar las anomalías señaladas, cuestión que se ha ido solventando.

Lo principal era revisar si las 35 máquinas que están trabajando se encontraban en buenas condiciones, y si se hacen los cambios correspondientes en cada paciente, de la manguera y el filtro.

Se cerró el expediente con el dictamen de que se detectaron ciertas anomalías administrativas, pero el problema de contagio no se pudo determinar, pues no se pudo demostrar que se encontró el virus.

La Fiscalía General del Estado pidió una prueba, para dar certeza que el contagio se dio ahí, pero reiteró por Coprised que no se pudo determinar. Puntualizó que es difícil determinar que el contagio haya sido ahí, solo se puede verificar que el proceso se haga de manera correcta.

Aseguró que no hay ningún compromiso con la Clínica del Riñón, pero tampoco se puede detener este tipo de tratamientos pues puede afectar más a la población. Mientras la empresa cumpla con la norma no se puede hacer nada, por lo que se enviará personal de manera permanente para corroborar que se está haciendo un proceso correcto.