“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El ‘Club los Polaroid’

Nada justifica el argüende por el espionaje. ¿Cinismo? Es probable, pero pura realidad; todos, excepto quienes no somos importantes, están indignados porque el gobierno se gasta millonadas de dólares en saber qué dicen o qué hacen cuando, en honor a la verdad, no requiere mucho gasto conocer sus pasos, sus palabras o lo que publicarán

Por Juan Bustillos

El “Cuarto poder” y el quinto, las ONG’s que dicen luchar a favor de los derechos humanos, viven tiempos de hipócrita angustia. Han descubierto que el gobierno los espía a través de “Pegasus”, un programa que infecta los teléfonos inteligentes para usarlos como cámaras y micrófonos al servicio de “Big Brother”.

La mala nueva nos llegó de Estados Unidos, vía la Biblia de nuestro periodismo, The New York Times, que en estas y otras materias contiene la verdad absoluta, aunque en ocasiones seamos los periodistas mexicanos quienes lo surtimos de información, precisamente, para que nos llegue de allá convertida en revelación divina y nos sirva aquí para lo que sea.

Todos, excepto quienes no somos importantes, están indignados porque el gobierno se gasta millonadas de dólares en saber qué dicen o qué hacen cuando, en honor a la verdad, no requiere mucho gasto conocer sus pasos, sus palabras o lo que publicarán los miembros de lo que se podría llamar el “Club los Polaroid”, por aquello de que gracias a su ego inmenso, todo lo revelan en dos segundos.

¡EL TELÉFONO!

¿Cómo te llega la información privilegiada que publicas sobre mí?, se atrevió, por fin, a preguntarme Manuel Camacho en la larga cena que sostuvimos una noche en casa de Julio Camelo. Al entonces regente del Distrito Federal no sólo le intrigaba, le molestaba, que mantuviera a los lectores al tanto de algunos de sus movimientos más importantes, todos tendientes a imponerse a Luis Donaldo Colosio en la sucesión presidencial priísta de 1994.

Tenía sus sospechosos, pero no se atrevió a mencionar sus nombres, así que hizo su movimiento más audaz: Insinuó que IMPACTO podría recibir publicidad de su gobierno a cambio de una confidencia.

Nada obtuvo, pero al despedirnos, por ahí de las 3:00 de la madrugada, como si no viniera al caso, le pregunté qué asunto había dejado pendiente con Cuauhtémoc Cárdenas después de aceptar que Leonel Godoy encabezara la Fiscalía que investigaría el asesinato de Xavier Ovando y Martín Gil.

Me alcanzó, casi mete la cabeza por la ventanilla del carro y, como si hubiese experimentado una epifanía, exclamó: “¡El teléfono!”.

En efecto, días atrás había charlado, por teléfono, con Cárdenas sobre la Fiscalía Especial y acordaron que en un encuentro posterior resolverían el “otro asunto”.

No había secreto. Camacho, incluso los más desconfiados, alguna vez bajan la guardia o sus interlocutores no se sienten obligados a ser cautelosos. Llegan a olvidar que el gobierno mexicano, como los de todo el mundo, se sienten obligados o se crean la necesidad de vigilar a sus ciudadanos más eminentes.

Por aquellos tiempos gozaba de una especie de suscripción en la Dirección Federal de Seguridad; un agente agradecido me hacía llegar, con cierta regularidad, paquetes mínimos de transcripciones de charlas telefónicas entre algunos de nuestros prohombres. La mayoría del contenido era basura, pero de vez en vez era posible encontrar una perla, incluso en las pláticas de la servidumbre con sus amistades cuando no estaban la señora y el señor de la casa.

Fueron los tiempos en que la tecnología sólo daba para los “caimanes”, las pinzas que se sujetaban a las terminales telefónicas en las cajas que Telmex instalaba en las calles. Ni pensar en “Pegasus”, algo que ni George Orwell imaginó. El resto de la información se obtenía de la “cola” (la legión de individuos contratada para seguir cada paso de los espiados o de las gratificaciones a meseros que disimuladamente escuchaban fragmentos de charlas en los restaurantes, o el salario paralelo devengado por empleados desleales que permitían, a quien podía pagar, la instalación de micrófonos apenas disimulados en floreros o libreros de las oficinas privadas).

En alguna ocasión, el todopoderoso Pepe Córdoba, entre cuyas obligaciones estaba manejar lo que hoy es el Cisen a través de Fernando del Villar, se horrorizó al enterarse de que su charla, en Washington, con un alto funcionario norteamericano había sido grabada por un reportero mexicano a través de un micrófono camuflado en un florero sobre la mesa del restaurante.

En aras de la llamada seguridad nacional se espía no sólo a lo que hoy llamamos crimen organizado, sino a todo aquel que signifique algo para el Estado, se trate de quien sea, incluido el Presidente. Durante décadas, la fuerza de Edgar Hoover descansó en la información que recabó sobre el quién es quién de aquella nación, en especial los Presidentes y sus familiares.

LOS ESPÍAS HISTÓRICOS

Pero no es Hoover el prototipo de policía político. En la biografía del “El Genio Tenebroso”, Stefan Zweig describe uno de los grandes momentos de Joseph Fouché: “…pocos días antes de morir ordena a su hijo abrir su escritorio y sacar los papeles. Se enciende una gran hoguera; cientos, miles de cartas son arrojadas al fuego; probablemente también las Memorias temidas, ante las que temblaron tantas personas. ¿Fue una debilidad del moribundo o una última bondad?; ¿fue temor ante la posteridad o fría indiferencia? En todo caso, destruyó, en su lecho de muerte, todo lo que pudiera haber comprometido a otros cuando podía ser arma de venganza contra sus enemigos. Y fue esto en un arranque de benevolencia nueva y casi religiosa, buscando por primera vez, cansado de los hombres y de la vida, en lugar de gloria y poder, otra dicha: Olvido”.

Obtener y usar la información permitió a Fouché sobrevivir a Robespierre, servir a la realeza siendo regicida y a Napoleón en la República. Su poder fue inmenso.

Zweig desentraña el misterio:

“Este poder de Fouché sobre Napoleón, que es un enigma para todos los contemporáneos, no tiene nada de mágico o de hipnótico. Es un poder adquirido por laboriosidad, habilidad y observación sistemáticas; un poder calculado. Fouché sabe mucho; sabe demasiado. Conoce, gracias a las comunicaciones del Emperador, y aun en contra de la imperial voluntad, todos los secretos imperiales y tiene así en jaque, por estar informado de manera perfecta, casi mágica, al Imperio entero, y también a su señor. Por la propia esposa del Emperador, por Josefina, conoce los detalles más íntimos del tálamo imperial; por Barras, cada paso dado en la escalera de caracol de su ascensión. Vigila, gracias a sus propias relaciones con hombres de dinero, la situación económica particular del Emperador. No pasa inadvertido para él ni uno de los 100 asuntos sucios de la familia Bonaparte: Los asuntos de juego de sus hermanos; las aventuras escabrosas de Paulina. Tampoco se le ocultan los desvíos matrimoniales de su amo. Si Napoleón sale a las 11:00 de la noche envuelto en un abrigo extraño, y completamente embozado, por una puerta secreta de las Tullerías para visitar a una amante, sabe Fouché, a la mañana siguiente, adónde se dirigió el coche, cuánto tiempo permaneció el Emperador en aquella casa y cuándo regresó; hasta puede avergonzar una vez al Soberano del mundo con la comunicación de que una favorita le engañaba a él, a Napoleón, con un corista cualquiera de teatro. De cada escrito importante del gabinete del Emperador recibe, directamente, una copia Fouché gracias a un secretario sobornado; y varios lacayos, de alta y baja categoría, cobran un suplemento mensual de la caja secreta del ministro de Policía como recompensa por el soplo de todos los chismorreos de palacio. De día y de noche, en la mesa y en la cama, está Napoleón vigilado por su extremado servidor. Imposible ocultarle un secreto: Así está el Emperador obligado a confiárselo todo, quiera o no. Y ese conocimiento de todo y de todos constituye el poder único de Fouché sobre los hombres que Balzac tanto admira”.

El escándalo por el espionaje a que están sometidos los periodistas importantes de la Ciudad de México y los defensores de los derechos humanos superó a cualquier otro durante la semana. Alcanzó tantos decibeles que hasta el redactor de los discursos presidenciales hizo pronunciar a Enrique Peña Nieto una frase desafortunada por la que se disculpó.

LÁGRIMAS DE COCODRILO

Pero al margen de las lágrimas de cocodrilo y del rasgamiento de vestiduras, pero también sin pasarnos de cínicos, los periodistas indignados y los activistas no ignoraban que alguien, quien sea, no necesariamente el gobierno (y éste también), los espía y los seguirá espiando.

En realidad, todos estamos bajo la lente gubernamental, incluidos los periodistas no importantes, pero también el gobierno.

A diario es posible leer columnas periodísticas en las que se detallan reuniones del Presidente con su equipo y, en ocasiones, hasta se citan frases textuales entrecomilladas.

Es evidente que el reportero que hace estas crónicas no puede pagar el costo de “Pegasus” ni la tarifa por infectar un teléfono en particular; en cambio, al igual que Fouché, goza de las confidencias de algunos de los asistentes de esas reuniones a las que se acude sin teléfono por temor al virus o a las aplicaciones normales del equipo, como grabadora y cámara.

De algunos casos criminales de magnitud histórica, como la escapatoria de “El Chapo” o la masacre de Tanhuato, nos enteramos, de inmediato, con un alud impresionante de detalles gracias a que el periodista tuvo la fortuna de gozar de la confianza de los personajes políticos adecuados, por cierto, más que identificados por sus superiores.

En la revelación de estas informaciones sensacionales no se usa “Pegasus”, pero el verbo es el mismo: Espionaje. Si bien, en este caso, se trata de filtración de voz a oído o de documentos entregados en mano del periodista, algunos, lo que realmente es peligroso, que sólo poseen los miembros del gabinete de seguridad nacional, o al menos así lo creen ellos.

Peña Nieto se dice espiado y refiere que en ocasiones se usan sus palabras; lo curioso es que en su entorno inmediato, poca importancia dan a la publicación casi cotidiana de lo que supuestamente ocurre dentro de la residencia presidencial aun y cuando entre cuatro paredes solo estén el inquilino y su invitado.

Cuando se pregunta si es veraz o no la información que alude al Presidente y a su gabinete no hay respuesta seria, si acaso una broma, por más que uno o dos datos sean verificables.

Para resumir, nada justifica el argüende por el espionaje, ni siquiera los argumentos de los demagogos que preguntan por qué el dinero invertido en “Pegasus” no se usa para combatir la pobreza. Todos espiamos, en la medida de cada cual, y todos somos espiados, dependiendo de la importancia del objetivo.

Las acepciones del verbo espiar son muchas.

No hay razón para rasgarse las vestiduras, para exhibir rostros marcados por la preocupación e indignación en conferencias de prensa, ni para la hipócrita solidaridad de algunos. El escándalo bajará poco a poco de tono, hasta ser sustituido por otro, mientras tanto, “Pegasus” y sus versiones más terrenales, como las filtraciones de boca a oído o el intercambio de documentos de mano a mano, o la simple fotografía o el video tomados en un restaurante, en un antro o ingresando o saliendo de una cabaña en el bosque, seguirán alimentando a periódicos y noticieros, y dando material a los políticos que en su momento también acuden al espionaje.

¿Cinismo? Es probable, pero pura realidad.