“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El blanco es Osorio Chong

Alharaca en torno a la revelación de The New York Times sobre ‘Pegasus’ sólo cobra sentido si se le relaciona con la sucesión

Por Juan Bustillos

Más allá de legalismos, de rasgamiento de vestiduras, reconociendo lo inmoral e ilegal si no existe orden judicial, y dejándonos de cinismo, el “hallazgo” de que algunos mexicanos son espiados por el gobierno tiene como intención única minar las posibilidades sucesorias de Miguel Osorio Chong.

Si fuera feria diríamos que el secretario de Gobernación es el negro de la feria.

La lectura es evidente: “Pegasus” o los equipos o programas destinados para que el gobierno se entere de lo que desea saber o necesita estar al tanto de lo que hagan, hablen o no hagan ni digan ciudadanos de cualquier tipo que no necesariamente son criminales, sólo pueden ser utilizados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El resto de dependencias gubernamentales que lo poseen y opera, la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la PGR, dirá siempre que las tareas son bien concretas y que cada una de ellas se dedica a lo suyo, es decir, seguir los pasos a los criminales, no al resto de ciudadanos.

Así, mientras los boletines de prensa suelen hablar, por regla general, de acciones coordinadas por las dependencias gubernamentales, en este asunto, el Cisen está tan sólo como el ánima de Sayula por más que, en los hechos, otras entidades espíen a los periodistas importantes, a luchadores sociales y de derechos humanos, y a todo aquel que se siente vigilado, como seguramente debe estarlo.

Ignoro qué tan eficiente ha sido el Cisen en el sexenio; no hay vergüenza en ignorarlo porque se supone que su tarea es secreta y que sólo sus agentes y superiores pueden calificarlo, pero es evidente que Eugenio Imaz llegó a dirigirlo sin preparación alguna, a menos que hubiese tomado algún curso rápido en las innumerables agencias existentes en el continente o en Europa y Asia, pero además buena parte del sexenio la ha pasado luchando con éxito por su vida, sin atender el Centro.

Como si fuera poco, el Cisen fue prácticamente desmantelado en los sexenios panistas; el gran ganador fue Genaro García Luna, que con la Plataforma México mantenía bajo lente a todo lo que se moviera sin que los espiados de hoy, algunos de los cuales también lo eran en el pasado, hicieran mayor alharaca.

Quizás sólo Josefina Vázquez Mota se atrevió a quejarse de que el entonces secretario de Seguridad Pública la espiaba ¡cuando era candidata presidencial del PAN!, pero ni siquiera entonces se hizo el escándalo que el gobierno soporta hoy sin saber cómo meter las manos.

Peor aún, la queja de Vázquez Mota fue confidencia a un amigo, y no denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, es decir, la charla telefónica con el colaborador por la que nos enteramos que la candidata panista era espiada también fue producto del espionaje.

Para decirlo de otra manera, Josefina fue espiada al menos 2 veces cuando luchaba por la Presidencia.

Nada de esto le quita importancia ni gravedad a lo que dice The New York Times que ocurre en México con nuestros periodistas importantes y luchadores por los derechos humanos, pero vale recordar al líder nacional panista, Ricardo Anaya, que casi suelta el llanto al revelar que a él también le llegaron mensajes maliciosos para infectar su teléfono, que gracias al PRI el gobierno panista de Calderón no contó autorización del Congreso para espiar sin problemas.

El entonces coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, en alianza con el de los perredistas, Carlos Navarrete, dio al traste con la petición calderonista de que cateos y escuchas telefónicas se realizaran sin orden de juez.

Podríamos pasar la eternidad hablando del ilegal e inmoral espionaje gubernamental a ciudadanos eminentes que no merecen que nadie se entrometa en su vida privada, pero siendo un hecho que para nadie resulta desconocido, la alharaca en torno a la revelación de The New York Times sólo cobra sentido si se le relaciona con la sucesión: Alguien quiere la cabeza del secretario de Gobernación.

Y con “Pegasus” o sin él, ya debería saber quién es.