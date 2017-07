“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

>Mañana, Ochoa Reza se juega la vida

De sobrevivir a las urgencias de Lorenzo Córdova y al desmadre que armaron los jerarcas priistas de Coahuila debe iniciar de inmediato el proceso de transformación de su partido

Por Juan Bustillos

Parece exageración, pero Enrique Ochoa Reza se juega mañana su permanencia en la presidencia del PRI. Si el pleno del Instituto Nacional Electoral vota la anulación de las elecciones en Coahuila, llegará debilitado a la Asamblea Nacional de agosto, por más que le quede el recurso de recurrir al Tribunal Federal Electoral.

En última instancia, por más que las culpas sean de otros (el candidato a gobernador, el delegado del partido, el dirigente estatal o sus aliados del Verde y el Panal, etcétera), recaen en el jefe, y él lo es, como lo fue Manlio Fabio Beltrones, que renunció por las derrotas en las 7 gubernaturas para que las recriminaciones no escalaran niveles mayores.

Nadie puede negar el hiperactivismo de Ochoa Reza tratando de enmendar lo que otros echaron a perder; ha peregrinado al INE como quien va a Compostela o al Tepeyac (ayer fue su tercer día de diálogo con comisionados), en busca de un milagro, pero los entendidos aseguran que la única alternativa que tienen Lorenzo Córdova y compañía para rescatar la credibilidad es anular la elección, porque el verdadero problema no fue un exceso en el gasto, sino la manipulación de la documentación electoral y la declaratoria apresurada del triunfo del candidato priísta.

Es una circunstancia injusta la que vive Ochoa Reza, pero así es esto de la política partidista.

Imagino que al invitarlo a presidir el PRI le advirtieron que no sería un paseo por las nubes porque lo recibía sumido en una crisis mayor que en el 2000, cuando perdió la Presidencia, o en el 2006, que no pudo recuperarla.

De hecho, como le pasó a Luis Videgaray en Relaciones Exteriores, lo enviaron al PRI a conocerlo y a aprender.

En el costoso desplegado periodístico a página entera que ordenó publicar ayer Antonio González Curi están sintetizadas las causas por las que el PRI está en crisis; sería ocioso repetirlas aquí, además de que no hay razón para hacerle el juego al ex gobernador campechano, que irrumpe gritando porque quiere que Peña Nieto u Ochoa Reza lo escuchen y le den una chamba.

Pero que González Curi no represente a nadie o que sólo esté llamando la atención para que lo ubiquen como cuando Miguel Osorio Chong le dio cobijo en Gobernación (Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal) no significa que no tenga razón en la mayoría de sus argumentaciones.

Ochoa Reza, a quien dirige González Curi la carta, haría bien en leerla porque, insisto, al margen de los intereses del remitente, hay mucho de verdad en el escrito.

Si, gracias a las capacidades negociadoras de Jorge Carlos Ramírez Marín, Ochoa Reza sobrevive a las urgencias de Lorenzo Córdova y al desmadre que armaron los jerarcas priistas de Coahuila, mañana mismo debe iniciar el proceso de transformación de su partido porque González Curi tiene razón en que el Presidente Peña Nieto no merece terminar el sexenio “con alta reprobación, mientras un grupo de colaboradores en el gabinete y en el PRI se quedan paralizados ante la realidad…”.