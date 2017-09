“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Su nombre en código es “institucional”

Tras la votación realizada, por la fracción priísta en el Senado, sobre cuatro enlistados para sacar al ‘gallo’ del 2018, Emilio Gamboa no es el ‘destapador’…

Por Juan Bustillos

Emilio Gamboa. Experto en sucesiones, pero no suicida

El método parece novedoso, pero no lo es porque sólo se trata de una variante de la llamada “realidad virtual” de los consabidos “grupos de enfoque” tan del gusto de los políticos o de la “pasarela” cada vez más en desuso; lo que importa es identificar al señuelo y, en el riguroso orden alfabético, a quien el Presidente Peña Nieto guarda en el corazón.

Es evidente que el inquilino de Los Pinos juega, como lo hacía Adolfo Ruiz Cortines, al engaño con la verdad y que en algún momento le dirá al “Pollo” de hoy: “Nos ganaron, compadre”.

Pero mientras ocurre, y si logra mantener en secreto el nombre de su candidato a sucederlo, interesante es, en todo caso, la selección del instrumento para poner en marcha su propia estrategia de selección una vez que sintió tener en las manos el control del proceso después de los resultados de la Asamblea Nacional y de su penúltimo informe.

Por lo pronto, es indudable que, en otras cosas, se trata de una estrategia para rescatar la agenda política y mediática de las manos del Frente Ciudadano por México y de quienes se oponen al pase automático, o semiautomático, de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República.

Y en buena parte lo ha conseguido.

El instrumento ya trabaja; la exclusiva del periódico Reforma de la votación realizada por la fracción priísta en el Senado, sobre cuatro miembros del gabinete enlistados en riguroso orden alfabético, fue, en realidad, una filtración inducida que omitió, por imprecisión reporteril o malicia del filtrador, que el organizador de los “comicios” dijo a los senadores que se podía votar por “otros”, sin especificar nombres, no sólo por los cuatro ya conocidos.

Lo único que queda claro es que el Presidente Peña Nieto ya ausculta, a partir de una lista por él elaborada, que escogió al instrumento para iniciar la auscultación paralela a la suya, y también decidió que la militancia tuviera conocimiento de que fue él quien proporcionó los nombres y dio la instrucción de hacerlos públicos. ¿De qué otra manera pude yo obtener este último dato con oportunidad?

Si se tratara de una novela de suspenso (en realidad siempre lo es la selección del candidato del PRI a la Presidencia de la República, aún hoy que arrancará en desventaja evidente ante sus oponentes), el nombre en código de Emilio Gamboa no sería el de “Destapador”, sino “Institucional”.

Quien lo conozca desde el origen, no de cuando realizaba trabajos menores en el IMSS bajo la jefatura de Genaro Borrego, sino cuando ya había superado a su viejo amigo y despachaba como secretario particular de Miguel de la Madrid en Programación y Presupuesto, sabe que el secreto de su éxito permanente, y siempre en ascenso, ha sido no apartarse de la institucionalidad; de hecho, podrían sustituir, de cuerpo completo, la “I” en las siglas de su partido, el PRI.

No es una vocación del gusto de muchos, pero a él le resulta natural desde la noche aquella de mayo de 1979 cuando, según la leyenda urbana, el todavía Subsecretario de Crédito de Hacienda, Miguel de la Madrid, habló por teléfono a Programación y Presupuesto para preguntar cómo sería la ceremonia del día siguiente, en que relevaría a Ricardo García Sáinz, y sólo encontró al secretario auxiliar, Gamboa. Meses después, Emilio sustituiría a Alfonso Muñoz de Cote como secretario particular.

Y en coadyuvar o construir candidaturas está desde entonces, hasta hoy, que ha puesto en circulación los nombres de José Antonio Meade, José Narro, Aurelio Nuño y Miguel Osorio Chong (y a “otros más”), y los sometió a votación secreta entre los 55 senadores priistas para orientar al líder del PRI, no necesariamente Enrique Ochoa Reza, sino a su verdadero jefe, Enrique Peña Nieto.

NUNCA VOLARÍA SIN INSTRUMENTOS

El ejercicio no fue del agrado de todos los senadores; algunos supusieron que se trató de una ocurrencia de su coordinador para quedar bien con el más importante de los Enriques.

Sin embargo, es impensable en Emilio un paso como este, aún más audaz que el del 24 de agosto pasado, cuando delimitó la lista de aspirantes priistas a sólo cuatro con un “está” a quienes le fueron sugeridos, o a los que no figuran: “Lo veo haciendo su esfuerzo” a otros dos. Y a un tercero: “Anoche cené con él, pero no hemos hablado”.

Un tiro de estos no lo hace sólo por intuición u ocurrencia. Jamás volará sin instrumentos. Sin duda emprendió la caminata de la sucesión hacia el interior del PRI cumpliendo indicaciones del Presidente de la República, de nadie más.

Es cierto que su mano se siente en la dirigencia priísta, pues colocó al lado de Ochoa Reza a Héctor Gómez Barraza, al “Borrego” Gándara y a Arturo Zamora, por lo menos, pero su nivel de acuerdo político está en el nivel superior. Siempre ha ocurrido así, aun cuando, como Subsecretario de Gobernación, no gozaba de las simpatías del Presidente Ernesto Zedillo. En esa época creó las condiciones para que su jefe formal, Francisco Labastida, fuera el candidato presidencial; simplemente intuyó que Zedillo quería a su secretario de Gobernación, y ese fue aún con la simulación de una lucha interna arbitrada por don Fernando Gutiérrez Barrios.

La carrera de Gamboa como coadyuvante en la creación de candidaturas presidenciales data de la de Miguel de la Madrid; aquella nos sorprendió en bandos opuestos.

Como ahora Manlio Fabio Beltrones o Miguel Osorio Chong, buena parte del priísmo y de la clase periodística creía en don Javier García Paniagua, pero José López Portillo fue convencido por los economistas del secretario de Programación (Carlos Salinas y José Córdoba, los más importantes) de que el problema del país era económico (una vez más por la caída de los precios del petróleo) y el candidato fue un abogado “experto en política y economía” que apenas había cursado un posgrado en Administración Pública en Harvard.

Caminaba, entonces, Emilio de la mano del sonorense Francisco Pesqueira. En campaña no tuvimos relación; nuestro primer encuentro ocurrió después, cuando me dio por publicar en IMPACTO que era una especie de Luis Videgaray, “Vicepresidente”, y lo exhibíamos en la portada de la revista con su inseparable habano en la Plaza México. El inolvidable Miguel Aguirre me reunió con el mal amansado de Homero Cárdenas y éste con su jefe en Los Pinos, Gamboa. Media hora de decirnos verdades bastó para construir una relación que nada, ni siquiera las más severas críticas de mi parte, ha quebrantado.

Creo conocerlo.

A partir de entonces no ha faltado en ninguna candidatura priísta; ni siquiera en la de Roberto Madrazo porque, aunque derrotado con Enrique Jackson, que no tenía madera de candidato, como lo demostró ante Arturo Montiel en el Tucom, estuvo cerca del tabasqueño, dada su hermandad con Manlio Fabio Beltrones.

Fue, sin duda, definitivo en las sucesiones de Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio; de hecho, rompió con Carlos por la confusión de la supuesta campaña paralela de Manuel como plan “B” para desplazar al sonorense en caso de necesidad. Fue hasta en la boda de Silvana Beltrones con Pablo Escudero que se reencontraron y pudieron hablar.

Le costó trabajo meterse hasta la cocina de Peña Nieto porque Manlio fue el contrincante; aunque no lo “veía”, mantuvo la hermandad y por ello no fue líder nacional del PRI, pero hoy está hasta dentro, y no sólo porque juega golf, algunos sábados, con Peña Nieto.

EL JUEGO ‘RUIZCORTINESCO’

De hecho, el único experto en sucesiones presidenciales que el Presidente tiene a su lado es Gamboa. Nada de raro tiene que sea su instrumento para echar al circo los nombres de sus propios seleccionados y que le ordenara el ejercicio de votación en el Senado.

Aquí lo que importa es la reacción de Peña Nieto cuando abrió la urna y contó los votos. Con seguridad encontró por lo menos dos muy concretos: Quien usted escoja, señor Presidente; otros, como el de una senadora por Nayarit, preguntaron si podían votar por dos. Algunos se abstuvieron. Y así por el estilo.

En cualquier caso, no olvidemos que se trata de priistas, la mayoría expertos en elecciones, así que vale la pena preguntarse si, como en tiempos de Luis del Toro Calero y Toño Cueto Citalán, la caja tenía doble fondo y otros votaron por los senadores, o si es verdad, como se supone, que los “padres de la patria” tricolores conocen en realidad el sentir en sus entidades.

Por lo demás, cada uno de ellos tiene derecho a sospechar, como cualquier elector ante los encuestadores que los esperan al salir de las urnas, que quien ordenó el ejercicio ya tiene su favorito. ¿Se atreverían a expresar su verdadero sentir a sabiendas de que quien abra la cajita con los papeles identificará al votante? ¿Y si no coinciden? ¿Y si el favorecido descubre que el senador en cuestión prefería a otro?

Para tranquilidad de muchos, y apaciguamiento de otros, se sabe que los sobres fueron entregados en secreto, es decir, sin identificación.

Pero, por si faltara, ¿cuántos ejercicios similares se realizarán en otros grupos colegiados del priísmo? ¿Por qué no en la Cámara de Diputados, en donde está la representación nacional? ¿O en el Congreso del Trabajo?

Los senadores forman un grupo representativo, pero 55 se antojan muy pocos como para ser los únicos en normar la opinión del Presidente.

De lo que no hay duda es de que Peña Nieto está en busca de su sucesor y que el destape por parte de Emilio, de cuatro nombres y la votación de los senadores, como la apertura sin límite del PRI a la candidatura de quien sea, es parte de su juego ruizcortinesco, en donde alguien juega de señuelo.