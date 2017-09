“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Los memes y la impecable reacción del gobierno ante el temblor

No hay quien pueda con esta modalidad que ningún otro presidente antes de Enrique Peña Nieto ha enfrentado

Por Juan Bustillos

La anécdota se impone a lo trascendente.

El fiasco mediático y de la Marina en el rescate de Frida Sofía, y el enfrentamiento entre Policías Federales y soldados en Oaxaca por el supuesto robo de despensas para los damnificados, tuvieron la virtud de poner en la madre al esfuerzo del Estado mexicano para enfrentar las consecuencias de los sismos.

Treinta horas de transmisión ininterrumpida con el oficial mayor de la Marina, José Luis Vergara, funcionando como corresponsal de Televisa, y de algunos otros medios privilegiados, y el enfrentamiento que, por fortuna, no llegó a mayores entre policías federales y soldados en Oaxaca permanecerán en el imaginario popular por encima de la casi impecable labor gubernamental al menos en los últimos 32 años, a partir del temblor de 1985.

Los “memes”, esa nueva manera de comunicación inmediata y viral que en ocasiones suele ser criminal, pues no tiene medida, empañan todo lo bueno que se ha hecho y que no se ha sabido contar. No hay quien pueda con esta modalidad que ningún otro Presidente antes de Enrique Peña Nieto ha enfrentado.

Por ejemplo, su activismo en todas las áreas siniestradas compartiendo el dolor de la población, ordenando y vigilando que sus colaboradores cumplan con su obligación, es sepultado por el alud de memes que los genios del humor negro de las redes sociales difunden aprovechando su lapsus en el conteo de minutos cuando el avión en el que viajaba con la prensa se disponía a aterrizar.

O la composición que circula de la falsa imagen que ofrece al expresidente Felipe Calderón iniciando la fila de entrega de cajas de cerveza a damnificados en lugar de alimentos.

Todo esto, mera anécdota, pesa más en el ánimo de la población que el magnífico trabajo desplegado por el gobierno en sus diferentes niveles apenas dejó de sacudirse la tierra.

Pecaría de mezquino quien no reconozca que en esta ocasión, a diferencia del de Miguel de la Madrid en 1985, el gobierno, cualquiera que sea su denominación u origen partidista, reaccionó de inmediato. No hay comparación.

Pero sin duda faltó orden, algo que, hay que decirlo, ocurre en todas las catástrofes si queremos justificar anécdotas como las que superan el interés público a momentos memorables, como el del soldado irrumpiendo en llanto después de rescatar los cuerpos de una madre y su hijita en Jojutla o el temor de Eduardo Zárate de que la gente supusiera que su presencia en la Colonia del Valle se tratara de un montaje, pues recogía escombros montado en una silla de ruedas por una lesión en la médula espinal que sufrió un año atrás.