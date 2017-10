“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Patadón en los testículos de Anaya y López Obrador

Propuesta del PRI sobre eliminación de financiamiento público sofoca al Frente y a Morena

Por Juan Bustillos

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, puso en jaque a las dirigencias partidistas de la oposición

Mezquindad y demagogia privan en nuestra vida pública.

Enrique Ochoa Reza hizo bueno el nunca desmentido dicho mexicano de que duele más una patada en el bolsillo que en los testículos.

Con excepción de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dispuesto a renunciar también al financiamiento público para favorecer a damnificados y apoyar la reconstrucción ocasionada por la sucesión de temblores, el resto de dirigentes partidistas quedó sofocado por el inesperado patadón que les asestó el dirigente nacional del PRI.

La propuesta de Ochoa Reza en el sentido de que los partidos políticos renuncien a las prerrogativas del último trimestre del año, 258 millones en el caso del PRI, y lo que el Instituto Nacional Electoral debe otorgarles para las campañas del 2018 puede ser inviable y antidemocrática, como dice José Woldenberg, pero exhibió la mezquindad y la proclividad a la mentira de las cúpulas partidistas.

Podrán decir lo que sea del líder priísta, pero es innegable que arrebató la bandera al de Morena y al del Frente Opositor porque fueron ellos los primeros en ofrecer un porcentaje de las cantidades multimillonarias del dinero que los mexicanos los damos para su manutención.

No contaban Andrés Manuel López Obrador, el primero en ofrecer un porcentaje del dinero del partido que creó para cumplir su ambición de ser Presidente, ni Ricardo Anaya, que lo secundó en ofrecimientos generosos del Frente, también diseñado para su lanzamiento al olímpico político, que el PRI, acorralado por la falta de un candidato que impacte a las masas y por la pérdida del territorio electoral en junio de 2016, los retara a competir en las urnas sin usar los 6 mil 778 millones de pesos que les daremos en 2018, más lo que les falta por cobrar a partir de hoy, que inicia el último trimestre del año.

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO

Los cálculos esotéricos del Congreso para determinar el financiamiento de los partidos políticos tienen base en la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, 87,557,868, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (75.49 pesos), es decir, 49.07 pesos por persona inscrita en el Padrón.

A partir de este cálculo, el legislador aprobó 4,296 millones 333 mil 246 pesos para el financiamiento anual de Actividades Ordinarias; 128 millones 889 mil 997 pesos para actividades específicas; 2 mil 148 millones 166 mil 623 pesos para campañas y 171 millones 853 mil 323 pesos de franquicias postales y otras minucias, pero además 42 millones 963 mil 332 pesos para candidatos independientes. Todo esto suma un total de 6,778 millones 900 mil 016 pesos anuales.

Conforme a la información del INE, “adicionalmente, durante el año en que se renuevan la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, como es el caso de 2018, se asigna financiamiento para las campañas políticas por el equivalente al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año, es decir, 24.5 pesos por persona inscrita en el Padrón Electoral, lo que da un total de 2 mil 148 millones de pesos”.

Asimismo, “el INE debe asignar a los partidos políticos para el financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación e investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales y para el liderazgo político de las mujeres, el 3 por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. Cerca de 129 millones de pesos”.

De tal suerte, el PAN recibirá 1,281 millones 114 mil 450 pesos; el PRI 773 millones 583 mil 685 pesos; el PT 376 millones 770 mil 017 pesos; el Verde 578 millones 204 mil 704 pesos; Movimiento Ciudadano 537 millones 021 mil 085 pesos; Nueva Alianza 419 millones 106 mil 011 pesos; Morena 649 millones 217 mil 254 pesos y Encuentro Social 398 millones 365 mil 190 pesos, más los 42 millones 963 mil 332 pesos para los candidatos independientes, que en su conjunto serán considerados un partido político.

Ahora se entiende por qué Anaya, López Obrador y muchos otros maldicen a Ochoa Reza mientras se frotan la ingle e intentan recuperar la respiración.

A partir de estas cantidades escalofriantes se entiende que Anaya, López Obrador y compañía estén a la búsqueda de mecanismos legales para evitar que Ochoa Reza se salga con la suya de obligarlos a renunciar a lo que les resta de recibir el financiamiento de 2017, más lo que destinarían la campaña presidencial.

LA EXHIBIDA NO SE LAS QUITA NADIE

En lo que se refiere a la donación de los recursos del 2018 no tendrán problema en evitarlo si se unen para conformar la mayoría de dos terceras partes en el Congreso que bloquearía la reforma constitucional requerida en tiempos electorales para alterar la ley en la materia.

Si esto ocurre, como seguramente ocurrirá, el PRI podrá vanagloriarse de haberlos exhibido.

Su problema es que, a menos que se encuentren un abogado chicanero que descubra un resquicio legal, no podrán desprenderse ni siquiera de unos centavos y mendrugos en beneficio de los damnificados porque, conforme a la ley, hoy concluye el plazo que les permitiría solicitar al INE que los recursos del último trimestre de 2017 los utilice en ayudar a las víctimas del sismo. Así las cosas, el tiempo se les acabó el viernes.

En este contexto, los chamaqueados son ellos porque, a menos que en el último minuto del viernes hubiesen donado al menos un peso, Ochoa Reza habrá conseguido exhibirlos tan mezquinos como ocurrió a los millonarios de este país que ofrecieron a Peña Nieto ayudar, con unos mil 500 millones de pesos, a obtener en una “coperacha” entre la sociedad civil.

Como el Presidente calculó en 38 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción, si los partidos políticos tuviesen la generosidad de desprenderse, al menos, de lo que recibirán en 2018 sólo faltarían 36 mil millones, el equivalente a 2 mil millones de dólares.

DEMAGOGIA Y MEZQUINDAD

Si fuéramos otro país, el “sacrificio” de los partidos políticos podría ser correspondido por los dueños del país organizando una “coperacha” entre algunos de ellos, al menos los que ocupan los primeros lugares en la lista de Forbes, para reunir el total de lo que se necesita.

En el colmo de las exageraciones, uno sólo, Carlos Slim, podría financiar, sin ayuda de nadie, la reconstrucción.

Otros que, como él, ocupan, de vez en vez, el lugar de honor como el hombre más rico del mundo, Bill Gates y Warren Buffett, por ejemplo, son capaces de desprenderse de hasta 4 mil millones de dólares en una sola donación.

Pero estamos en México y nuestros ricos, como los políticos, sólo ofrecen ideas para que la sociedad civil coopere, como ya lo hizo, y hace siempre, cuando hay temblores, entregando, de manera espontánea, su ayuda sin medida, sin que nadie le pida o la obligue, ya sea en esfuerzo físico, quitando escombros o donando alimento, ropa y equipo para buscar a víctimas.

Y los partidos políticos, por su parte, sólo ofrecen demagogia, y los ricos una limosna.

No se trata de que los partidos políticos y los supermillonarios suplan la obligación del Estado mexicano, pero podrían mantener cerrada la boca para no ofender a quienes los vemos a unos gastando a manos llenas el dinero de los mexicanos para disfrutar del poder y a los otros presionando para que el gobierno no los obligue a pagar impuestos o corrompiendo para conseguir más negocios.

Sí, demagogia y mezquindad caminan de la mano.