“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Solo David López y Videgaray vieron a Meade

En política, quien manda las señales es el único que conoce el código

Por Juan Bustillos

Sin flagelaciones, pero con la solemnidad del caso, prometo esforzarme en no tener que cambiar el nombre de esta columna, que por años se ha llamado “Solo para Iniciados”; lo hago hoy, con las reservas del caso, porque en política, quien manda las señales es el único que conoce el código, y solo el dueño del balón lo pasa, cuando le viene en gana, a quien quiere para que meta el gol.

Me explico:

Al final de cuentas, fue David López el único que no estaba despistado (“equivocado”, para usar otras palabras del Presidente Peña Nieto en otro contexto, pero sobre el mismo tema). A tiempo me dijo mi amigo el diputado: “Sólo los pendejos no ven las señales que está enviando el Jefe. El candidato es Pepe Meade”.

Pensé que su descarte podía deberse a su proverbial pleito, desde la campaña de 2012, con Luis Videgaray, a su rompimiento posterior con Miguel Osorio Chong o a que al ahora dos veces ex secretario de Hacienda fue el único miembro del gabinete presidencial que lo visitó en su lecho de enfermo, uno de los lugares en donde se conoce a los amigos de verdad, pero no fue así; la realidad es que el sinaloense sí conoce al Presidente y sabe leer sus mensajes.

AQUEL 10 DE OCTUBRE

Yo mismo creí entenderlo la mañana del 10 de octubre pasado, en la reunión que Peña Nieto mantuvo con los “líderes de opinión” en Los Pinos para explicarles cómo iba la reconstrucción de los destruido por los sismos.

Mientras el resto de aspirantes ocupaba su lugar en el presidium (entre ellos los tres autodescartados para la candidatura presidencial priista, Miguel Osorio Chong, José Narro y Aurelio Nuño), el todavía secretario Meade lo seguía a un paso, saludando a todos los periodistas.

Y tan lo entendía que al final pregunté a Peña Nieto qué nos quiso decir dejando a los secretarios de Gobernación, Educación y Salud aguardando, pacientes, en el presidium, pero observando la manera como placeaba al de Hacienda con los periodistas.

Por respuesta, el Presidente me dio un golpe en el pecho y exclamó divertido: “¡Ay, Juan!”.

POR AQUELLO DE QUE SEAS PRESIDENTE

Fue el mismo día que Meade se me acercó para aclararme, que no reclamar, una “simpática e imprecisa” columna que en esa fecha publiqué sobre el supuesto “pleito” que mantuvo en 2011 con el todavía gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, “por los remanentes”.

El meollo de lo que decía en “Sólo Para Iniciados” es que Meade presionó, con todo, a Carstens “para cambiar la ley de los remanentes (la bolsa que el Banco de México acumula gracias a la volatilidad del peso ante el dólar…), que en ese año alcanzaba los 55 mil millones de pesos”.

Expliqué que “Carstens sabía que la presión de Calderón a través de Meade tenía el propósito de echar mano de ese dinero para la campaña presidencial”. En concreto, para la de Cordero, pero ese fue mi error; las fechas no daban.

La plática con el secretario de Hacienda ocurrió en dos episodios, por interrupción del Presidente, pero aprovechando que un grupo de reporteros se agolpó en torno a Peña Nieto, que insistía en mostrarles un video sobre el rescate de víctimas de los temblores, que yo había visto el viernes anterior, me escurrí tras Meade para decirle que también me interesaba hablar con él sobre remanentes, “por aquello que seas el próximo Presidente”.

El ahora cuasi candidato del PRI a la Presidencia me aclaró sonriente mi equivoco en las fechas del pleito por los remanentes, razón por lo cual era infundado que quisiera el dinero para la campaña de Cordero, pero yo había dicho más en la columna: “Calderón presionó con todo y Meade acudió a los legisladores en busca de ayuda, pero encontró una rotunda negativa. Pidió auxilio a Carstens y no le fue mejor; de hecho, la reacción del gobernador del Banco de México fue contundente”.

“De entonces data la no tan buena relación de Carstens y Meade; la había entrañable, porque mucho tuvo que ver el gobernador del Banco de México en la formación profesional del ahora simpatizante del PRI”.

Había que regresar con el Presidente y ya no pudimos hablar más, excepto que, según me dijo, un problema similar tuvo Carstens cuando secretario de Hacienda con el entonces gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz.

¿QUÉ NOS QUISO DECIR, PRESIDENTE?

Ya con el Presidente de nuevo disculpé mi ausencia explicando que estaba “futureando”. “¿Qué?”, me preguntó. “Futureando con Meade, que me reclamo una columna”.

Pregunté si me había perdido de algo importante en la charla con mis colegas, que seguían preguntando si el candidato había estado en ese evento, si a la izquierda o a la derecha de él, y, en todo caso, cuándo sería el destape. Dijo, claramente, que a finales de noviembre o principios de enero.

De despedida hice la última pregunta que referí párrafos arriba. Hoy, a toro pasado, la respuesta se antoja obvia. ¿Qué nos quiso decir al llevarlo a saludar a más de 70 periodistas mientras los demás esperaban como el chinito: Milando?, pero del diálogo sobre remanentes con Meade me quedó una duda. Como si no viniera al caso, me dijo que “Manlio se equivoca”; le pregunté, extrañado, cómo sabía que el sábado anterior había desayunado con Beltrones. Mi respuesta pareció tomarlo por sorpresa porque me contestó que no sabía de mi desayuno, pero “Agustín me dijo que comieron (ellos)”.

El desayuno sabatino con Manlio tuvo origen en un chateo en el que le pedí tomarse una fotografía con Margarita Zavala, que estaba en “El Cardenal”. Sorprendido, Beltrones preguntó cómo sabía que estaba en ese restaurante; le comenté que hablé para cancelar una reservación y alguien me comentó que ahí estaban, cada cual en su mesa. Me invitó para el día siguiente.

Supongo que a partir de su plática con Carstens, Meade supuso que el ex líder nacional del PRI fue mi informante ese sábado, porque el martes siguiente publiqué lo de los remanentes. ¿Por qué hasta el martes, y no el lunes? Porque en el primer día de la semana se reproduce en IMPACTO EL DIARIO la que publico en IMPACTO La Revista.

Ignoro si Agustín y Manlio comieron antes del 7 de octubre y, en todo caso, si hablaron de remanentes.

TODO EMPEZÓ EL 29 DE AGOSTO

El 29 de agosto escribí otra columna, titulada “Meade se la cree, y con razón”, en la que imaginaba a Aurelio Nuño y José Narro preguntándose “¿por qué un evento conmemorativo de los siete meses de un acuerdo, de enero pasado, entre el gobierno, patrones y trabajadores para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Nacional, que perdió importancia ante el otorgamiento de la concesión de la fundación de la Bolsa Institucional de Valores, terminó siendo en lo que un observador venido de otra galaxia podría confundir con el destape de José Antonio Meade como candidato del PRI a la Presidencia de la República?”

Me expliqué: “La respuesta es simple: Sólo faltó en el evento encabezado por el Presidente Peña Nieto ante la comunidad financiera nacional, lo que queda de la CTM que fue de Fidel Velázquez y la poderosa burocracia hacendaria, que el sumo sacerdote del gobierno, Luis Videgaray, hubiese estado en el patio de Palacio Nacional para presenciar o ungir al secretario de Hacienda como el elegido para evitar que el PRI entregue el poder en 2018”.

Presente en el evento, registré los esfuerzos del Presidente y Meade por mostrar a la comunidad financiera reunida en el patio de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional su extraordinaria relación:

“Mientras Carlos Aceves del Olmo hablaba, Meade capturó la atención del Presidente unas siete ocasiones, la mayoría para reír, no sé si de lo que el líder del Congreso del Trabajo decía, pero de algo tan divertido que hasta el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, no pudo reprimir las carcajadas”.

Y AQUÍ VIENEN LOS ‘REMANENTES’

Registré también que hubo un momento en que Meade y Carstens platicaron y que “durante esos minutos quizás hablaron de los remanentes de las divisas del Banco de México que en el final del sexenio de Felipe Calderón los enfrentaron cuando éste y su entonces secretario de Hacienda, el mismo que hoy es de Peña Nieto, creyó que podía utilizarlos para la campaña presidencial… el pleito de los remanentes… lastimó a Carstens, el verdadero creador de Meade, pero esa es otra historia por contar. Hoy, los remanentes están etiquetados por el Congreso…”.

Es decir, desde el 29 de agosto escribí de remanentes, pero fue hasta la repetición, el 10 de octubre, cuando Meade relacionó lo que escribí con Manlio, lo cual no es cierto.

Todo esto sólo para dejar claro que antes del agandalle de Videgaray, por lo menos David López, que fue jefe de prensa de Peña Nieto en el Estado de México y en el primer tercio de su Presidencia, tenía claro que Meade sería el candidato, pero no fue el único; algunos lo intuimos, como lo escribí el 29 de agosto.

Es probable que también lo supiera Videgaray porque se lo confió el Presidente o porque fue él quien lo convenció.

No se entiende de otra manera que lo cubriera de elogios y aplausos en el encuentro con los embajadores y que Peña Nieto se viera en la necesidad de salir a despistarnos por unas horas diciendo que no es de esta manera como se destapa a un candidato. Vaya, ¿cómo entender que hasta la fecha del destape la adelantaran los amigos del secretario de Relaciones?

No tengo duda que, de ganar las elecciones, José Antonio Meade será un buen Presidente, pero por lo pronto debe sacudirse el sambenito de que Videgaray le consiguió la candidatura, por él y por el Presidente Peña Nieto. El daño es tremendo, por más que Luis niegue que su florilegio equivalga a un destape fuera de tiempo. Quería significarse y lo consiguió.

Parece que la modernidad ha cambiado las reglas, pero hay lecciones que no pierden vigencia: El 30 de marzo de 1994, después de que, con la ayuda de Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas postulara a Ernesto Zedillo para ocupar la candidatura vacante por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Pepe Córdoba, quien susurró al oído el nombre del candidato al atribulado Presidente, aceptó una chamba en el BID a fin de “no ser un estorbo para Ernesto”.