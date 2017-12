“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El “simpatizante” que Peña construyó

El Presidente confía a Meade la supervivencia de sus reformas… y su espalda

Por Juan Bustillos

Cuando anunció que aceptaba la renuncia a Meade a la Secretaría de Hacienda, el Presidente Peña Nieto mostraba un semblante de satisfacción

Para no ser político tradicional; carecer de carisma a lo Enrique Peña Nieto; no pertenecer a estructura partidista alguna en casi 26 años de carrera administrativa; iniciar su primera incursión en lides electorales buscando la Presidencia de la República y el apoyo de los priistas, de las clases medias e indecisos; no haber buscado, en 17 años, la jefatura del Poder Ejecutivo Federal, como Andrés Manuel López Obrador, y no haberse apropiado, como Ricardo Anaya, de la propaganda electrónica de su partido (más de 2 millones de spots de un partido político para que de la noche a la mañana lo conozcan los mexicanos), nada mal le está yendo a José Antonio Meade.

En apenas una semana de ser el protagonista del insólito giro del PRI, que, para mantenerse en el poder, optó por un “simpatizante” en agravio de militantes con larga currícula partidista o, bien, colocados en las encuestas, y en un contexto en el que muchos dudarían en aceptar una misión que de pronto se antoja imposible, el candidato priista a la Presidencia de la República empieza a emparejar al panista Anaya (es previsible que pronto lo rebase) y se acerca, apresuradamente, a López Obrador, que va por su tercer intento de vivir en Palacio Nacional.

Mejor aún, ha logrado superar maniobras burdas cocinadas a su espalda por quien se supone su amigo, el mejor, de toda la vida, Luis Videgaray, quien, en uso de información privilegiada que le permitió saber de la inminencia del destape, intentó convencer al mundo de ser autor de su candidatura.

El candidato priista ha logrado imponerse a errores estratégicos que a otros les habría costado la oportunidad, como su confesión, en el Senado, de haber votado por Enrique Peña Nieto en 2012, cuando fungía como secretario de Hacienda de Felipe Calderón; los más, incluido este reportero, supusimos la siembra de una pregunta con intención, no de tenderle una trampa, sino de convencer al Presidente de que trabajando para el PAN simpatizaba con él, razón por la cual cometió un acto equiparable a traición.

Esta consideración me llevó a preguntarme, el pasado 23 de octubre, si Meade sería el Ernesto Zedillo de Peña Nieto.

Aventuré la hipótesis de que se produciría la candidatura del de “default”, como ocurrió a Salinas con Zedillo, según versión de éste. “En busca de la pulcritud, de vestir de blanco al candidato tricolor, sacudir la mala fama acumulada en 70 años de estancia en el poder, en especial en el último lustro, y estar en condiciones de mantener el control del Poder Ejecutivo Federal, el beneficiario del default es Meade”.

Peña Nieto, a quien le hablé en alguna ocasión del “default zedillista”, no comparte mi opinión y tiene la convicción de que nada tiene que temer de Meade.

Albergo la esperanza de conocer algún día, a detalle, el análisis que lo condujo a confiarle la supervivencia de su legado, las reformas estructurales, en especial la Energética, Educativa y de Telecomunicaciones, en un escenario novedoso de gobierno de coalición a causa de la fragmentación del voto, pero también la razón que lo llevó a confiarle su espalda, sabedor de que cualquiera de los otros que disputarán la Presidencia, en especial los de Morena y el del PAN, buscarán legitimar su gobierno cebándose en su persona o en las de sus más cercanos.

OSORIO NO ES CAMACHO

Pero al margen de estas consideraciones asombra la facilidad con que Meade encajó en los priistas, incluso entre sus competidores; el más conspicuo, Miguel Osorio Chong, asimiló de inmediato la decisión presidencial y así lo hizo saber a sus colaboradores; incluso, les reveló que en una reunión privada (¿con quién más que no sea el Presidente?) se enteró de que no sería el candidato y, en consecuencia, se conduciría con lealtad, como siempre.

Horas antes de la aprobación, por la Comisión Política Permanente del Consejo Político del PRI, del registro de la candidatura de Meade se reunió con él en un restaurante cercano a la sede del partido tricolor.

Se trató del cumplimiento de la operación personal del Presidente de una estrategia para, después del desaguisado protagonizado por Videgaray, evitar alguna repetición de la lamentable reacción de Manuel Camacho con la candidatura de Luis Donaldo Colosio, pero el secretario de Gobernación no es de la especie de quien fue jefe del Departamento del DDF con Salinas y que no soportó perder ante Colosio.

Sin duda, fue un momento difícil para Osorio, primero de los priistas en las encuestas desde el inicio de las mediciones.

Fiel a su compromiso con Peña Nieto, que data de los tiempos en que el gobernador del Estado de México no significaba mucho, y antes que cualquier otro de su nivel, le ofreció su lealtad para luchar por la Presidencia de la República; no le costó esfuerzo ayudar a mostrar que el equipo del Presidente está unido en torno al candidato Meade, sea cierto o no, y posó, sin resistencia, para la fotografía.

Osorio posee un especial concepto de la lealtad. Cuando, en aquellos tiempos, Peña Nieto le habló de relevar en el liderazgo nacional del PRI a Beatriz Paredes con Humberto Moreira se opuso aduciendo, quizás en recuerdo al comportamiento de Roberto Madrazo con Arturo Montiel, que “nos va a traicionar; va a querer ser candidato”.

El gobernador mexiquense le razonó su decisión y los reunió. Ya frente a frente, Miguel invitó un cruzado hidalguense al coahuilense. Cruzaron los brazos, armados cada uno con su caballito de tequila en mano, y antes de apurar el trago miró fijamente a los ojos a Humberto y le espetó: “Si nos traicionas te chingo”.

Después de la comida y la foto con Meade, Osorio se marchó a continuar cargando con el trabajo más pesado del sexenio, la lucha contra la inseguridad, y a apretar las tuercas necesarias para que el tránsito de José Antonio en los próximos meses sea lo menos accidentado posible.

BELTRONES, HONOR A LA PALABRA

También antes de la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI no pasó desapercibido el mensaje que vía Twitter envió el militante más completo que posee el PRI, Manlio Fabio Beltrones.

El ex Subsecretario de Gobernación, ex gobernador de Sonora, ex líder nacional priista, ex coordinador de senadores y ex coordinador de diputados, y el mejor exponente de la militancia, difundió que: “Asistiré… y votaré favorablemente la solicitud de José Antonio Meade de participar como candidato simpatizante del PRI a la Presidencia de la República. No sé de alguien más que haya manifestado, también, su interés en participar. Conozco y tengo amistad con José Antonio. Reconozco, es un hombre con valores y ha sido un magnífico funcionario público. Me he formado al lado de quienes han hecho de la lealtad su principal patrimonio. Siempre he votado por el PRI. Sin excepción, hoy no será diferente”.

Las últimas líneas del texto encierran un mensaje sobre el honramiento de la palabra cumpliendo lo prometido al Presidente Peña Nieto.

Y Manlio acudió a la asamblea de la Comisión; la cámara de video que siguió sus pasos muestra su liderazgo y el respeto y cariño con que lo reciben sus pares; su sucesor en la presidencia priista, Enrique Ochoa Reza, se mostró particularmente feliz de contar con su presencia. Al concluir el evento, Beltrones subió otro tuit:

“El PRI sin sus militantes no se entiende y el PRI sin la inclusión ciudadana tampoco. El candidato de nuestro partido deberá salir a buscar el voto de ambos”.

He sido testigo privilegiado de, si no todas, las más relevantes batallas políticas de su vida. Es un ganador, pero también sabe de caídas, con la particularidad de que se levanta de inmediato porque el sabor del polvo del suelo no le gusta.

Podría hacer una extensa narrativa sobre su inigualable carrera, pero prefiero recordarlo reuniendo a sus colegas gobernadores para encabezarlos rumbo Los Pinos y, ante Carlos Salinas, poner un casete VHS en una de aquellas videocaseteras de 1994 para reproducir el momento en que Colosio designó a Zedillo coordinador de su campaña. El video fue interpretado como testamento.

Después de ayudar al Presidente a encontrar la manera de ocupar, sin fracturas, la candidatura de Colosio, el mandatario y el candidato le ofrecieron el liderazgo del PRI, pero lo rechazó. No estaba dispuesto a lucrar con la sangre de su compadre y paisano, y regresó a seguir gobernando a los sonorenses.

Antes de concluir su mandato sufrió el canallesco agradecimiento de Zedillo y se presentó, por decisión propia, a exigir a la PGR que lo investigara de los infundios que le endilgó un periodista de The New York Times. Nada encontraron porque nada había.

E inevitablemente lo recuerdo en la asamblea del Consejo Político Nacional del PRI de 2011, en el relevo de Enrique Jackson por Manuel Aguilera como Secretario Técnico. Disputaba, entonces, la precandidatura presidencial del PRI con el gobernador Enrique Peña Nieto. Su lugar estaba en el presídium, por su condición de coordinador de los senadores priistas; el mexiquense tenía lugar en la primera fila de abajo.

La cámara de IMPACTO registró el momento en que arribó Peña Nieto y ocupó su lugar. De inmediato, en una de las más pulcras, dignas y valientes lecciones de civilidad política, Manlio abandonó su silla, recorrió los muchos metros del templete, bajó las escaleras y acudió a saludar a Peña Nieto; se fundieron en un fuerte abrazo, platicaron un par de minutos y Beltrones regresó a su puesto. Emilio Gamboa inició los gritos de “¡Unidad!”, cuya mayor manifestación magnífica fue que al recuperar el PRI la Presidencia de la República, el sonorense hizo aprobar en la Cámara de Diputados todas las reformas enviadas por el Presidente Peña Nieto.

Luego ocuparía el liderazgo nacional priista y, a consecuencia de las pugnas entre los miembros del gabinete, que se zancadilleaban unos a otros, y la inexplicable tolerancia a gobernadores líderes en corrupción, perdió siete gubernaturas. Nuevamente, en otra lección inolvidable, Beltrones asumiría la responsabilidad sin trasladarla al Presidente, como acostumbra la mayoría de sus colaboradores, y se apartó del camino. Luego estaría en contacto con Peña Nieto; el contenido de esas charlas sólo lo conocen ambos, pero en una exhibición memorable del honramiento de la palabra acudió, el miércoles, a validar con su presencia el registro de la candidatura de Meade.

PEÑA, CERTERO EN EL MOMENTO POLÍTICO

Es evidente que como dicen que el Presidente lo anunció a un grupo de empresarios, está trabajando para que el PRI se mantenga en la Presidencia. Una de las tareas inmediatas de su operación es construir la unidad en torno a un candidato que no es priista y que ha dicho que en sus planes no está registrarse. Está dando frutos el trabajo.

Al iniciar el último año de su mandato, Peña Nieto está en lo que más le gusta, además de reformar la Constitución. Su mano se mira y Meade debe apreciar el trabajo que hace por él y para él.

De otra manera, paro decirlo claro, no le sería suficiente sólo con el apoyo y cariño de Videgaray y los asociados de éste en los medios.

Por lo demás, sería necio no reconocer que Peña Nieto leyó muy bien el momento político. Aunque parezca paradoja, si el PRI quiere seguir en el poder necesitaba a alguien como Meade, que, además, cuente con todo el apoyo del Presidente.

Lo muestran las encuestas; las que no merecen confianza, las hechas al vapor o por encargo, para satisfacer las necesidades del contratante, pero también las que aún mantienen seriedad y el respeto de quien las usa como instrumento para medir tendencias.

Es cierto que aún no se nota la ebullición que el priismo suele manifestar, con algarabía, en este tipo de eventos, y lo visto hasta hoy son los movimientos cupulares, pero la clase media sin partido y los indecisos que definen las elecciones lo ven como suyo, como el hombre cuya integridad personal reconocen hasta sus enemigos, contrarios o competidores, amén de su capacidad profesional y académica.

Convencer a la militancia priista es fácil si los operadores hacen su trabajo, como parece que está ocurriendo, notablemente, tan sólo al convencer a la aguerridísima Ivonne Ortega de levantar el brazo a Meade y expresar públicamente que es el idóneo para representar al PRI en el 2018.

Pero también si se vigila que realmente operen para la causa (tricolor) y no para proyectos personales.