“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El PRI busca simpatizantes que ‘rechinen de limpios’

La misión de mantenerlo en el poder la encarga a tres personajes que nunca han disputado un puesto de elección popular y cuya militancia partidista es mínima o inexistente

Por Juan Bustillos

José Antonio Meade. Pendiente, el necesario acercamiento con todo el priismo

El PRI ya tiene candidato presidencial y a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; ambos comparten ser hijos de excelentes padres, encabezan familias ejemplares, tienen insuperable formación académica, reputada experiencia administrativa y no son miembros del PRI ni de otro partido político. El problema, ahora, es hacerlos ganar.

No fue el caso de Ernesto Zedillo, que ocupó la candidatura ensangrentada de Luis Donaldo Colosio, pues al menos había sido, en el papel, si se quiere, coordinador de la campaña presidencial del candidato sacrificado en Lomas Taurinas.

Pero si la tendencia se impone, el PRI piensa atraer a los votantes con personajes tipo José Antonio Meade y Mikel Arriola.

Una estrategia difícil de digerir opera Enrique Peña Nieto. La misión de mantener al PRI en el poder la encargó a tres personajes que no tienen en su currícula la disputa de un puesto de elección popular, pero cuya militancia partidista es mínima o inexistente.

Me dirán que son ganas de aguar la fiesta, pero es imperioso que el alto mando priista no desdeñe la realidad.

José Antonio Meade nunca se afilió al PAN o al PRI, a pesar de haber laborado en administraciones gubernamentales de ambos partidos; el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y quien será coordinador de su campaña, Aurelio Nuño, nunca han sido candidatos ni siquiera a regidor.

De Ochoa Reza sabemos que estuvo en el equipo de campaña de Manuel Aguilera cuando el ex Regente del Distrito Federal compitió para senador; el ex secretario de Educación Pública fue coordinador de asesores de Luis Videgaray cuando encabezó la campaña presidencial de Peña Nieto.

Los tres han sido de vital importancia en los dos últimos sexenios: Meade acumuló hasta cinco Secretarías de Despacho (dos veces fue titular de Hacienda); Nuño fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y coordinó el Pacto por México, y Ochoa Reza dirigió la CFE y arrastró el lápiz en la redacción de las iniciativas de ley de las reformas más caras del Presidente Peña Nieto (la Energética y Educativa, por ejemplo), pero de disputa en las urnas electorales, nada.

No obstante, su misión es de mayor riesgo que la de Peña Nieto en 2012, cuando el PRI no tenía el poder de la Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador está en sus máximos históricos; el PAN y el PRD irán con y por todo, juntos o separados, y es posible que por lo menos uno de los independientes consiga la candidatura; además, el PRI tiene en contra a 17 gobernadores.

Esto, sin contar con los negativos acumulados por todos, las causas que se quiera.

¿Por qué Peña Nieto juega cartas que parecen desafiar la lógica de cualquier cuarto de guerra?

Salvo la liquidación de Ochoa Reza como director de la CFE, el equipo no parece tener negativos significativos. Se podrá decir lo que se quiera de Nuño enfrentando a la insurgencia magisterial y su método para controlarla, pero nada se puede alegar contra el traje impecable de Meade.

Digamos que las credenciales de los responsables de mantener el control de la Presidencia son impecables y que esto se impuso a partir de la experiencia partidista y electoral del descalabro de junio de 2016, cuando fueron derrotados los candidatos de gobernadores que hoy están en prisión o huyendo a causa de su innegable e inocultable corrupción.

Sin duda, se trata de un buen alegato y de una propuesta impecable, pero la misión en 2018 es ganar elecciones y al menos el alto mando priista no sabe hacerlo.

Desde luego, Ochoa Reza ganó el Estado de México y Coahuila, pero en territorio mexiquense operó el gobierno federal con todo lo que estuvo en sus manos, y el experto electoral Eruviel Ávila trabajó con ahínco porque tenía la esperanza de ser candidato presidencial; hoy está en la Ciudad de México listo para echar la última palada de tierra en la tumba del PRI. Le tocó el nada agradable papel de sepulturero.

El triunfo de Miguel Riquelme en territorio de los hermanos Moreira hirió, gravemente, la credibilidad del Tribunal Electoral Federal.

En ambas entidades operó el PRI como en sus gloriosos tiempos; no lo pudo hacer en Nayarit porque la colusión del gobierno local con el narco fue tan descarada que no había manera de justificar el triunfo.

¿Cómo operará el PRI en 2018 si, por su limpia armadura, Meade y Nuño parecen ajenos a las estrategias que encabezó Ochoa Reza en esas entidades?

Para cuestiones mediáticas, para prometer que el futuro será diferente, José Antonio Meade y Aurelio Nuño están que ni mandados a hacer, pero para ganar elecciones se trata de contar con quienes puedan neutralizar e imponerse a López Obrador, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Ricardo Monreal, Miguel Ángel Yunes, Felipe Calderón, Jaime “El Bronco” Rodríguez y una legión tan o más experimentada que ellos en lides electorales.

¿En dónde están los del PRI?

Fue importante que Meade conciliara diferencias con sus competidores por la candidatura y que se reuniera en público y en privado con los ex líderes nacionales del PRI, pero la mayoría de ellos le juntan sólo una centena de votos, porque hace tiempo que están en el retiro o porque llegaron al puesto por decisión presidencial, no por sus aptitudes electorales.

Vaya, el político-político más avezado de quienes rodean al candidato presidencial del PRI, Augusto Gómez Villanueva, cuando mucho podrá ofrecer su voto y, quizás, el de Héctor Hugo Olivares Ventura.

Es buena noticia que Meade ya tenga la promesa del partido de la profesora Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza, de ir con el PRI; la operación tiene que ver, sin duda, con las habilidades del ex secretario de Educación Pública. Lo mismo ocurrirá con el Partido Verde, pero el grueso de la votación que necesita el candidato priista es el de la militancia tricolor.

¿Cuántos de los cúpulos que se han reunido con Meade le garantizan votos?

La ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, que se pasó la pre-precampaña profiriendo balandronadas, le prometió más de un millón. Si los tuviera ya se habría registrado como candidata independiente. Y ella está en activo a partir de una lucha personal que le permitió imponerse a los dueños del partido para ser senadora y gobernadora, no como la mayoría de los ex líderes nacionales, más oxidados que el dinosaurio Gómez Villanueva, que presume ser el enlace de Meade con el priismo militante. ¿Cuál? ¿El de Echeverría?

Estar libres de los pecados atribuidos al priismo en general es arma invaluable, pero falta la operación y la convocatoria para llenar urnas con votos ganadores.

Parece que Meade, Nuño y Ochoa Reza tienen convencida a la clase media, y a los indecisos, de que representan a una nueva generación de priismo ajena a las corruptelas escandalosas de los últimos tiempos, pero cualquiera sabe lo veleidosas que son estas capas de la población.

Es importante contar con ellas o, por lo menos, con un porcentaje sensible, pero la base del triunfo en 2018 estará en encontrar la manera de calentar a la militancia priista que ni siquiera ha participado en las pasadas manifestaciones mínimas de unidad matraquera.

Es cierto que la precampaña no ha empezado aún y que faltan semanas para arrancar la campaña, pero, a estas alturas, mientras los priistas no terminan de hacer suyo a su candidato porque sólo lo han visto en fotografías encariñando a sus competidores o en los eventos rituales de su partido, los morenistas, panistas y perredistas, así como los del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, ya están en batalla.