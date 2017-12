“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Una prueba más a Manlio

El dolor en la familia Beltrones Sánchez llega en fechas en las que la felicidad es obligatoria, pero está visto que el sonorense nació para enfrentar una prueba tras otra, y superarlas

Por Juan Bustillos

A Silvia, Sylvana y Manlio, en días de dolor y de asedio

La presencia de José Antonio Meade en la velación de los restos de doña Elvira Estrada, madre de Silvia y suegra de Manlio Fabio Beltrones, delata de qué está hecho el candidato del PRI a la Presidencia.

Lo conozco casi nada, excepto en la aclaración personal y comedida en Los Pinos, a unos metros del Presidente Peña Nieto, de una columna de IMPACTO. Me quedó la impresión que tenía la certeza de que tuvo su origen en un análisis del ex líder nacional del PRI con el reportero. Le informaron mal, pero esa es otra historia.

Ayer acudió a la funeraria en donde la familia Beltrones Sánchez velaba los restos de doña Elvira, madre de Silvia, fallecida ayer cuando su yerno sufría la embestida más formidable que recordemos desde que en tiempos de Ernesto Zedillo intentaron acabarlo política y mediáticamente.

No es el momento de especular sobre la aprehensión de Alejandro Gutiérrez, uno de los varios secretarios generales adjuntos en el comité nacional priista durante el mandato de Manlio Fabio, porque el dolor en la familia Beltrones Sánchez llega en fechas en las que la felicidad es obligatoria, pero está visto que el sonorense nació para enfrentar una prueba tras otra, y superarlas.

Ya mañana o en días posteriores nos meteremos a fondo sobre la estrategia en su contra cuya orquestación es más burda que una pelea de las arregladas por Parnasus en mis tiempos mozos.

Baste decir que la aprehensión de Gutiérrez no fue chiripazo o producto de la inteligencia que presumen nuestra autoridades policiacas; tampoco es casual su anuncio mediático con 48 horas de anticipación.

Todo esto pudo ocurrir porque hay una mano que mece la cuna y con poder irresistible.

Pero hoy son días de dolor para la familia Beltrones Sánchez y debemos respetarlos, de la misma manera que gracias a la amistad y a la hermandad, hemos disfrutado de sus alegrías.

Sólo me detengo un poco en reconocer la hombría de bien de Meade que, imagino, contra la opinión de sus asesores, no tuvo empacho en acompañar a Manlio y a su familia en momentos de intenso dolor, no obstante que el jefe del clan sufría una acometida política y mediática cuya envergadura sólo sospechamos.

Decía que no conozco al candidato priista y que sólo he hablado con él en una ocasión, pero que acompañara anoche a la familia Beltrones, y a Manlio muy en especial, me permite creer que Enrique Peña Nieto no se equivocó.

Quizá no sabe de política priista, está aprendiendo y anda en busca de que los priistas lo hagan suyo cuando debería afanarse en conquistar a la sociedad civil, pero que ayer desafiara murmuraciones y especulaciones para acompañar a Manlio, blanco de ataques a mansalva, evidencia lo que hay en este hombre que inopinadamente llegó a candidato presidencial del PRI.