“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Canek no es Manlio Fabio Beltrones

Nadie puede reclamar al ex líder nacional del PRI que aquel que inició su carrera política, en las grandes ligas, como su secretario particular decidiera convertirse a la religión de Andrés Manuel López Obrador

Roberto Cruz me dirá que peco de Perogrullo, pero, en definitiva, Canek Vázquez no es Manlio Fabio Beltrones; sólo es Canek; por tanto, nadie puede reclamar al ex líder nacional del PRI que aquel que inició su carrera política, en las grandes ligas, como su secretario particular decidiera convertirse a la religión de Andrés Manuel López Obrador sólo porque en los últimos 7 años se sintió engañado con promesas incumplidas y sus posibilidades de crecer ahora fueron bloqueadas por el llamado Grupo Hidalgo.

Manlio intentó disuadirlo de dar el paso que servirá a muchos para poner en duda la mayor cualidad que le es reconocida al sonorense, la lealtad, que para él, como para algunos de sus amigos, es una especie de religión de observancia obligatoria.

Lo menos que dirán es que el beltronismo se dispone a servir a la causa de Morena y que Canek no se movió por voluntad propia, sino que es una especie de mensajero para el priísmo militante.

No hay tal.

Por eso inicié advirtiendo que Canek es Canek, no Manlio, de la misma manera que, por ejemplo, otro priísta que lo antecedió hace mucho en convertirse a la religión de López Obrador, Alfonso Durazo, es sólo Alfonso y nunca fue Luis Donaldo Colosio por más que el asesinato de “Pelo Chino” ocurriera cuando era su secretario particular.

A diferencia de Canek, con Alfonso me une una larga amistad, nacida al cobijo de Donaldo, que ni la ausencia prolongada y sus repetidas conversiones a religiones políticas distintas ha minado.

Lo recuerdo el día que sucedió a Carlos Salomón en la Secretaría de Acción Social del gobierno del Departamento del Distrito Federal; nadie lo entendía porque no había justificación posible, aunque el Regente fuera Manuel Aguilera, y no Manuel Camacho, el mismo que intentó despojar de la candidatura presidencial al sonorense.

Con el tiempo, Alfonso me confío que la única ocasión en que fue vencido por la nómina fue cuando aceptó ocupar esa oficina camachiana, es decir, trabajar al lado de algunos (ni Aguilera ni Ricardo Castillo Peralta) dedicados a la contracampaña para bajar del caballo a Colosio.

En realidad no le ofrecieron el puesto; fue él quien pidió trabajar en el seno del camachismo después de que no pudo conseguir de Carlos Salinas y Zedillo una candidatura a senador por Sonora.

La nómina volvió a vencer a Alfonso al aceptar ser jefe de prensa del secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma, con quien milita ahora en Morena. Se marchó de esa oficina cuando Moctezuma probó que no servía para el puesto, pero antes fue puesto bajo sospecha de haber sido quien filtró a la prensa norteamericana el nombre del desertor del Ejército Zapatista que reveló la identidad del subcomandante Marcos al Ejército nacional

Canek inicia su conversión al morenismo a causa de que, después de 25 años de militar en el PRI, en los últimos siete no consiguió la posición que creyó merecer y porque, en su último intento, el Grupo Hidalgo, encabezado por Miguel Osorio Chong, se le atravesó.

Justificada o no su conversión a la religión pejiana (adelantada en IMPACTO por Hugo Páez, que el 16 de febrero pasado lo encontró negociando con la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky), lo cierto es que su mutación partidaria no constituye un mensaje de Beltrones. No lo es ni siquiera si Willy Ochoa sigue sus pasos.

Quien quiera leer otra cosa se equivoca.