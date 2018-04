“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Krauze escribe por encargo y no cumple

Tal vez la historia le ha enseñado que es más fácil eludir a un empresario traicionado que a un mandatario con las características del ‘Mesías tropical’

Por Juan Bustillos

Carlos Loret no imagina el lío en que metió al historiador Enrique Krauze con la entrevista que le hizo, el miércoles 4, sobre su libro “El pueblo soy yo”.

Krauze negó que su obra más reciente sea contra Andrés Manuel López Obrador, y para probarlo se enredó en argumentos historicistas, sin embargo, nunca dijo al entrevistador que el compromiso con los empresarios que le ayudaron a financiar el libro era, precisamente, tirarse a fondo contra el “Mesías tropical”.

Me aseguran fuentes incuestionables (como diría el clásico) que los financieros del historiador se sorprendieron y disgustaron cuando dijo a Carlos que un artículo en el que lo llama “Mesías tropical” no tuvo la finalidad de atacarlo porque Andrés Manuel se ve a sí mismo como un apóstol cuando, en realidad, el texto fue redactado también por encargo y a cambio de un pagaré que tenía pendiente.

Los financieros de Krauze lamentan que por quedar bien con López Obrador prefiriera traicionarlos.

Y ya sabemos lo que para un hombre de dinero significa una mala inversión con origen en una traición, pero lo que hagan los traicionados es cuestión de tiempo y harina de otro costal; en todo caso, lastima enterarse de que uno de los más prolíficos autores sobre héroes, caudillos, liberalismo, etcétera, cuyos textos son lectura obligada para todo aquel a quien interese nuestra historia, acepte escribir por encargo.

Peor aún que quizás impactado por las encuestas que dan por ganador al “Mesías tropical”, prefiera congraciarse con él antes que cumplir los compromisos contraídos con los financiadores de su libro y del artículo periodístico.

Adiós credibilidad.

Es decepcionante descubrir esta faceta, pero, por otra parte, se entiende el pragmatismo del discípulo de don Daniel Cosío Villegas. Tal vez la historia le ha enseñado que es más fácil eludir a un empresario traicionado que a un mandatario con las características del “Mesías tropical”.

Y esto lo sabe muy bien a partir de su estudio sobre la Venezuela de Nicolás Maduro.

Las preguntas son obligadas: ¿Cuántos textos ha publicado Krauze por encargo y, en todo caso, qué dirían Cosío Villegas y Octavio Paz?