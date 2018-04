“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

“Manene Díaz”, una estrella nace en Aguascalientes

Candidato verdaderamente independiente está decidido a parar los abusos y despilfarros de la clase política

Por Juan Bustillos

Lo normal, rutinario, sería escribir sobre la paliza que Carlos Slim dio ayer a Andrés Manuel López Obrador con el tema de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la pérdida de un gran aliado que el candidato de Morena tuvo en el pasado al permitir que su verdadero yo contestara al empresario más importante de México con una ofensa. Le dijo que si tanto le interesa la terminal, que la construya con su dinero.

Pero como será tema obligado para todo mundo me espero a que hablen quienes saben, e incluso quienes, como Federico Arreola, aseguran que Slim perdió con AMLO porque defiende un proyecto en el que es quien más gana.

Por hoy prefiero dar voz a un candidato verdaderamente independiente de apenas 22 años de edad que, decidido a parar los abusos y despilfarros de la clase política, pretende representar a los hidrocálidos del VI distrito electoral de la capital de Agüitas, como decía el inolvidable Rodolfo “El Güero” Landeros y dice mi otro gran amigo, hermano, el senador Miguel Romo.

Manuel Díaz Rodríguez (“Manene” le dicen sus amigos) es candidato independiente en un distrito en donde el PAN se ha impuesto, en los últimos 40 años, más por el antipriismo que por el panismo de la sociedad.

Estudia el 5º. Semestre de la Carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y dice que hoy enfrenta el más importante reto y compromiso de su vida, ser Candidato Independiente al Distrito VI Electoral de Aguascalientes, que está marcado por abismales diferencias en su población.

Narra que el distrito está habitado por gente muy acaudalada y personas con profundas necesidades, y mínimas condiciones de vida, tanto en lo económico como en oportunidades y desarrollo social.

Asegura que “en 2017 comenzó la misión, nunca individual, sino, más bien, sólo en representación de un grupo de universitarios, jóvenes que, al paso del tiempo, hemos creado y fortalecido un proyecto en común: Decir basta a los despilfarros y abusos de la clase política”.

“Bajo tal premisa iniciamos como Colectivo Politik Millenial (el cual, orgullosamente, encabecé) uno de nuestros más grandes retos: Recolectar 20 mil firmas para ingresar al Congreso del Estado la que sería la primera iniciativa ciudadana en la historia del Poder Legislativo de Aguascalientes. No reunimos 20 mil, sino un total de 107 mil firmas de ciudadanos hartos y cansados de los despilfarros de la clase política.

“Así nació la iniciativa de `Ley Más por Menos´, cuyo objetivo es la reducción de presupuestos para partidos políticos y su eliminación en años no electorales.

“¿Resultado? Aún se encuentra ‘congelada’ en el Congreso Local, con fines políticos, pues su aprobación daría ventaja a la fuerza ciudadana que quiere llegar a ocupar una curul en el Congreso del Estado a través de nosotros, los universitarios.

“El siguiente reto fue tomar la decisión de contender en las elecciones del 2018 y llegar, así, como jóvenes y universitarios al Poder Legislativo. Para ello, además de sortear múltiples trabas y obstáculos propios de una aspiración a una candidatura independiente, tuvimos también que hacer un esfuerzo económico mayúsculo para llevar a cabo un proceso de recolección de firmas que, desde un inicio nos planteamos, debería ser plenamente apegado a derecho y a las reglas electorales.

“En este proceso no gastamos un solo centavo; todos pusimos de nuestra parte y hasta nuestros lonches vinieron a parar para comer de vez en cuando, recorriendo, calle por calle, nuestro Distrito para la recolección de firmas.

“En todo nuestro proyecto no hemos gastado ni un solo recurso; todo lo hemos donado conforme a nuestras posibilidades de estudiantes; por ello, nuestra difusión es y seguirá siendo basada en lo que sabemos hacer, el manejo de redes sociales, la elaboración de cartulinas, mantas y playeras decoradas 100 por ciento con nuestras manos.

“El trayecto de tramitología electoral hasta el momento ha caminado de la mano con mis compañeros de universidad y jóvenes que se han sumado, desinteresadamente, al proyecto, y, específicamente, la recolección de firmas (de las cuales superamos en 11 por ciento a las requeridas por el INE) es un proceso que -para nuestra satisfacción- ha sido reconocido por su pulcritud y total cumplimiento a las reglas electorales, incluso por las mismas autoridades federales en la materia y, de forma reciente y pública, por el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz.

“Los jóvenes somos insistentes, persistentes y hasta tercos, de ahí que casa por casa tocamos las puertas para pedir cada una de las firmas recabadas y, ‘por si las dudas’, tomamos datos adicionales y fotos de quienes nos brindaron su confianza.

“Una experiencia inigualable: Las puertas se abrieron; las revelaciones de que en esta ocasión no aceptarían dinero a cambio de su voto y la manifestación de que no existe para ellos ningún partido político en el cual confiar fueron aspectos que nos fortalecieron.

“Somos universitarios; no vamos por dinero; no vamos por poder, sino por recuperar la esperanza que falta en nuestras calles; por rescatar los espacios que nos corresponden y que corresponderán, en un futuro, a aquellos pequeños que nos dieron también, durante nuestro recorrido, grandes lecciones de futbol. “Por cada cascarita jugada en cada rincón recorrido, por cada súplica de que no nos dejemos comprar y por cada uno de los que nos han brindado su confianza desde la etapa previa de nuestro registro, por ellos seguiremos en este camino sin dinero, sin recursos públicos o mal habidos, sin espectaculares, sin desperdicio de basuras electorales, sin nada de lo que mañana nos podamos avergonzar.

“Así seguimos caminando, con mantas, globos, pinturas para crear y toda la confianza de que en Aguascalientes es hora de hacer realidad lo que soñamos, y por lo que luchamos, haciendo saber a los que confiaron y confían en Manene Díaz y su equipo de universitarios que, aquí, ‘La Gente Manda’ y no hay marcha atrás”.