“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Ley Meade, sí, pero también Ley Peña

Eliminación de fuero constitucional para todo tipo de funcionario será una de las últimas grandes reformas del titular del Ejecutivo federal

Por Juan Bustillos

A la eliminación del fuero constitucional para todo tipo de funcionario, incluido el Presidente de la República, le llaman, desde marzo, “Ley Meade” porque es parte de su discurso anticorrupción y pugnó porque la coalición partidista que lo postuló presentara la iniciativa.

Lo cierto es que será una de las últimas grandes reformas del Presidente Peña Nieto, pues sabedor de que Meade necesita ayuda no habría avanzado en la Cámara de Diputados sin su voluntad política, como ocurrió ayer y como, con seguridad, pasará el jueves próximo, en el Senado.

El 19 de abril del 2018 será recordado no por el final de la dinastía de los Castro en Cuba, que sólo por ello merecería la inmortalidad, sino porque en México se dio el primer paso decisivo para acabar con el fuero constitucional que desde el 24 de febrero de 1822 (cuando el Congreso enfrentó al emperador Agustín de Iturbide) permitió a una legión de políticos de todo tipo, ideología y geometría política, eludir a la justicia cuando la protección legal nació para proteger el derecho de legislar a pensar, opinar y actuar en consecuencia, sin que autoridad alguna pudiera coaccionar con la amenaza de cárcel.

El promotor más entusiasta del desafuero del fuero en los últimos tiempos ha sido el candidato presidencial priísta, José Antonio Meade, que se ofreció a sí mismo como futuro presidente sin necesidad de protección constitucional por su pasado, presente y futuro de hombre sin mácula; antes que él, muchos otros pugnaron, sin suerte, porque la Constitución no siguiera protegiendo a los políticos delincuentes que abundan en todos los partidos.

Si los expertos de Meade tienen talento y dejan de pelear entre ellos por algo que aún no han ganado, y se esfuerzan, un poco, en ayudar a su candidato, quizás el electorado reconozca en José Antonio al autor de la aniquilación del fuero, pero, dicho sea de paso, es mucho pedir.

En otras condiciones, y con gente diferente a su alrededor, el candidato priísta estaría en condiciones de usufructuar una iniciativa que la sociedad aún no digiere.

En efecto, si a más tardar el jueves próximo, que concluya el periodo ordinario de la Legislatura, el Senado, después de la segunda lectura de la minuta, la vota a favor, como ayer lo hizo la representación nacional (ya está en manos de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero puede ser turnada directamente al Pleno), todavía tendrá que viajar por los congresos de las entidades federativas y esperar que la publique Peña Nieto.

Aun así, la inexistencia del fuero sólo afectará a quien lo suceda y a los subsiguientes presidentes, dado que el artículo 14 constitucional dispone que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, y Peña Nieto fue electo y tomó posesión en esta circunstancia.

No será el caso de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala o Jaime “El Bronco” Rodríguez, a menos que el periplo de la ley no concluya antes del primer día de diciembre o Peña Nieto no la promulgue.

Digamos que si el proceso constitucional de aprobación de la aniquilación del fuero culmina antes del final del mandato de Peña Nieto y, por ejemplo, Anaya se convierte en presidente, él sí estará en riesgo de que un juez haga de las suyas en su contra e incluso sea sometido a juicio político, a condición de que le sea probada la supuesta participación, con Manuel Barreiro, de lavado de dinero en la trama queretana.

En este contexto, quizás los menos interesados en la muerte del fuero sean quienes inaugurarán la nueva época de la política mexicana porque ya no podrán comportarse como Julio César Godoy, por ejemplo, que ingresó a la Cámara de Diputados en complicidad con Guadalupe Acosta Naranjo y Alejandro Encinas para protestar como diputado y estar en condiciones de eludir, gracias al fuero, la orden de aprehensión que obra en su contra por narcotráfico.

Sólo para recordar, han sido despojados del fuero Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de Gobierno del DF, por violar amparos en agravio de propietarios de un predio; en 1909, el diputado José López Portillo y Rojas, abuelo del presidente José López Portillo, acusado de fraude; Jorge Díaz Serrano era senador y fue desaforado por supuesto fraude multimillonario en contra de Pemex, y Carlos Madrazo, padre de Roberto, que fue candidato presidencial del PRI, por traficar con braceros. René Bejarano está en la lista de desaforados por el dinero y las ligas de Carlos Ahumada.

Eso sí, en aras de la libertad de expresión, podrán seguir difamando, calumniando e injuriando sin correr el riesgo de ir a la cárcel.

Pero lo bueno es que a cualquier funcionario que sea condenado por un delito durante su encargo no se le concederá indulto.

Y, en esta parte, los legisladores deberán ser cuidadosos porque a Díaz Serrano lo desaforaron por supuestos delitos cometidos fuera de su encargo como senador, lo cual, además de alevoso, fue ilegal.