“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Como Colosio, Meade viaja de Culiacán a Tijuana

Sin entrar en paranoia, candidato del PRI, Verde y Panal debe cuidarse; hasta el domingo pasado no significaba nada en la pelea por la Presidencia

Por Juan Bustillos

Aquella noche estaba, en la redacción de IMPACTO, con mi compadre Rafa Reséndiz cuando entró la llamada de Doña Clemen; debía ser algo importante porque la viuda de Don Seve cuidaba el dinero, a grado que no usaba las largas distancias sin una razón valedera. Era importante: “Ese muchacho nos dejó huérfanos”, me dijo sollozando.

Horas antes habíamos hablado sobre el acontecimiento del día y, como buena católica, guardaba esperanza, pero después de escuchar a su amigo Liébano Sáenz pedir una oración por Luis Donaldo Colosio porque había muerto a causa de los disparos que recibió en Lomas Taurinas concretó lo que ocurría en cinco palabras doloridas y realistas.

En efecto, sin ser nuestro padre, Pelo Chino nos dejó huérfanos porque un asesino solitario, como dijo el procurador Diego Valadés apenas llegó a Tijuana, decidió asesinarlo.

El recuerdo de la tarde-noche de aquel 23 de marzo de 1994, que me sorprendió en La Calesa de Londres, no viene a cuento porque escriba en pleno Día de las Madres y tenga en el corazón a doña Clemen y a su tocaya, Deschamps, sino porque ayer estuvo José Antonio Meade en Culiacán y viajará hoy a Tijuana, aunque, a diferencia de Luis Donaldo, hará escala en La Paz.

El itinerario del candidato del PRI, Verde y Panal no tendría importancia si Ricardo Alemán no hubiese creado el contexto, perdón, si los linchadores del ex columnista de Milenio y personaje en programas de Televisa y Canal 11 no hubiesen armado el ominoso clima de magnicidio en agravio, supongo, de Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué pensar sólo en el candidato de Morena? ¿Por qué no en Ricardo Anaya, que, según encuestas que no cito para que el INE no me envíe requerimientos por cuarta ocasión a IMPACTO, está a sólo unos puntos de López Obrador?

¿Por qué no preocuparse por la seguridad, en Tijuana, de José Antonio Meade, que, conforme a todas las opiniones, a partir del domingo, en el mitin del PRI y en las entrevistas en Tercer Grado y en Milenio, empezó a crecer, como nunca antes, en toda su campaña?

Heriberto Galindo, que tiene la rara cualidad de ser omnipresente, debe recordar que aquel marzo de 1994 caminó, en Mazatlán, con Colosio, que el candidato del PRI se dirigió, después, al barrio del Infiernillo, al que había dotado de agua, drenaje y pavimento como secretario de Desarrollo Social, que más tarde atendió una llamada telefónica en la torre de control (de Carlos Salinas o de José Córdoba Montoya) y que escribió en su libreta de hojas amarillas la recomendación, quizás, de agradecer el apoyo regateado cuatro meses por Manuel Camacho.

El 23, después de correr en Culiacán, con pants negros, acompañado de Rafael Oceguera, se bañó, salió del hotel Executivo de Culiacán, visitó las estaciones de radio de la capital sinaloense (antes había sido entrevistado por Andrés Oppenheimer) y en el avión de Ricardo Canavati viajó a su cita con la muerte en Lomas Taurinas.

Sin entrar en paranoia, Meade debe cuidarse. Hasta el domingo pasado no significaba nada en la pelea por la Presidencia, pero a partir de la presentación, en sociedad, de René Juárez como líder nacional del PRI, y de las entrevistas en Televisa y Milenio, sus contrincantes lo empezaron a tomar en serio.

El fanatismo es tal que sobresalta el saber que los organizadores de su campaña olvidaron que en marzo de 1994, el candidato del PRI realizó un viaje similar al que Meade hará hoy. Entonces también se decía que su campaña no prendía.