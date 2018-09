“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

AMLO culpa al gobierno y no le dan respuesta

Nadie tomó en serio palabras del presidente electo; estrategas prefirieron no hacerle el caldo gordo; prefirieron permanecer en la política de dejar hacer y dejar pasar, o consideraron conveniente no hacerlo enojar y prolongar una luna de miel que, como cualquiera sabe, no será eterna

Por Juan Bustillos

Como priista de la vieja escuela, Andrés Manuel López Obrador debe conocer la leyenda urbana de los 3 sobres.

Contaban los viejos tricolores que el presidente saliente solía entregar al sucesor 3 sobres conteniendo sendas tarjetas. La recomendación consistía en abrir el primero cuando el nuevo gobierno enfrentara los primeros problemas; el segundo si recrudecían, casi siempre a la mitad del sexenio, y el tercero cerca del final.

El observante de la tradición abría el primer sobre al finalizar el año uno del sexenio. La tarjeta aconsejaba, de manera lacónica, échame la culpa. Así lo hacía: Culpaba a su antecesor de todos los males y la población crucificaba al que se fue. A la mitad de la administración, con los problemas galopantes, abría el segundo sobre y el consejo consistía en hacer cambios en el gabinete, y los renunciados eran culpados de todos los males. La tercera era aún más sintética: Empieza a hacer tus 3 sobres.

Al parecer, el presidente electo abrió el primer sobre a 2 meses y medio de iniciar su mandato: Ya echó la culpa al Presidente Peña Nieto de la supuesta quiebra del país.

Lo anormal es que, después de un incansable periplo de entrevistas periodísticas y de una gran cantidad de spots en medios electrónicos del Presidente -todo en torno a su último informe de gobierno, para detallar las condiciones en que entregará el país-, el gobierno federal responda con silencio a unas cuantas palabras del presidente electo, con las que justifica que sólo podrá cumplir lo prometido en campaña, pero no podrá satisfacer las demandas de la población.

Al iniciar su gira de agradecimiento a quienes votaron por él –más de 30 millones de mexicanos—, Andrés Manuel López Obrador advirtió, en Nayarit, que “por la situación de bancarrota en que se encuentra el país (es probable) que no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero que quede claro: Sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”.

De pronto pareció un golpe bajo con el que el presidente electo concluía la luna de miel que parecía mantener con el Presidente Peña Nieto, pero, en realidad, desde octubre de 2016, en Tantoyuca, Veracruz, había afirmado que el país estaba en quiebra financiera porque en los gobiernos de Felipe Calderón, y el que está a dos meses y medio de concluir, la deuda externa había crecido en 300 por ciento.

Nadie, sólo Andrés Manuel, puede explicar por qué arremetió contra el gobierno de Peña Nieto al iniciar su nueva campaña en Nayarit si la última señal, la declaración de que Rosario Robles es un chivo expiatorio de la prensa y la mafia del poder cuando se le señala como sospechosa de omisión o partícipe en tramas corruptas, como desvío o saqueo de cantidades multimillonarias, fue interpretada, por los panistas, como una manifestación más de la existencia de un supuesto pacto de impunidad entre la administración que llega con la que sale.

Quizás sólo ocurrió, como suele pasar, que López Obrador se calentó con la recepción de los nayaritas y se fue de largo, como en otras ocasiones, hasta que se percató de que estaba rompiendo su estrategia de amor y paz; de pronto metió algo equiparable a la reversa y cambió de objetivo, el Banco de México por el gobierno federal.

Habló de devaluación e inflación y dijo que “si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del Presidente de la República (él), sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el Gobierno de la República”.

Aceptemos que el exabrupto nayarita fue un lapsus emocional por el ánimo con que lo recibió la población y que AMLO de ninguna manera quiso agredir a la actual administración, sin embargo, nada de esto explica la parsimonia del equipo de Peña Nieto.

Lo más parecido a una respuesta fue la que dio el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, a Ciro Gómez Leyva:

“México tiene finanzas públicas sanas; México tiene una estabilidad anclada en sus finanzas públicas sanas; una inflación que va convergiendo a los rangos del Banco de México (Banxico) y un sector financiero bien capitalizado y líquido, pero hay que seguir trabajando para que eso se mantenga y, precisamente, evitar un contagio.

“Los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y de la política monetaria permitieron al país ‘navegar bien’ por la crisis desatada en 2008, de la cual mañana se cumplen 10 años, cuando se anunció la quiebra de Lehman Brothers y de otros vientos en contra, como la caída en el precio del petróleo.

“Esto lo logramos navegar bien debido a los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y de la política monetaria, así que México ha crecido bien; quisiéramos crecer más, pero entre 2014-2018 se avanzó 2.7 por ciento, más que Chile, Argentina; más que Brasil y más que Estados Unidos; más que Colombia.

“Para mantener la estabilidad macro hay que trabajar todos los días; hay que estar todos los días asegurándose de que las finanzas estén en orden, que se tenga una situación de deuda como la que tenemos, en un nivel relativamente bajo, comparado con otros países, pero sobre todo con una trayectoria descendente y sustentable.

“Vamos a trabajar así hasta el 30 de noviembre.

“La inflación ha bajado, aunque se tuvo un pico por el ajuste en las clases de las gasolinas. Esto fue en enero de 2017.

“Ciertamente, durante este año, ha venido subiendo el petróleo, lo cual se ha reflejado en un ajuste al precio de las gasolinas, que es necesario, y que se ha venido siguiendo la misma fórmula desde hace año y medio, pero si vemos la trayectoria, la inflación sí va bajando.

“La inflación muestra una trayectoria descendente, a pesar de que el precio de las gasolinas muestra un aumento”.

El problema es que González Anaya no contestó a AMLO; lo que su oficina envió a Ciro es un texto pronunciado el viernes pasado, 48 horas antes de que el presidente electo hablara de la supuesta quiebra del país.

Es decir, nadie en el gobierno tomó en serio las palabras del presidente electo; los estrategas prefirieron no hacerle el caldo gordo; prefirieron permanecer en la política de dejar hacer y dejar pasar, o consideraron conveniente no hacerlo enojar y prolongar una luna de miel que, como cualquiera sabe, no será eterna.

Por lo pronto, Andrés Manuel ya abrió su primer sobre y quizás siga por el camino aconsejado.