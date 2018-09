“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

La difícil tarea de Yáñez con AMLO

Quien fungirá como Coordinador de Política y Gobierno, responsable de su logística y seguridad, debe convencerlo de que gobernar no es lo mismo que hacer campaña

Por Juan Bustillos

Tatiana Clouthier dice que César Yáñez es el “ángel de la guarda” de Andrés Manuel López Obrador, es decir, de siempre lo cuida de día y de noche, pero para cumplir la tarea que el próximo Presidente le confiará, sin avión y con apenas una ayudantía de 20 personas “altamente capacitadas” para cuidarlo, tendrá que ser algo más que el mítico custodio divino del que hablaban la Biblia y los catequistas.

Digamos que una especie de personaje de Marvel con poderes anormales para garantizar que el mandatario tome sus medicinas a tiempo, tenga un hombro en el cual descansar y confiar pesares y amarguras para que no se caiga del catre o de la hamaca en Palacio Nacional, pero también para que gobierne a México en las mejores condiciones posibles y el país no sufra sobresaltos, en especial la descomposición política, que podría conducirnos a un pasado bañado en sangre y tiranía al que nadie quiere regresar.

Permanecer varado en el aeropuerto de Huatulco durante cuatro horas, porque era imposible aterrizar en la Ciudad de México por razones climatológicas, para Andrés Manuel pudo ser un regalo divino que le sirvió para hacer campaña cuando ya no es candidato, pero también una advertencia muy seria que sería irresponsable desdeñar.

Hábil, como es, aprovechó el incidente para insistir en su rechazo a usar el avión presidencial -“se me caería la cara de vergüenza”, dijo- y para ofrecerse, ante el resto de pasajeros, como un ciudadano más resignado a los avatares del destino, y hasta expresar su pena por el piloto y la tripulación, pero olvida que ya no es candidato y que ahora, como presidente electo y por su propia seguridad y la del país, no puede darse el lujo de estar encerrado, durante cuatro horas, en la cabina de pasajeros de una aeronave en tanto se toma la decisión de trasladarlo a la sala de espera.

EL ROMÁNTICO “EL PUEBLO ME CUIDA”

Al final, el incidente será mera anécdota, pero me pregunto qué habría pasado si el miércoles hubiese estado ya en funciones como mandatario. No tengo respuesta, pero imagino el dolor de cabeza para el responsable de su

logística y seguridad, César Yáñez, por más que Andrés Manuel insista en que no hay fijón, pues el pueblo lo cuida porque lo quiere; faltaba más.

En definitiva, no hay manera de convencerlo de que el tiempo del Presidente de México es más valioso que el costo de un avión, el que sea, para su exclusivo uso personal; más grave aún, no hay quien lo haga entender que de su seguridad depende la estabilidad del país y que eso de que el pueblo lo cuida porque lo quiere es un romanticismo que la realidad podría hacer añicos en un instante.

Más importante que su tiempo y su seguridad es para el presidente electo mantener contacto con el pueblo y ahorrar unos pesos en su transportación.

Si López Obrador va a sufrir para instaurar la Cuarta Transformación de la República es de imaginar la insoportable carga que soportará su amigo más incondicional, el que siempre ha estado a su lado, en especial en las derrotas electorales, César Yáñez. A él asignó la más difícil de las tareas, cuidarlo de sí mismo en los seis años siguientes. Si lo consigue garantizará el bien más preciado, la estabilidad nacional, y todos los aplaudiremos.

César será coordinador de Política y Gobierno de López Obrador, pero su misión principal será garantizar la seguridad del Presidente con un equipo integrado por sólo 20 personas entrenadas no sabemos en qué, en dónde ni cómo ni por quién. Por donde se le vea, algo irrazonable.

Y no por razones de austeridad ni odio al Estado Mayor Presidencial, sino porque Andrés Manuel “no quiere perder su autenticidad; quiere tener contacto con la gente, tratando de tener un poco más de orden y cuidando también la seguridad; quiere que también la gente lo procure, lo cuide, y pueda seguir en contacto con ellos. Tenemos que encontrar un mecanismo que garantice su seguridad, pero a la vez tengamos contacto con la gente”.

Yáñez, que antes le manejaba cuestiones de comunicación, está convencido de que no bastarán 20 personas para cuidar a un jefe que no quiere que el Presidente sea visto a lo lejos.

Ha dicho César que “estábamos muy acostumbrados que si había un evento del Presidente cerraban como un kilómetro a la redonda, si no es que más, y para poder acercarse había que entrar por arcos de seguridad y, bueno, un lío, y veías al Presidente a lo lejos. Andrés Manuel ya no quiere eso”.

Todo esto es cierto, pero la nueva misión de César va más allá de mantener cerca a Andrés Manuel de la gente o de seguir prestando su hombro para que se desahogue; ahora, su trabajo es centrarlo, fijarle los pies en la tierra, cuidarlo de sí mismo y convencerlo de que gobernar no es lo mismo que hacer campaña.

LA FRAGILIDAD DE LAS MASAS

El coordinador de Política y Gobierno sabe que en el sistema presidencialista mexicano todo gira en torno al mandatario y que su ausencia total o temporal metería al país en una incontrolable y despiadada lucha por el poder que ninguna figura política controlaría, ni siquiera los prohombres de Morena, algunos meros advenedizos, porque ninguno, ni siquiera la lideresa formal, Yeydckol Polevnsky, tiene el control de las tribus o el tamaño requerido para suplirlo, pero, además, el resto de partidos no tiene fuerza ni dirigentes con carisma como para imponerse en medio de la vorágine.

Sin Andrés Manuel, el caos sería total; entonces sí, las instituciones se irían al diablo.

Inevitablemente, se vuelve la vista al pasado y se piensa en las Fuerzas Armadas, hasta hoy leales a quien esté en la Presidencia. Sólo imaginar el retorno al pasado lo deja a uno sin aliento.

Supongo que no es pose o afán de permanecer en campaña y que el Presidente Electo está convencido de que, en verdad, el pueblo lo quiere y que, en dado caso, lo protegería de todas las fuerzas malignas, pero cualquiera sabe lo veleidoso que suele ser el amor, más aún el de la población, y lo frágil que resulta ser la protección de las masas.

Ganar como lo hizo puede marear a cualquiera, pero eso no justifica a quien logró esa proeza separarse de la realidad; al contrario.

Si cuando se refiere a sus propios problemas, en especial mediáticos y políticos, Enrique Peña Nieto insinúa que mucho tienen que ver con sus reformas estructurales, que lastimaron intereses fácticos, es imposible contabilizar todavía los callos que pisó López Obrador al romper el estado de las cosas y los enemigos nada gratuitos que se ha echado encima con medidas como la descentralización burocrática, la disminución radical de salarios en los altos mandos gubernamentales, la desaparición del Estado Mayor como grupo elitista del Ejército, la revisión de contratos ultra millonarios y la persecución de funcionarios corruptos, sin incluir a los jefes mafiosos que deben reír a carcajadas del olvido y el perdón, etcétera, etcétera.

Eso, sin contar que pululan en el país todo tipo de loquitos, como ha quedado demostrado en el pasado.

Me dicen que César Yáñez es hombre razonable y, con Julio Scherer, el más cercano a Andrés Manuel. Debe convencerse a sí mismo de que su jefe no puede seguir viviendo en la ilusión de ser un mexicano más y que el sexenio será una eterna luna de miel entre el gobernante y los gobernados, entre el hombre de Estado dispuesto a instaurar la Cuarta Transformación y quienes lo quieren fuera de escena.

Puede vivir las siguientes dos semanas divirtiendo al país con ocurrencias como la hamaca y el catre para vivir en el Palacio Nacional, distrayendo al electorado con la consulta popular que concluirá con lo razonable, que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se construya en donde lo inició Peña Nieto, confundir bancarrota con problemas coyunturales y culpar a la prensa fifí, y tantas otras cosas que se le van ocurriendo mientras recorre, de nueva cuenta, el país.

Lo único que nadie le perdonaríamos, ni quienes votaron por él o en contra, es que, por ocurrencia, populismo o falta de visión, sin proponérselo, sumiera al país en el caos y creara las condiciones para que la democracia que lo llevó al poder sufra el retroceso de un siglo.

López Obrador está preparado para gobernar y los mexicanos lo estamos para pasar un sexenio a su lado, a condición de que concluya su eterna campaña electoral y se convierta en el hombre de Estado que el país necesita.

Convencerlo será la tarea más ingente del coordinador de Política y Gobierno de su mandato y responsable de su seguridad. En lo que haga o deje de hacer César Yáñez descansa la estabilidad del país.

¿Exceso de responsabilidad? Sí, pero ambos lo quisieron y se lo ganaron.