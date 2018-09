“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

La verdad de AMLO en Ayotzinapa

Si el gobierno de López Obrador comete el mismo error que el de Peña Nieto, pero al contrario, es decir, sobredimensionar su capacidad de llegar a la verdad, cualquiera que sea, no iniciará su declive al segundo año de su mandato, sino mucho antes de siquiera iniciarlo

Por Juan Bustillos

Basta acceder a la colección de IMPACTO para comprobar que Tomás Zerón no es uno de mis personajes preferidos; no puede serlo uno de los instrumentos del inefable ex consejero jurídico presidencial, Humberto Castillejos, pero tampoco es el sembrador de pruebas para crear una verdad histórica que deudos y beneficiarios de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa rechazan a priori solo porque les interesa fabricar un crimen de Estado, que lo es, pero, en todo caso, del Estado de Guerrero o, para ser concretos, de policías municipales de Iguala y Cocula.

Dispuesto a convertirse en el cruzado de todas las causas, Andrés Manuel López Obrador ya cometió el error de hacer suyo el caso de los 43 normalistas y prometer que por decreto llegará a la verdad verdadera, supongo que distinta a la “histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y, por ende, de Enrique Peña Nieto.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabezará la Dirección de Área en que terminará siendo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debe actuar con lealtad a su jefe el Presidente electo y convencerlo de que los asuntos jurídicos no se resuelven ni con buena voluntad ni por decreto, sino con pruebas, ni siquiera con confesiones, y que tampoco caben los montajes como en el caso de la secuestradora Florence Cassez, a la que ella consiguió la libertad no obstante estar sentenciada a 90 años de cárcel.

Andrés Manuel podrá tener toda la buena voluntad del mundo y Alejandro Encinas podrá organizar y hasta encabezar una y mil comisiones de la verdad, pero todos deberán arrancar de lo que el actual gobierno les deja en la inexistente PGR y en juzgados.

No pueden empezar de cero ni apoyados en lo que “expertos” extranjeros vengan a decirnos con cargo a un erario austero que, al ya no pagarles las millonadas que liquidó el gobierno que termina, quizá se marchen encorajinados y echando pestes del nuevo gobierno.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa fue un crimen atroz que terminó convertido en mercancía política para muchos, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como un lastre para el gobierno actual.

Es incuestionable que las expectativas que el Presidente electo creó a los afligidos padres de los normalistas se estrellarán con las conclusiones a las que llegue la Comisión de la Verdad o el Fiscal Especial, ninguna distinta a la que hoy está en los juzgados.

Lo grave del caso es que están involucrados personajes que, en su momento, cuando estaba en formación el partido que gobernará al país a partir de diciembre, lucían orgullosos la camiseta con el logo de Morena al lado de López Obrador, y se hacían retratar sonrientes con el ahora Presidente electo. Me refiero, en concreto, al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos en prisión.

Es probable que si el Poder Judicial de la Federación está dispuesto a negociar su autonomía a cambio de salarios, el matrimonio Abarca recuperará su libertad, pero ya no hay manera de desligarlos de los grupos criminales a quienes se atribuye la desaparición, muerte, para decirlo sin eufemismos, de los normalistas.

Pero esto es cuestión de jueces y fiscales, no de periodistas, de la misma manera que la verdad no se consigue a base de decretos.

El Presidente electo hace bien en comprometerse con los deudos de los jóvenes de Ayotzinapa a encontrar la verdad, pero arriesga demasiado la credibilidad de su mandato permitiendo que se aliente una conclusión que, por más que se contrate a Sherlock Holmes, no será diferente a la que Murillo Karam llegó.

No ocurrirá ni aceptando las supuestas ilegalidades del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal.

Insisto, si la intención es dar visos de verdad al supuesto crimen de Estado para sentar en el banquillo de los acusados al Ejército y al gobierno saliente, se justifican decretos, comisiones de la verdad o cualquier otro instrumento para satisfacer a los deudos de los 43, a los líderes de movimientos sociales o dirigentes de comisiones comprometidas con derechos humanos, pero si el esclarecimiento de los hechos se encarga a investigadores profesionales y no a vividores como los que atendimos en el pasado, se encontrará que la nueva verdad no será muy diferente a la anterior.

Es decir, los hechos sanguinarios del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron cometidos por el crimen organizado en complicidad con autoridades locales y la omisión del gobierno guerrerense y el importamadrismo del gobierno federal que creyó no tener necesidad de inteligencia política que lo mantuviera informado de lo que ocurría en cada metro del territorio nacional a cualquier hora del día.

El resto solo es usufructo político de la tragedia de 43 familias a las que sin piedad se ha alimentado la esperanza de ver a sus muchachos con vida.