“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

AMLO ya no puede ser campechano y desmadroso; es presidente

Poco afortunadas dos argucias que le parecieron ingeniosas para salir airoso de preguntas periodísticas que no quiso o no supo contestar

Por Juan Bustillos

Si bien es cierto que, como estrategia electoral, Andrés Manuel López Obrador se impuso una imagen de promotor del amor y la paz, nunca ha tenido fama de enamorado o coqueto; no recuerdo un solo episodio en su vida pública, y privada, que haya servido para el escándalo.

De hecho, aún sus enemigos y críticos acérrimos reconocen que no es hombre de pasiones. En todo caso, la única que cualquiera le conoce es la del poder, que le brota por los poros de todo el cuerpo.

Sin embargo, ahora que es presidente electo, y está a 2 meses de protestar como mandatario constitucional, dos argucias que le parecieron ingeniosas para salir airoso de preguntas periodísticas que no quiso o no supo contestar le resultaron poco afortunadas y han servido para intentar crearle una falsa imagen no de depredador sexual, ni como la del senador panista al que sorprendieron en lo que se ha dado en llamar “pornochat”, pero sí como la de un viejito libidinoso.

Marta Lamas lo retrata con fidelidad: “Es un hombre mexicano de más de 60 años que viene de toda una tradición internalizada de usos y costumbres de galantería que hoy está siendo cuestionada”.

El 6 de septiembre, un grupo de reporteras le preguntó sobre el trapecismo vergonzante de Manuel Velasco para pasar del gobierno de Chiapas al Senado y luego regresar a su oficina original previa entrega de algunos legisladores del Partido Verde a Morena para darle mayoría en la Cámara de Diputados, y como no tenía respuesta, porque no la hay y porque lo que dijera sería usado en su contra, se le ocurrió evadir a las colegas con un calificativo que le pareció ingenioso e inocente: “Corazoncitos” les dijo y creyó habérselas sacudido.

Cuando el incidente fue aprovechado, naturalmente, para sacar raja política, el presidente electo explicó a periodistas que “son ustedes mis corazones, mis corazoncitos; yo les estimo mucho; les quiero. Yo llevo a la práctica el principio filosófico del amor al prójimo: Amor y paz; ¿cómo les voy a tratar? Pues así, con cariño; no soy autoritario; soy feliz gracias a la vida”.

La justificación estuvo de risa loca, pero, como estamos en temporada de ocurrencias, nada pasó, hasta que, en Tijuana, la reportera Lorena García le preguntó quién será el candidato de Morena a gobernador (seguramente el boxeador diputado Erik “El Terrible” Morales); Andrés Manuel no encontró mejor manera de salir del problema que hacer como que no escuchó, luego regresó sobre sus pasos y, sin decir agua va, propinó un casto beso a la periodista.

Para su mala fortuna, a diferencia de los “corazoncitos”, a Lorena no le vino en gracia la ocurrencia presidencial y reaccionó acorde a los tiempos actuales, en los que cualquier detalle que en el pasado se antojaba normal y hasta lisonjero ahora es contextualizado en la definición de acoso.

De inmediato expresó su malestar: “Sí, hay cierta molestia de mi parte porque, finalmente, hay una invasión a mi espacio vital”, y que el beso no fue “ni pedido ni esperado ni solicitado”.

Para fortuna de López Obrador no llegó a más; de otra suerte -quizás exagero-, nuestro presidente electo habría ingresado a la fila de los famosos a quienes el movimiento feminista trae de cabeza.

Indudablemente, el poder por fin alcanzado no hace sentir a Andrés Manuel el galán que no ha sido nunca y es posible afirmar que no tuvo intención pecaminosa al llamarles “corazoncitos” a las reporteras y besar a Lorena; se trató de simples ocurrencias de alguien que se siente y se hace el simpático, como en los debates, cuando contestaba con la consigna de combatir la corrupción a cualquier pregunta de difícil respuesta.

No sé qué se le ocurrirá cuando los periodistas que lo sorprendan con alguna pregunta incómoda sean del género masculino, pero ni modo que les dé trato de corazoncitos y los agarre a besos.

El Presidente Peña Nieto perdió su popularidad política por el desgaste consecuente con la acción de gobernar, pero, en corto, sigue siendo el mismo de cuando estaba en campaña presidencial, de cuando fue gobernador, e incluso de mucho antes.

En los ya pocos eventos públicos que protagoniza, las damas le siguen pidiendo selfies y las complace. Las críticas, los señalamientos, la derrota catastrófica de julio, no han hecho mella a su magia personal.

Recuerdo a grupos numerosos de mujeres, en sus mítines de campaña, gritándole a coro: “¡Enrique, bombón, contigo hasta el colchón!”. En Guerrero llegaron a gritarle: “¡Una limpia!”. Como no sabía a qué se referían preguntó a un guerrerense que lo vio ruborizarse cuando le explicó el significado de la petición.

La magia que irradiaba, y no le abandona en corto, le permitió superar los muchos intentos de sus enemigos utilizando su vida privada anterior para dañarlo en sus campañas a gobernador y diputado. Sus enemigos tenían material, pero de nada les sirvió, a pesar de que ya estaban en su apogeo las redes sociales.

Tampoco prosperó el uso de las recientes ocurrencias desafortunadas de Andrés Manuel, pero el presidente electo y su jefe de prensa, Jesús Ramírez, deben saber que, en estos tiempos, ese tipo de acciones y lenguaje son armas preciosas en manos del enemigo.

Por ejemplo, el senador Ismael García Cabeza de Vaca jamás imaginó que un cruce de mensajes supuestamente ingeniosos, pero claramente procaces, a costillas de un ser humano que tiene nombre y apellidos -como muchos lo hacemos a diario- provocaría que el mundo se le cayera encima, cause estragos en su hogar, ponga fin a su carrera política o, en el menos peor de los casos, lo convierta en el payasito del Congreso.

Pronto, Andrés Manuel se ceñirá la banda tricolor y será presidente constitucional; entonces habrá acabado el tiempo de las ocurrencias ingeniosas y recursos como besitos no pedidos estampados, de sorpresa, en la mejilla y piropos “machistas”, como los califica Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida.

Ya no puede comportarse como el candidato “campechano y desmadroso”, definido por Marta Lamas. Es presidente.