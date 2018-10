“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El rebelde con causa

A 49 años de dos discursos que pronunció sobre los hechos del 2 de Octubre y que, hoy, Muñoz Ledo desearía que estuvieran borrados

Por Juan Bustillos

La peor pasada que le pudo hacer la vida a Porfirio Muñoz Ledo, el gran personaje de su generación, y de muchas generaciones, es ser un simple peón o alfil, en el mejor de los casos, de la Cuarta Transformación, lo que esto sea, concebida, por su genialidad insuperable, como la gran misión del gobierno que está a 2 meses de iniciar.

La edad se le vino encima, pero ésta no es su enemiga. La verdad indiscutida entre quienes han atestiguado su protagonismo en las últimas 7 décadas de la vida nacional es que él ha sido lobo de sí mismo. Si no cumplirá el sueño de su vida, ser presidente de México, será por él; por nadie más.

No lo fue Miguel de la Madrid, a quien, desde la UNAM, consideraba mediocre y, sin embargo, logró lo que él no pudo; no lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, al que desdeña por considerarlo un simple junior (“el hijo del Tata”, le llama con sorna), pero que no le permitió ser candidato a la Presidencia ni a jefe de Gobierno de la Ciudad de México; no lo es, ni siquiera, quien soltó el rumor de que está enfermo y que por esa causa no podría colocar la banda tricolor a Andrés Manuel López Obrador.

Suspicaces, que sobran, suponen que el autor del rumor sobre su supuesta enfermedad es él porque así no tendría que enfrentar, este martes, un escándalo de proporciones mayúsculas si a alguno de sus muchos enemigos, como Gerardo Fernández Noroña, se le ocurre hurgar en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados o en las hemerotecas de 1969.

Aquellos fueron tiempos en los que era priista y, como había trabajado para Gustavo Díaz Ordaz, se sintió obligado, como cualquier otro militante tricolor disciplinado y con ganas de crecer, a defender a quien los estudiantes e intelectuales de izquierda consideraban responsable de los hechos sangrientos de 1968.

El propio presidente había absorbido la culpa de la sangre derramada, así que Porfirio destacó entre quienes clamaron en los auditorios fundamentales de la época, entre ellos la Cámara de Diputados, que hoy preside, y magnas reuniones del PRI, lo que el mandatario quería escuchar, por más que amplios sectores de la población pensaran lo contrario.

Si algún ocurrente desenterrara aquellos patrióticos textos para denostarlo, Muñoz Ledo no le podrá dar respuesta porque en el contexto actual, a 50 años de la masacre de la Plaza de la Tres Culturas, los discursos laudatorios de entonces, para Díaz Ordaz, suenan a confesión de complicidad, al menos política.

TODOS SON PEQUEÑOS

No, el enemigo de Muñoz Ledo es el talento inconmensurable que alimenta a un ego de igual tamaño y que lo obliga, quizás aún contra su voluntad, a ver pequeños a quienes lo han superado en el camino. El último, el propio López Obrador, a quien debe ver de la estatura de De la Madrid y Cárdenas.

No alcanzo a imaginar cuál es el episodio con el que planea concluir su carrera política. A los 85 años de edad ya no podrá cumplir su sueño dorado de ser presidente de México, aunque presida la Cámara de Diputados en los 2 últimos meses de Enrique Peña Nieto, y los 3 primeros de Andrés Manuel, y se diera el supuesto de ausencia absoluta del presidente de la República. La Constitución no lo dejaría pasar.

A los 88, al concluir la Legislatura, quizás tendrá que jubilarse con la frustración de no cumplir el presagio de su maestro Mario de la Cueva, que lo creyó destinado a gobernar a los mexicanos, pero no se amilana ni se enferma ni descansa. Ya es padre de la Constitución de la Ciudad de México y sigue adelante; ya se proclamó iniciador de la Cuarta Transformación a partir de que interpeló a Miguel de la Madrid en un informe y se llevó, además de la gloria mediática, una patada de Miguel Ángel Barberena; ignoro si participará en la redacción de la Constitución Moral, pero tal vez la corregirá y le dará un sentido republicano, y no religioso o humanístico; y quizás para saciar a la taenia solium que le exige a gritos ser presidente de México le arroje, a modo de mendrugo, la victoria pírrica de arrebatar la banda tricolor al PRI para colocársela a Andrés Manuel López Obrador.

¿CUÁL SERA LA SORPRESA QUE NOS DEPARA?

Pero nada de esto le bastará para llenar el hoyo negro que le carcome las entrañas. Es posible que para trascender, en la historia, al propio López Obrador, y ocupar en los libros de historia un lugar al lado de personajes aún más grandes que los ídolos del presidente electo, nos esté preparando una sorpresa.

Tal vez una nueva Constitución que haga olvidar los Sentimientos de la Nación, la del 57 y la del 17. ¿Por qué no?

Porfirio nunca ha parado mientes para avanzar. Ha sido todo en su larga, larguísima, carrera política, excepto primer magistrado de la nación.

En este tema le ha ido mal. Se dejó engañar por Luis Echeverría, que se hizo el sorprendido por lo pequeño del jardín de su casa; imaginando que recibía la señal compró un terreno aledaño para alojar a los contingentes que irían a brindarle su apoyo. Se quedó esperándolos porque Echeverría los envió con José López Portillo. Intentó fabricar a Cuauhtémoc y sólo consiguió iniciar la histórica fractura del PRI que, 30 años después, en diciembre próximo, instalará en el poder a un grupo de ex priistas disfrazados de izquierdosos.

Él se les adelantó desde septiembre, pero sólo obtuvo de premio de consolación dirigir los trabajos de la Cámara Baja; otro, Mario Delgado, él sí con origen en la izquierda y no en el PRI, es el coordinador de la bancada.

Cuando Muñoz Ledo consiguió ser candidato presidencial del PARM terminó declinando a favor de su paisano de sangre, Vicente Fox, tan invencible, en su momento, como lo es ahora López Obrador.

Y todo porque su cociente intelectual, muy superior al de la mayoría de los políticos profesionales, aficionados y advenedizos, no le permite ser simpático ni popular. Si logró ser el primer senador de oposición por el entonces Distrito Federal fue porque a nuestro compañero de páginas, el entonces panista Jesús González Schmal, le robaron el triunfo.

PALABRAS QUE PERSIGUEN

Por esfuerzo y ganas no ha parado. Todo en la vida lo sacrificó para cumplir un sueño ya inalcanzable.

Fue rebelde, como cuando De la Madrid escamoteó la dirección de Pemex a Cuauhtémoc, y a él la embajada en París después de que lo repatriaron por un incidente en Nueva York, en donde, un poco fuera de sí, disputó el estacionamiento pistola en mano, siendo representante de México en la ONU.

También fue disciplinado hasta la ignominia, al estilo priista de los viejos tiempos.

El 9 de septiembre pasado se cumplieron 49 años del discurso que quisiera borrar del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados; el 20 de noviembre próximo, otra de sus piezas oratorias, a nombre del Comité Nacional del PRI, en el Monumento a la Revolución cumplirá la misma edad.

En ambas intervenciones públicas, brillantes, como todos sus discursos, habló de los hechos sangrientos de 1968, y en las dos ocasiones se comportó de manera que hoy debe avergonzarlo, a grado que, quizás, el 2 de octubre próximo se enferme o aduzca estarlo para no acudir a presidir los trabajos de la Cámara de Diputados y así no tenga que mirar a los ojos a los pocos mexicanos verdaderamente de izquierda que integran la bancada de Morena.

¿Cómo explicarles que, así como hace hoy con López Obrador, que es su jefe y guía, en 1969 sólo podía elogiar a Gustavo Díaz Ordaz y justificar lo que hizo para salvar la patria de las fuerzas oscuras?

El 9 de septiembre de 1969, 8 días después de que Díaz Ordaz asumió, en la Cámara de Diputados, la responsabilidad personal, histórica, ética, jurídica, política y social por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos de 1968, el diputado Muñoz Ledo dijo que: “En todo el mundo existe la convicción de que los últimos movimientos de rebeldía y de protesta han dejado como secuela inmediata el aumento de poder de los enemigos del cambio social. Con la más estricta objetividad podemos afirmar que los conflictos sociales que tuvieron lugar en México, y que llegaron a poner en peligro la paz pública, no dejaron como saldo el más mínimo incremento de poder o de influencia en favor de quienes se oponen a la transformación acelerada y a la autonomía del país”.

Muñoz Ledo no pudo poner freno a su lengua: “Díaz Ordaz dijo, reiteradamente, que ninguna presión obligaría al gobierno a ‘mediatizar la soberanía de la nación’, y podernos añadir, con justicia, que no permitió tampoco que se deteriorara la autoridad que el Estado ejerce sobre los intereses particulares que componen la comunidad mexicana. Con esta intención ha dicho que ‘ningún grupo, ningún sector, ninguna clase, tiene el derecho de imponerse a los demás. La voluntad mayoritaria del pueblo mexicano es la que decide’. En ejercicio de ese mandato, el Poder Ejecutivo tomó sus decisiones y la responsabilidad que asume es —al mismo tiempo— la reafirmación de la soberanía externa del Estado y de la supremacía del poder público en el interior del país”.

Y el 20 de noviembre, a nombre del comité nacional priista, que encabezaba Alfonso Martínez Domínguez, remató: “Al cabo de un prolongado periodo de crecimiento, fuerzas e intereses ajenos a la voluntad del pueblo pretendieron divorciarlo de las instituciones de la República y los más antiguos trasfondos reaccionarios vinieron a condensarse en la idea de que el deber más imperioso para los mexicanos es disminuir la autoridad del Estado e inventar un nuevo régimen constitucional”.

“La sabiduría de nuestro sistema de gobierno consiste en mantener y reiniciar todas sus reformas por una estrategia de sucesivas consolidaciones políticas. De esta manera, nuestro progreso se ha vuelto, a la postre, irreversible porque ha cerrado el camino a todo retroceso. Hemos llegado así a un punto sin retorno de la historia mexicana que me atreveré a llamar el momento de nuestra madurez revolucionaria”.

Brillantes, sí, para el contexto de 1969, pero esos discursos, hoy, son anatema en el 50 aniversario del 2 de octubre y Porfirio los lleva colgados al cuello como anclas.