“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Aquel don Fernando Gutiérrez Barrios

Debo decirlo, aunque suene políticamente incorrecto -pero en otoño ¿quién quiere ser lo contrario?- aquel don Fernando en nada se parece a lo que he leído y escuchado sobre él, y al que seguramente veré en la historia de Televisa

Por Juan Bustillos

Lo políticamente correcto es sumarse al coro porque, ¿quién podría regatear el calificativo de histórico al movimiento estudiantil de 1968?

Ir contracorriente sería suicida, en especial en el contexto del ascenso al poder total de la izquierda, en la que militan muchos de los genuinamente comprometidos con el movimiento y algunos usufructuarios, más de los que imaginamos, de aquel episodio que, en efecto, constituye un parteaguas en el México contemporáneo.

Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar la verdad y esperemos que después de 50 años lo consiga; sería saludable para un país que aún no puede saber qué ocurrió apenas 4 años atrás en la noche de Iguala.

Con motivo del 50 aniversario de la Noche de Tlaltelolco hemos sido sepultados en toneladas de tinta y papel y aturdidos con discursos y análisis de todo tipo, de tal suerte que la confusión es aún mayor que en 1968.

Pero ahora tenemos la promesa de que Alejandro Encinas podrá develar a la mayor prontitud posible el secreto atrás del movimiento y de la sangre derramada y de las vidas segadas en la Plaza de las Tres Culturas.

Por ahora me conformo con intentar digerir toda la información que está en los medios, libros, discursos y redes sociales.

Y en la televisión, en especial la que, si el gobierno es el criminal del 68, fue la mayor de sus cómplices.

Mejor fecha no pudo escoger Televisa para iniciar la competencia a Netflix con la serie “Un extraño enemigo” que lleva por subtítulo “2 de octubre ¿no se olvida?”, si bien la ofrece a los millones que la veremos a través de “prime video”, un servicio de Amazon Prime.

He leído que es una gran serie realizada a partir de una idea de Enrique Krauze, que está muy bien hecha y mejor documentada.

Me resistí a verla antes de escribir porque, al parecer, el personaje central es Fernando Gutiérrez Barrios, el capitán del Ejército Mexicano que formó parte de los fundadores de la Dirección Federal de Seguridad y que llegó a secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas, pero que por largo tiempo tuvo a su cargo la seguridad nacional.

No quise escribir prejuiciado y por eso al poner punto final veré al menos el primer capítulo porque imagino que el Gutiérrez Barrios de la serie será el siniestro personaje novelado al que, en otros tiempos, la televisión y cualquier otro medio de comunicación no se habrían atrevido a tratar de esa manera, ni siquiera cuando el poder lo hizo de lado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo creían depositario de los secretos de todos.

Por ahora prefiero recordar a Don Fernando Gutiérrez Barrios como lo veía en su oficina de secretario de Gobernación, el que acudió a comer a IMPACTO, al que entrevisté en su oficina de árbitro de la contienda interna priísta en la que Francisco Labastida venció a Roberto Madrazo, y al ex responsable de la política interior con el que desayunaba en su casona de San Jerónimo.

Debo decirlo, aunque suene políticamente incorrecto -pero en otoño ¿quién quiere ser lo contrario?-, aquel don Fernando en nada se parece a lo que he leído y escuchado sobre él, y al que seguramente veré en la historia de Televisa.

Es una pena que ya no esté para contar su propia verdad (falleció hace casi 18 años, el 30 de octubre de 2000) y, en todo caso, aclarar lo que se dice de él y lo que le sea adjudicado en la serie de televisión.

Si estuviera ayudaría con sus papeles en mano a esclarecer la verdad sobre todo y sobre todos, pero, desafortunadamente, en estos tiempos de revisión histórica, cuando el PRI ya no estará en el poder por un buen tiempo, no contaremos con su versión y se podrá decir de él lo que se quiera sin que los guionistas tengan respuesta.

No soy iluso como para negar lo que cualquier gobierno hace en todas las latitudes a nombre de la seguridad nacional y no comparto la tesis de que ésta justifica todo, pero tampoco me trago las leyendas urbanas, mucho menos cuando son difundidas cuando el personaje ya no puede defenderse.

No conocí al hombre de las catacumbas del poder y por eso sólo puedo hablar de Gutiérrez Barrios anteponiendo el Don a su nombre.