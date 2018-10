“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Ya conocieron en Los Pinos a Felipe Muñoz

¿Cubre sus propias culpas cargándolas a otros o levanta la mano para que lo vea Andrés Manuel López Obrador?

Por Juan Bustillos

¿Qué busca el subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz, que ayer llenó de lodo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por “garantista” y a la ex procuradora Arely Gómez por supuestamente integrar mal la carpeta de investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte?

¿Cubre sus propias culpas cargándolas a otros o levanta la mano para que lo vea Andrés Manuel López Obrador?

Es probable que después de la entrevista que dio a Abel Barajas, de Reforma, en la que se muestra tal cual, por fin se convenzan en Los Pinos de que, desde que se marcharon Humberto Castillejos y Raúl Cervantes, Muñoz sólo trabaja para él, para nadie más.

Ya la Corte y la ex procuradora le contestarán, si lo creen necesario, pero Muñoz olvida que lo echaron de la PGR a causa de los nulos resultados en la investigación por la evasión de Joaquín Guzmán Loera.

Y este dato viene a colación porque su brazo derecho en aquella indagatoria era el actual Coordinador de Supervisión y Control Regional, Pedro Guevara Pérez, el mismo que investigó el atentado contra el entonces gobernador de Oaxaca, José Murat.

Me preguntarán qué tiene que ver Guevara Pérez con Muñoz.

¿Que coincidieron en Aguascalientes? Es probable.

Muñoz, y no Alberto Elías Beltrán, es el verdadero procurador. El control lo ejerce a través de Guevara Pérez, que coordina a los 32 delegados de la PGR en las entidades federativas y que por razones no esclarecidas no reporta a su jefe, Roberto Ochoa Andrés Romero, sino al subprocurador de Delitos Federales.

Y, casualmente, Guevara tiene una glamorosa historia en el caso de Javier Duarte.

Es el fiscal de la PGR a quien, en julio de 2017, el juez de control adscrito al Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, reconvino en la investigación sobre el ex gobernador de Veracruz. Y todo por una mala argumentación jurídica de quien, en aquella audiencia, representó al Ministerio Público de la Federación y que provocó la carcajada nacional.

No olvidemos al protegido de Muñoz en el caso que presentó contra Duarte que se le hizo bolas el engrudo a grado tal que el juez pronunció una frase para la posteridad: “Los números no cuadran; eso está claro”.

Y es que el Ministerio Público sólo pudo acreditar un desvío por 38.5 millones de pesos de los 438 millones de pesos por los que fue girada la orden de aprehensión.

Los fiscales de la PGR, Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Labor Alvarado, tuvieron que reconocer la carencia de elementos para acreditar desvíos por más de 38.5 millones de pesos, provenientes de la Secretaría de Educación de Veracruz, con destino a una empresa creada por Duarte o sus testaferros.

Ya abundaremos, pero los aquí registrados son apenas unos datos sueltos que sirven de contexto al alegato de Muñoz para justificar que, al final de la jornada, él, y no otros, pudiera ser el responsable de que Javier Duarte se marche de vacaciones a Miami.