“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Qué suerte tuve que naciera mi hermano Javier Coello

Quienes lo conocen, lo han gozado o sufrido, saben que lo que dice y profesa lo sostiene con las leyes en la mano y como hombre

Por Juan Bustillos

Siempre he defendido mi derecho a escribir, de vez en vez, de asuntos personales que nada tienen que ver con la política; nunca ha faltado quien me lo reclame, pero, al final de cuentas, este es mi espacio… todavía, y, para mi fortuna, los 3 o 4 lectores que lealmente aún me siguen respetan que diga lo que me venga en gana.

Así, quien espere encontrar hoy, aquí, historias de política puede cambiar de página. Por ahora se trata de hablar de mi hermano, uno de los 4 que la vida me negó de sangre, pero que, en exceso generosa, puso en mi largo transitar.

Este lunes, Javier Coello Trejo llega, como dice su bella familia, al séptimo piso. Cumple 70 años. Mi madre, doña Clemen, le habría dicho que en realidad entró a los 71.

Casi me alcanza, pero es mi hermano mayor en todo; yo sólo soy más viejo y todos los días aprendo de él. Cuando creo que ya lo sé todo, que ya vi todo, siempre me sorprende a mí y a quienes tienen la fortuna, o desgracia, de cruzarse en su camino.

¿Cuándo y cómo lo conocí? Quienes nos conocen dirán que fue en casa de Emilio Gamboa porque había escrito que el 3 de abril de 1990, agentes norteamericanos, en complicidad con la PGR, habían secuestrado al médico Humberto Álvarez Machaín, sospechoso de asistir a la tortura del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. “Mentiroso”, me dijo, y le contesté con fiereza, a pesar de saber que quien estaba frente a mí era el todopoderoso subprocurador general de la República. Gamboa se preocupó, y también nuestro amigo, el entonces procurador Enrique Álvarez del Castillo. No había razón.

En realidad nos conocimos antes, en la mesa generosa de don Julio Camelo, hablando, como suele decir él, como hacen los hombres, sin temores; entonces sí había de qué preocuparse, pero desde aquella mañana, y hasta hoy, que cumple 70 años, hemos sido hermanos. Casi 3 décadas.

Es casi perfecto; nunca lo será a totalidad porque difícilmente conseguirá una aureola de santidad, sin embargo, no requiere estar en los altares para hacer milagros.

Como el hermano mayor que es, no se necesita tocar a su puerta porque siempre la encuentras abierta cuando los problemas te persiguen; sus brazos listos para abrazarte si la vida te acorrala y su hombro dispuesto para descansar en él la cabeza cuando las cosas de la vida te abruman y piensas que sólo te quedan salidas desesperadas.

Pareciera que hablo de un superhéroe estilo Marvel, pero no es así; se trata sólo del hermano que todos quisiéramos y debemos tener. Mi fortuna es que yo lo tengo. No es fácil conseguirlo; la receta es esforzarte un poco en parecerte a él en lo mínimo. Nunca podrás igualarlo porque supera todas las expectativas, pero vale la pena intentar estar a su altura, no a la física, porque es un gigante, y mucho menos a la moral, porque es aún más grande.

¿Lo admiro? ¿Se nota? Sí, en realidad, lo quiero porque no ha existido un minuto de mi vida, en los últimos 30 años, en que no haya estado a mi lado, en especial cuando el abismo está a una pulgada o el cielo se desploma sobre los hombros. Ni siquiera tienes que invocarlo; posee un extraño don para saber que la estás pasando mal o corres peligro. La cuestión es que, como canta Carol King, siempre está presente, sea en primavera, verano, otoño o invierno. Basta mencionar su nombre para que de inmediato escuches que tocan a tu puerta y ahí está él echando por delante su característico “¿qué pasa, hermano?”.

No, no es un santo, pero casi. Quienes gozan de su amistad, o corren la suerte de que las puertas de su despacho jurídico se abran para defenderlos en tribunales o llevar ante un juez a quien se pasó de tueste en su contra, saben que tendrán a su lado al mejor abogado del país si ganan su confianza y a condición de no hablarle con mentiras; el que se entregará sin límites a su causa y sin temor a lo que enfrente, así se trate del mayor de los poderes fácticos, o el Judicial Federal o el del fuero común, o al Estado mismo, porque, más allá de su reconocida institucionalidad como el priista que es, sólo le interesa la justicia, la amistad y la lealtad.

Su biógrafo dirá que su historia personal y profesional es de admirar y de temer. Quienes lo conocen, lo han gozado o sufrido, saben que lo que dice y profesa lo sostiene con las leyes en la mano y como hombre. Y cuidado cuando lo obligan a llegar a esta última instancia. Nada hay que lo pare; no es huracán que se convierta en tormenta tropical.

Podría agotar el espacio con anécdotas para ilustrar su hombría, su valía de bien y su concepción de lealtad, amistad y justicia, pero quien quiera conocerlas le bastará con hacerlo amigo o enemigo; entonces sabrá que como lo primero es imperfecto, pero como lo segundo es perfecto.

Yo sólo quise hablar de la suerte que tuve de nacer para poder tener de hermano a Javier Coello Trejo.