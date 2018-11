“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

La hora de Alfonso Durazo

Está a 17 días de poner formalmente en marcha la estrategia en la que, conforme a las estadísticas, fracasaron las administraciones anteriores a la Cuarta Transformación

Por Juan Bustillos

Hay de chambas a chambas en el gobierno federal, y la más difícil, y con menos futuro, pregúntele a Miguel Osorio Chong si no, es garantizar la seguridad de los mexicanos.

Por razones que desconozco, porque casi todo en Morena es nuevo para mí, excepto el conocimiento que tengo de las figuras priistas que llegan al poder con Andrés Manuel López Obrador, a Alfonso Durazo le encargaron la más difícil de las tareas del gobierno que sucederá a Enrique Peña Nieto: Abatir la inseguridad a niveles aceptables para la población.

Lo será aún más por la filosofía del presidente electo, basada en el perdón, olvido y amor y paz, que al crimen, organizado o no, le suena más a chascarrillo que a programa de gobierno.

Alfonso la tiene fácil: Abatir los índices de inseguridad, encontrar a los desaparecidos, conseguir que las familias abandonen los centros comerciales para disfrutar la vida en los jardines públicos, convencer a los paseantes que es posible aventurarse de noche en carreteras federales o autopistas, y regresar con vida a casa, y, entre muchas otras cosas, garantizar a los padres de familia que no hay razón para entrar en pánico cuando nuestros hijos informan (no piden permiso) que van de antro y no saben a qué hora regresarán.

Todas las demás tareas que el Presidente electo se ha echado a cuestas tienen mayor o menor grado de dificultad (construir el aeropuerto alterno en Santa Lucía, echar a andar el Tren Maya, enviar a los burócratas a provincia, evitar una rebelión por la reducción salarial y hasta convencer a los banqueros de reducir sus comisiones, como pretende Ricardo Monreal), pero la de Durazo será la madre de las batallas de la Cuarta Transformación.

Más aún si todo es enunciativo; si a diario hay una nueva genialidad; si aún no sabemos qué pasará con la Ley de Seguridad Interior; si la pacificación del país pasará por la buena voluntad de quienes aceptando cierto tipo de castigo opten por pedir perdón y olvido, y si las víctimas están dispuestas a otorgarlo; si la corrupción es erradicada de la administración pública; si los funcionarios públicos no se coluden con los criminales o si los cuerpos de seguridad estatales, municipales o federales, no reprimen, desaparecen o asesinan, etcétera.

Hace buen tiempo que no veo a Alfonso y no logro ubicar el momento en que le nació la vocación por la seguridad; quizás en el sexenio de Vicente Fox, cuando México Unido, con María Elena Morera al frente, sacó a la calle a más de un millón de mexicanos para protestar por la ola de secuestros que tenía en jaque a los mexicanos.

La marcha fue en junio de 2004 y Alfonso se fue de Los Pinos al mes siguiente, en julio. Por su oficina pasaba, sin duda, la información diaria sobre secuestros que quizás Vicente decidía no leer para no empezar mal el día.

Es probable que de entonces date su decisión de ayudar a que los mexicanos podamos vivir en paz, como los viejos decimos que ocurría en el pasado.

Lo cierto es que aceptó la oferta de López Obrador y ahora está a 17 días de poner formalmente en marcha la estrategia en la que, conforme a las estadísticas, fracasaron las administraciones anteriores a la Cuarta Transformación.

Si lo consigue, el éxito, mediano o grande, lo catapultará hasta el infinito, pero su futuro político poco importa ante las consecuencias positivas para los mexicanos.

Ignoro si todos desean que tenga éxito; yo sí. Nada hay de mayor valor que dormir con la tranquilidad de que sus hijos regresarán salvos a casa.