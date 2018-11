“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Olga Sánchez Cordero, jefa de prensa a la antigua

Inaceptable que de pronto adopte funciones de censora, algo inconcebible en la Cuarta Transformación, según se ha dicho

Por Juan Bustillos

Por más que me esfuerzo no puedo imaginar a la ex ministra Olga Sánchez Cordero marcando un número telefónico para expresar su extrañeza por la incomodidad de las preguntas que el conductor de un noticiario de televisión hizo al Presidente electo, las más incómodas, por cierto, del roadshow previo a la toma de posesión.

De ser cierto que se tomó la molestia de manifestar su ¿sorpresa? ¿malestar? ¿indignación? tendríamos que aceptar que, aún sin garras ni dientes, la Secretaría de Gobernación será un ente al que los periodistas deberemos tener presente en todo momento, como en el pasado, que la Cuarta Transformación quiere borrar.

En esta segunda ronda de entrevistas, Andrés Manuel López Obrador ha contestado a todo, tanto a preguntas a modo, que le sobran, como a “incómodas”, las menos, sin mostrar molestia, sino al contrario; ¿por qué, entonces, quien será secretaria de Gobernación se atrevería a hacer funciones que aún no le corresponden y que quizás no tendrá, pero que, en cualquier caso, contradicen al Presidente electo, que siempre habla de libertad de expresión?

Sánchez Cordero es reconocida por su liberalidad. Lo demostró en la Suprema Corte de Justicia (un poder conservador y de derecha, por definición) y lo ha hecho desde que Andrés Manuel la destapó como su Secretaria de Gobernación.

De hecho, sin temores ha expresado su opinión, contraria a la del Presidente electo, en algunos temas, sobre todo de índole legal, en especial la reducción salarial en el Poder Judicial de la Federación, de donde ella proviene.

Por eso me resisto a aceptar que de pronto adopte funciones de censora en materia de prensa, algo inconcebible en la Cuarta Transformación, según se ha dicho.

Si lo hizo en cumplimiento de instrucciones, malo, o por iniciativa propia, peor. En honor a ella, prefiero creer que mis fuentes en la Cuarta Transformación no están bien informadas.

Confío en que se trate de un mal entendido y no de una línea política porque doña Olga sabe, como con seguridad lo vivió en la Corte, el impacto de una llamada del titular de Gobernación para hacer un reclamo, que no es otra cosa mostrar sorpresa o incredulidad, por más meloso que sea el lenguaje utilizado.

En el pasado se hacían ese tipo de llamadas usando códigos que cualquier periodista entendía porque eran amenazadores a pesar del aparente lenguaje cariñoso: “Te lo encargo”, “como cosa tuya” o “¿qué pasó hermano, ya no me quieres?”

Es probable que la futura secretaria de Gobernación sólo se alarmó porque, por largos momentos, el entrevistador pareció colocar al Presidente electo contra la pared, pero esto equivale a menospreciar a su jefe, que para todo tiene respuesta.