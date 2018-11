“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Mis secretarios de Gobernación

Tengo el privilegio de mantener con Alfonso una amistad, extendida hasta el ámbito familiar, que nació no precisamente en los mejores términos, pero que ha sido transparente, leal y fraternal

Por Juan Bustillos

El oficio me permitió conocer a casi todos los secretarios de Gobernación a partir de don Jesús Reyes Heroles (que llegó a decir que este tecleador se comportaba como “un perro de presa” que se le había colgado al pantalón”); de todos creo que los únicos amigos que he tenido en la oficina principal del palacio de Cobián han sido don Fernando Gutiérrez Barrios y Alfonso Navarrete Prida.

Tengo el privilegio de mantener con Alfonso una amistad, extendida hasta el ámbito familiar, que nació no precisamente en los mejores términos, pero que ha sido transparente, leal y fraternal.

Estoy convencido que el Presidente Peña Nieto tardó en relevar a Miguel Osorio Chong con Navarrete; otra cosa sería para ambos si el movimiento hubiese llegado en el momento oportuno. Uno u otro habrían disputado la candidatura del PRI a la Presidencia. Quizá, pero el hubiera no existe.

Navarrete y Osorio participaron ayer en la develación de los últimos 3 retratos de secretarios de Gobernación. Los acompañó Alejandro Poiré que pasó brevemente por Gobernación sin dejar huella.

Quien escriba de política y no haya tenido que ver con la Secretaría de Gobernación, para bien o para mal, está en falta. Ahí se encuentra la información más confiable y, conforme a los términos en que se establezca la relación con el titular, se corre el riesgo de ser manipulado para desinformar a los lectores o, en contrario, dar campanazos con regularidad.

Me ha tocado de todo.

Es célebre el desencuentro con Manuel Bartlett, sin duda el más poderoso secretario de Gobernación de los pasados 30 años, pero debo reconocer que el próximo director de la CFE, designado por el Presidente electo, fue un contrincante que actuó de frente, aun cuando pudo golpear por la espalda. Y vaya que pegaba y duro.

La última charla larga que sostuvimos ocurrió en su oficina de Bucareli, poco antes de la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid que perdería ante Carlos Salinas. Fue abierta, sin guardarnos nada, sin tapujos. Hace mucho que no nos encontramos, pero lo recuerdo agradecido por las peleas de frente. Para fortuna de ambos tuvo a su lado al inolvidable don Alberto Peniche.

Igual ocurrió con Jorge Carpizo. Los desencuentros fueron severos, de gravedad, pero gocé de su amistad y confianza hasta el final de su vida. Acudí con otros amigos a su hogar y tiempo después visitó IMPACTO. Ya estaba fuera del gobierno y tuvo la hombría de referirse ante mis hijos a errores que dijo haber cometido.

Lo recuerdo en Gobernación mostrándome ufano la ficha de la persona de quien los servicios de inteligencia habían identificado como el Subcomandante Marcos. Me permitió leerla, pero no autorizó apuntar los datos; memoricé casi todo. Muy orgulloso, creyendo tener la exclusiva periodística, la publiqué al día siguiente, pero la gran Aurora Berdejo, que era su amiga y vecina, lo hizo con todo y fotografía.

No había qué reclamar; no hubo engaño, no había prometido exclusividad. Y menos reclamé un día después cuando, vía La Jornada, el supuesto Marcos desmintió a Aurora, quien, por cierto, ocultó lealmente el origen de su información.

Mi victoria pírrica fue marcar su teléfono y decirle que tenía la gran columna: escribiría que el campeón de los derechos humanos había lesionado los de una persona que, en efecto, había estado en Chiapas, pero no era Marcos. Se trataba de una broma y lo entendió.

De los panistas, el único secretario de Gobernación a recordar es Carlos Abascal. Le intrigaba que su padre, don Salvador, el gran líder de la Unión Sinarquista, me hubiese abierto la puerta de su hogar y se dejara entrevistar para El Universal cuando por decisión propia se había mantenido en silencio desde la traición de los obispos a su movimiento. Nunca le dije que el autor del milagro fue mi compañero de Redacción en El Universal, don Alfonso Taracena, el tabasqueño cuya obra es imprescindible para quien quiera entender la Revolución y el vasconcelismo.

El gran momento lo viví con don Fernando Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación que mientras platicaba acostumbraba acalambrar a sus interlocutores escudriñando las hojas (sin duda, en blanco) contenidas en un folder que procuraba mantener lejos de los ojos de sus visitas. Cualquiera creía que ahí estaba el resumen de su vida… y a veces así era.

Acudió a IMPACTO a comer y en la escalera me dio un mensaje del Presidente Salinas. Nunca más tocó el tema, ni siquiera en los desayunos en su casa cuando ya estaba fuera del gobierno. Se fue sin cumplir a Benito Juárez la construcción del monumento a la altura de su grandeza histórica que le prometió en un gran discurso en San Pablo Guelatao.

En unos días despachará en Bucareli la ministra Olga Sánchez Cordero, pero la Secretaría de Gobernación ya no será la misma. Las funciones importantes las tendrá Alfonso Durazo.

Mal haría en no mencionar a quien pudo ser el mejor secretario de Gobernación de mi generación, Manlio Fabio Beltrones.

El Presidente Peña Nieto acertó al confiar la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas estructurales a quien le compitió por la candidatura presidencial del PRI. Pero quizá de otra historia estaríamos hablando si el sonorense hubiese sido el primero de sus secretarios de Gobernación.

Sin duda, habría sido el ministro del Interior perfecto.