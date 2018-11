“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Nostalgia para rato

En punto de las cero horas todo será materia de historiadores, pero yo recuperaré a mi amigo Enrique Peña Nieto

Por Juan Bustillos

No hay incorrección política (y si la hay, ¡qué importa!) en reconocer nostalgia por una época que, con seguridad, nunca más volverá.

A riesgo de ser calificado de catastrofista no tengo duda de que el priismo y el panismo no tienen oportunidad de volver a reinar, no al menos como los conocimos; quizás la transmutación les consiga otra, pero tendrán que pasar al menos 2 sexenios, ocurrir una catástrofe mayor, que nadie desea y el país no merece, o un esfuerzo sobrehumano de quienes se abroguen la misión de reconstruir a los partidos que mantuvieron el poder antes que Morena.

Sin embargo, al día de hoy no se vislumbra, en el horizonte político, un líder de oposición que pudiera ofertar una causa con la cual comprometerse ni con el valor y la habilidad necesarias para aprovechar los errores de la nueva clase gobernante que tiene en común, toda ella, haber perdido, en algún momento dado de la historia política reciente del país, la candidatura presidencial en lo personal o para sus jefes.

En punto de las cero horas todo será materia de historiadores, pero yo recuperaré a mi amigo Enrique Peña Nieto; en cuanto él decida volveremos a encontrarnos –quizás pasen años, que en mi caso no sobran- y en el saludo utilizaré el Señor Presidente porque el respeto a la investidura y el apodo nunca se pierden. Sin duda volverá el tuteo perdido no por él, sino por mí cuando comprendí su compromiso de recuperar el respeto a la investidura presidencial, perdido en los 2 sexenios anteriores.

Porque a partir del primer domingo de julio decidió aislarse, no pude despedirme de él en su oficina, como lo hice de Salinas bajo la mirada vigilante de Benito Juárez (con Carlos nunca se perdió el tuteo, ni siquiera como Presidente, quizás por razones generacionales o por ser tiempos en que no se requería el Usted para respetar a El Águila); tampoco pudimos decirnos adiós en IMPACTO a finales de agosto o de septiembre, como prometió el viernes previo a las elecciones perdidas por el PRI y José Antonio Meade. Era natural que a nadie quisiera ver después del tsunami que arrasó con todo y cuyas aguas aun no regresan a su sitio.

GAMBOA, SIEMPRE GAMBOA

De los pocos con acceso a Peña Nieto hasta el último momento destaca Emilio Gamboa; casi a diario estuvo con él en esas comidas tardías y largas, muy de costumbre del aun mandatario, y en el campo de golf; incluso, lo acompañó en el último evento, con el Estado Mayor Presidencial y Guardias Presidenciales, antes de viajar a Argentina a la reunión del G-20.

Y con Emilio el siempre leal Homero Cárdenas, que tenía siglos de no pisar el salón Adolfo López Mateos, en donde, cuando el Presidente me prometió que nos veríamos “una vez que resolviera la ecuación que traía entre manos”, le dije que ya sabía la identidad de su candidato a sucederlo, José Antonio Meade, el mismo que caminaba atrás de él saludando periodistas mientras sus competidores (destapados por Gamboa en su cena de cumpleaños) los miraban con el ceño fruncido desde sus lugares en el presidium.

Por su proclividad a estar, hasta el último minuto, con los presidentes a quienes ha servido, Gamboa es señalado, en el priismo resentido, como responsable de algunas decisiones, de los últimos tiempos, que han sido consideradas como fallidas.

Es probable que sus detractores tengan razón, pero su estancia a su lado no le sirvió para obtener la que más deseaba, la candidatura de su hijo Pablo a gobernador de Yucatán o, en el peor de los casos, incluirlo en el lugar de la lista de candidatos plurinominales al Senado que le asegurara un lugar en la Cámara Alta.

Mientras todo el mundo se alejó, o Peña Nieto los alejó, Gamboa se mantuvo a su lado; incluso, quizás ha olvidado que en su momento le negó el liderazgo nacional del PRI, que recayó en Humberto Moreira, por desconfianza, a causa de su hermandad con Manlio Fabio Beltrones.

El uso permanente de “mi hermanito” para referirse al sonorense causó mella en el entonces gobernador mexiquense y su aliado más conspicuo de entonces, Miguel Osorio Chong. Convencieron a Enrique que, ya estando Emilio en la oficina de Beatriz Paredes, jugaría para la candidatura de Manlio.

La paranoia estaba instalada en el grupo priista que pretendía sacar al PAN de Los Pinos. Cuando Peña Nieto informó a Osorio Chong que el líder del PRI sería el gobernador de Coahuila, el hidalguense reaccionó airado: “Nos va a traicionar; va a querer ser candidato”. Enrique convenció a Miguel de lo contrario, pero cuando el coahuilense recibió la noticia, el de Hidalgo le entregó un caballito con tequila, le invitó un cruzado y le espetó, mientras saboreaba la sangre de Cristo, “si nos traicionas te chingo”.

LOS TOLUCOS, SIEMPRE LEALES

Gamboa no fue el único en estar cerca de Enrique en su último evento en Los Pinos. Invitado por el general Roberto Miranda, llegó David López.

Puedo escribir hasta la saciedad del sinaloense, pero me concretaré a repetir lo que Meade me dijo: El parteaguas del Presidente fue cuando la “Santísima Trinidad” (así llamaba el ex candidato presidencial del PRI a Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong y Aurelio Nuño, a lo que yo conocía como “La Triada”) logró apartar a David.

Una vez que Emilio y David se despidieron, Enrique cayó, de nueva cuenta, en los brazos

del inefable Luis Videgaray, ahora en su advocación de secretario de Relaciones Exteriores. Con él viajó a Argentina y con él regresó para no ejercer más la Presidencia.

Alguien mejor informado podrá escribir un día cuánto debe a Luis que el sexenio concluyera en las circunstancias que conocemos. Su influencia fue irresistible hasta el último momento; si no, cómo explicar que, de despedida, el Presidente entregara el Águila Azteca al yerno de Donald Trump.

En entrevista con su hermano el comediante, Videgaray dijo que sólo se dedicaba a aconsejar a Enrique. Me recordó la anécdota apócrifa de Fouché con Napoleón. El “genio tenebroso” actuaba como testigo de cargo contra el emperador y sus dichos fueron utilizados para condenarlo. Cuando el gran corzo reclamó su traición al Duque de Otranto, este le habría dicho: Yo sólo lo aconsejaba; usted ordenaba.

Así Videgaray; él sólo aconsejaba.

La despedida que nadie narrará es la del equipo más leal a Enrique, los pocos que vinieron de Toluca con él y que se marchan reconocidos como leales a prueba de todo por su jefe y quienes los conocemos de siempre. Es un grupo pequeño que no carga el desprestigio de Humberto Castillejos, Alberto Bazbaz y Alfredo Castillo, que pronto tomaron distancia de quien los sacó de la nada y los convirtió en importantes; el resto, la abundancia, la consiguió por su propio talento y a eso se dedica.

Leales y eficientes, Tere Morales, Jorge Corona, Erwin Lino, Fran Guzmán y, a cierta distancia, Norma Angélica Morales.

Esta es la última columna del sexenio y de una época que no recuperaremos. En efecto, hay un poco, corrijo, un mucho de nostalgia. Como sea, lo que sigue es hacer lo que cada uno sabemos; en nuestro caso, periodismo, digital o en papel, no importa. La cuestión es seguir y esperar que al país le vaya bien. Más allá de la vocinglería, las bases están sentadas, y muchas de ellas las cimentó el Presidente Peña Nieto.