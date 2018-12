“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Linchamiento y recomposición de la Corte

Leo lo ya escuchado a una de las mentes más lúcidas del país: “Una polémica desordenada en torno a la Corte está alentando potenciales actitudes de linchamiento”

Por Juan Bustillos –

Es una pena que después del arguende político causado por una entrevista cabeceada con inteligencia e intención en Proceso, Diego Valadés decidiera no hablar por ahora para los medios, sino sólo a través de su colaboración semanal en Reforma.

Ahora habla de “La Corte y los contrapesos”, un tema que le escuché en una de esas reuniones de amigos en las que el compromiso es que lo que ahí se escucha ahí se queda.

Leo lo ya escuchado a una de las mentes más lúcidas del país (ex procurador general de la República, ex ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, entre muchos otros ex, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM): “Una polémica desordenada en torno a la Corte está alentando potenciales actitudes de linchamiento”.

Para apoyar la afirmación de Valadés resulta ocioso hacer un resumen, por apretado que sea, de lo ocurrido en las semanas anteriores en torno a la Corte, pero sus palabras son difundidas en el momento más oportuno, es decir, cuando el Senado se dispone a elegir al sustituto del ministro José Ramón Cossío, ya en retiro, y en vísperas del relevo de Luis María Aguilar como presidente del máximo tribunal del país.

Diego lo define de mejor manera: “En este ambiente tenso el Senado está por designar a un nuevo ministro y la Corte está por elegir un nuevo presidente. Se presenta una valiosa oportunidad para que el Poder Judicial lleve a cabo una necesaria recomposición de su vida interior”.

La oferta al Senado del Presidente López Obrador permite predecir que, sobre dos militantes de Morena, el sustituto de Cossío será Juan Luis González Alcántara, que fue presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando el ahora Presidente de la República era jefe de Gobierno.

Una, Loretta Ortiz Ahlf, abandonó el lunes su militancia partidista en Morena como muestra, según dijo, de su compromiso sincero con la imparcialidad e independencia que requiere ser ministra.

La otra, Celia Maya García, presumió que sólo se afilió a Morena para que el partido no perdiera el registro en Querétaro, por lo que, dijo, no será la ministra del Presidente; es decir, no se dedicará a recibir y cumplir consignas del Poder Ejecutivo Federal.

Sin militancia partidista, González Alcántara Carrancá se metió de lleno al “linchamiento” por cuestiones salariales desatado contra el Poder Judicial de la Federación y la Corte por López Obrador y los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado. Expresó que no le preocupa ganar menos que el Presidente de la República a cambio de ocupar un puesto tan honroso, como el de ministro.

Con estos antecedentes es fácil saber de antemano quién suplirá a Cossío.

Lo que falta (y en 15 días lo sabremos) es el nombre del sustituto del ministro presidente.

Se da por descontado que será Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que se ha significado por predicar la erradicación de la innegable corrupción que desprestigia al Poder Judicial de la Federación.

Además, se considera que a partir del Comité de Administración de la Corte, Zaldívar iniciará sin escándalos la reducción paulatina de las prestaciones que han dado pie a la campaña de linchamiento emprendida por Morena y los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial.

Para decirlo de otra manera, Zaldívar tiene cierta empatía con López Obrador, que data de la época en que fue desaforado el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo que lo convierte, no en simpatizante ni en militante de su movimiento, sino en el interlocutor adecuado en tiempos de relación tempestuosa.

A esto se debe añadir que bajo su conducción la Corte y el Poder de la Judicial de la Federación no ajustarán su situación salarial ni combatirán la corrupción interna por presión de los otros poderes, sino por decisión propia.

Si esto ocurre, se podrá cumplir la misión de la Corte que, según Diego Valadés, consiste en “dirimir los asuntos que le son sometidos, aplicando la Constitución y no criterios políticos”.