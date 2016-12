“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Baila feo…

Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI, protagoniza, hoy, episodios de pena ajena impulsado por no sabemos qué tipo de necesidades

Por Juan Bustillos

Sólo Miguel Osorio advirtió, en 2011, que bajo la piel de ese ‘león’ que se ofrecía como encarnación de la lealtad habita un ser todo lo contrario

A toro pasado, el peñismo deberá reconocer que sólo Miguel Osorio Chong supo advertir lo que ocultaban las reiteradas protestas de lealtad de Humberto Moreira.

Hubo tiempo en que, a ritmo de una quebradita, parecía que Humberto se comería al mundo de un solo bocado, pero en su camino se atravesó Ernesto Cordero con sus números confidenciales sobre la deuda del gobierno de Coahuila.

Aquel personaje que refrescó, momentáneamente, la política nacional con sus bailes folclóricos y sus salidas lingüísticas en consciente o inconsciente, pero pedestre, emulación de dos dinosaurios priístas paisanos suyos de simpatía innata, José “El Diablo” de las Fuentes y Óscar Flores Tapia, hoy protagoniza episodios de pena ajena impulsado por no sabemos qué tipo de necesidades.

No se entiende que aquel que, si Cordero no hubiese truncado su vertiginosa carrera, quizás hoy albergaría aspiraciones de candidato presidencial destruya lo poco que le queda de imagen pública amenazando con ser candidato independiente, o de una coalición de partidos, a diputado al Congreso de su entidad si el PRI no le obsequia una candidatura.

¿Por qué tanta desesperación por una diputación local? ¿Quiere o necesita el fuero de legislador? No se entiende de otra manera su amenaza al partido que encabezó por sólo 8 meses, en 2011.

Recordemos que, a causa del escándalo desatado por las revelaciones de Cordero, Enrique Peña Nieto se vio en la necesidad de echarlo del liderazgo nacional del PRI en diciembre de aquel año, apenas 15 días antes de presentar al equipo que lo acompañaría en su campaña para recuperar la Presidencia de la República.

Un lustro después, la advertencia al dirigente priísta, Enrique Ochoa Reza, no requiere especulación. “No ‘cuzquen’ al león; no estén jodiendo”, dijo Moreira al enterarse de que las puertas de su partido están abiertas a quienes, como él, quieran abandonarlo sólo porque no les obsequian una candidatura.

Y pensar que Moreira sucedió a Beatriz Paredes en la presidencia del PRI porque convenció al grupo mexiquense que buscaba el control del partido para obtener la candidatura presidencial que la lealtad era su mejor cualidad.

‘SE LOS DIJE’: OSORIO

Al enterarse, el jueves pasado, de la amenaza de Moreira, probablemente Osorio Chong buscó a sus compañeros de 2011 para restregarles el socorrido “se los dije” en recuerdo de su reticencia personal a entregar al entonces gobernador coahuilense el liderazgo nacional del PRI.

Cuando Peña Nieto comunicó a Miguel su intención de confiarle la presidencia priísta a Humberto, el gobernador hidalguense hizo un gesto de desagrado y espetó: “Nos va a traicionar; ¡va a querer ser candidato!”. El mexiquense intentó, sin mucha suerte, convencerlo de la lealtad de Moreira; tal vez por eso, en la primera oportunidad, puso una copa en la mano al abstemio coahuilense, lo invitó a un cruzado estilo hidalguense y mirándolo fijamente a los ojos le dijo: Si nos traicionas te chingo.

Bien, la traición ya floreció.

Es probable que Ochoa Reza no sepa cómo fue que Moreira pudo llegar a suceder a Beatriz en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para encabezar, que no coordinar, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, porque esa posición, como a Pedro Joaquín Coldwell, le garantizaba un lugar en el gabinete del Presidente.

El candidato natural era Emilio Gamboa, que para entonces ya estaba comprometido, hasta el tuétano, con el entonces gobernador del Estado de México, pero su amistad con Manlio Fabio Beltrones causaba urticaria entre quienes rodeaban a Peña Nieto, en especial por la forma de dirigirse a quien en aquellos tiempos coordinaba a los senadores priístas: “Mi hermanito”.

La hermandad, inquebrantable, de Gamboa y Beltrones viene de décadas; imposible datar el inicio, pero siempre han jugado al 1-2 sin importar quién sea el triunfador del momento. Uno jalará al otro.

Pero entre 2010 y 2011, el grupo mexiquense desconfiaba de ambos, a pesar de reconocer las aptitudes, habilidades y experiencia de ambos, superiores a las de cualquiera; al final se impuso la tesis de que Gamboa, al frente del PRI, empujaría la candidatura de Beltrones.

DE LA DECENCIA AL ESCÁNDALO

Fue entonces que Moreira ofreció en garantía su falta de ambición: No pretendía, expuso, ser candidato a diputado federal o senador, pero tampoco sería suplente del candidato presidencial por aquello de que una circunstancia de cualquier tipo dejara al PRI sin abanderado, como en marzo de 1994, por ejemplo. Además, Beatriz presionaba para un aplazamiento del final de su mandato, de tal suerte que pudiese estar en condiciones de pescar en el río revuelto.

El destape de Moreira sorprendió a Gamboa en Italia; el anuncio de una conferencia de prensa lo obligó a apresurar su regreso sólo para encontrarse con que el entonces gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, era el más activo promotor de su colega, el mandatario de Coahuila.

El activismo de Lozano confundió a Emilio porque lo sabía muy cercano a Manlio; quizás hasta llegó a sospechar que el aguascalentense se movía de acuerdo con Beltrones. Gamboa intentó entrar en contacto con Manlio, pero a éste no le quedaba espacio porque su condición de senador lo obligaba a acompañar a Felipe Calderón en los eventos del Bicentenario de la Independencia, sin embargo, ante la sorpresa de Gamboa, su Hermano sí se dio tiempo para reunirse con el gobernador de Aguascalientes.

No fueron momentos fáciles para los viejos amigos devenidos en hermanos porque, a su vez, Manlio, que para entonces intentaba alcanzar a Peña Nieto, cuya precampaña avanzaba incontenible, no entendía por qué Emilio no levantaba la mano para competirle a Moreira. Si Gamboa se hubiera incorporado a la competencia, Beltrones se habría pronunciado por él, pero al ahora coordinador de los senadores priístas lo venció su proverbial institucionalidad y prefirió evitar la división priísta.

Lo cierto es que, sin obstáculos, Moreira llegó, en marzo de 2011, a la presidencia del PRI sólo para salir en medio del escándalo en diciembre del mismo año. Después sufriría la terrible tragedia de la muerte de su hijo, que lo distanció, hasta hoy, de su hermano Rubén, el actual gobernador de Coahuila, y todavía debió digerir el trago amargo de pasar una semana en prisión en España bajo acusaciones no probadas en su contra.

Hoy quiere ser diputado local, pero como le niegan la candidatura Ochoa Reza y su hermano Rubén (a quien responsabiliza por la muerte de su hijo a manos del grupo criminal Los Zetas), el “león” que dice llevar dentro les advierte que no lo “cuzquen”, que no lo estén jodiendo, pues echará al PRI de Coahuila.

En definitiva, sólo Osorio Chong advirtió que bajo la piel de ese “león” que se ofrecía como encarnación de la lealtad habita un ser todo lo contrario.

Y eso que Miguel no se enteró de que cuando Cordero lo acorraló con la información de la deuda del gobierno coahuilense, y se sintió abandonado por el PRI y el grupo peñista, el leal Moreira presumió en Santa Fe, a sus interlocutores, tener “entrada con Andrés Manuel López Obrador”.

Quizás ya confesó, con sincero arrepentimiento, sus pecados políticos, prometió no cometerlos de nueva cuenta, cumplió la penitencia de dos Padres Nuestros y dos Aves Marías impuestas por el “Mesías” para obtener el “ego te absolvo a peccatis tuis” y su “Plan B” sea sacar al PRI de Coahuila y entregar la entidad a Morena.

Al final resultó que no es león bailador de circo, sino alacrán.