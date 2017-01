“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Telmex ni ‘Cierto Bulto’ están conmigo

No quiero ser menos, pero si el Presidente Peña Nieto se enfrenta al rey del planeta, Donald Trump; si Rodrigo Medina lo hace con Fernando Elizondo y el imperio periodístico que lo apoya; si Alfredo del Mazo es capaz de arriesgarse a una lucha sin cuartel con Josefina Vázquez Mota, y a Delfina Gómez López Obrador, en el Estado de México, por qué yo no podría, por lo menos, hacer llegar mi queja al hombre más rico de México y, en ocasiones, el primero del mundo.

De ninguna manera pelear con él porque sería suicida.

Don Carlos Slim, no está usted para saberlo, pero yo sí para contárselo: Hoy se cumplen 8 días de que su servidor no tiene número telefónico en casa ni servicio de Internet. En los hechos, Telmex me ha regresado a la prehistoria.

Este escribidor y la familia nos hemos pasado, de viernes a viernes, auxiliándonos con bandas anchas y compartiendo datos de los teléfonos celulares, lo que, como sabe, sólo incrementará los beneficios de su empresa.

Vivir sin Internet en estos días, y pagar por un servicio que no se presta, como será el caso porque imagino que Telmex no descontará un centavo por 8 días o más sin servicio (la última respuesta fue que no me preocupara, que en 5 días hábiles), es grave, pero lo es más la falta de respeto de su personal.

Al alud de reportes de la falta de servicio telefónico y de Internet, su personal anónimo del call center contesta lo que le viene en gana; eso sí, con amabilidad. El colmo es que el miércoles pasado, por la tarde-noche, siguieran insistiendo lo mismo que en la mañana: Que un técnico andaba por el rumbo y que en cualquier momento se presentaría a resolver ambos problemas, pero que la enojosa cuestión era que la empresa de comunicación más importante de México no tenía forma de comunicarse con él.

No crea, don Carlos, que no hemos acudido a las influencias. Algún amigo nuestro prometió comunicarse con Nacho Cobo, que, a su vez, lo haría con “Cierto Bulto” (ignoro por qué éste ha sido, por años, su nombre en clave), pero o no lo encontraron o quizás tampoco él pudo localizar al técnico perdido.

Si me recupera ambos servicios me comprometo, señor Slim, a buscar la manera de convencer al Presidente Peña Nieto de que le devuelva los 20 mil millones de pesos que deja de ganar usted anualmente por la muerte del servicio de larga distancia a causa de la Reforma en Telecomunicaciones, así como a interceder porque le amplié la concesión de Telmex, a fin de que pueda cumplir su sueño dorado de poseer una cadena de televisión.

Lo que sea con tal de que algún día pueda dejar de mirar el modem que me trajeron con la fibra óptica sin sentirme insultado porque ¿cómo puedo creer que Telmex está conmigo si se llevó el servicio telefónico y el de Internet, y no, precisamente, por falta de pago?

Entiendo que estos avatares personales no tienen sentido para quien debe pasar la vida observando cómo se mueven las bolsas del mundo y el dólar, pero cada uno de los que no logramos ser localizados por el técnico que Telmex tiene perdido por mi barrio empezamos a ver, con seriedad, la posibilidad de cambiar de proveedor de telefonía e Internet, no obstante que en ello nos vaya el orgullo de ya no tener con nosotros al hombre más rico del mundo.