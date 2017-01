“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

DEL MAZO, UNA MISIÓN MÁS ALLÁ DEL EDOMEX

Además, deberá garantizar que el PRI sea competitivo en 2018 y crear las condiciones para que el Presidente pueda vivir, al menos los primeros seis años tras dejar el cargo, en un clima que no le sea hostil

Por Juan Bustillos

> Como en 2011, ahora Eruviel, Gobernador de la entidad, y con un ‘ungido’ no muy a su modo, debe ganar una vez más para él poder competir para suceder a Peña en la Presidencia y seguir cuidándole la espalda, como lo hizo en la gubernatura

¿Por qué, seis años atrás, Alfredo del Mazo no pudo ser candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México y hoy le encomiendan una misión de una envergadura mayor a despachar en el palacio de Gobierno de Toluca?

Un análisis plano nos dirá que, casi de salida de su sexenio, Enrique Peña Nieto intentó resarcir a un sector de su familia del dolor causado por su pragmatismo cuando, en 2011, sacrificó a su primo porque necesitaba garantizar que el PRI se mantuviera en la gubernatura mexiquense para que, a su vez, él pudiera hacerse de la candidatura presidencial y arrebatar Los Pinos al PAN.

Si así fuera, tendríamos que aceptar que los años (6 no son pocos) y el desempleo político a la vista trocaron al pragmático Peña Nieto en un sentimental, capaz de colocar a su familia por delante de su obligación de mantener al PRI en la Presidencia, misión histórica que si reteniendo la gubernatura del Estado de México se antoja difícil, perdiéndola es poco menos que imposible.

¿Qué sabe el Presidente que los demás ignoramos?

A nadie debe extrañar la reacción pública de la clase política mexiquense y de la media docena de aspirantes a la candidatura, en especial Ana Lilia Herrera, Alfonso Navarrete y Carlos Iriarte. Salvo contadas excepciones en el pasado, suele dar ejemplo de institucionalidad y disciplina. Pareciera que todo está normal, pero, sin duda, no es así.

Nada en las encuestas indica que Del Mazo tiene más posibilidades de derrotar a los candidatos de la oposición que cualquiera de quienes le compitieron en la elección interna del PRI; hoy por hoy, su lugar no es el mejor.

Más aún, es evidente que el gobernador Eruviel se habría sentido más cómodo con la senadora Ana Lilia Herrera, devenida en Secretaria de Educación de la entidad para enfrentarla a la panista Josefina Vázquez Mota y a la morenista Delfina Gómez, o con el líder estatal priísta, Carlos Iriarte, o, mejor aún, con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, cuyos méritos son insuperables.

Sin embargo, Del Mazo, hijo y nieto de gobernadores con el mismo nombre, es el candidato a mantener la gubernatura mexiquense, a garantizar que el PRI sea competitivo en 2018 y a crear las condiciones para que el Presidente pueda vivir, al menos los primeros seis años de su ex presidencia, en un clima que no le sea hostil.

ERUVIEL, OBLIGADO A GANAR OTRA VEZ

El 5 de junio pasado, el PRI perdió siete gubernaturas a causa, en mucho, de la corrupción de la mayoría de los gobernadores salientes, por la ley de matrimonios igualitarios (por lo menos en Aguascalientes), pero sobre todo por la terrible selección de candidatos.

El triunfo en Sinaloa, por 17 puntos, se produjo por la casi inexistente oposición perredista y panista, y por la alineación del gobernador, pero en especial porque el Presidente no se dejó influir por los poderes fácticos priístas y se inclinó por quien le fue solicitado por los grupos sinaloenses, Quirino Ordaz, un diputado al que la cúpula priísta ni siquiera consideraba; vaya, los más conspicuos ni siquiera sabían de su existencia.

Pronto sabremos con qué argumentos convenció a Eruviel Ávila de que el candidato debería ser Alfredo y no cualquiera de los otros, los suyos. Debieron ser irrefutables porque el gobernador se juega, en esta elección, sus propias posibilidades de competir por la candidatura presidencial del PRI. Una derrota mexiquense deja fuera de la jugada a su partido, pero también a él mismo, y al Presidente lo pone en el predicamento de tener que buscar territorio en donde no sufra hostilidad.

A Eruviel le ocurrió lo mismo en 2011. Entonces, todo indicaba que el candidato priísta sería Del Mazo porque el gobernador se dejaría conducir por el corazón; ante esto, sólo le quedaban dos opciones: Plegarse a la decisión del partido o aceptar el ofrecimiento de ser candidato de la alianza PAN-PRD. A tiempo hizo saber que no es traidor y que no objetaría la decisión priísta. El resultado fue que Alfredo debió esperar seis años y él resultó candidato con obligación de ganar para que Peña Nieto pudiera hacerse de la candidatura presidencial y recuperar Los Pinos.

Hoy, con Alfredo del Mazo, debe ganar una vez más para él poder competir para suceder a Peña Nieto en la Presidencia y seguir cuidándole la espalda, como lo hizo en la gubernatura.

Seis años después, Del Mazo ya no es sólo el ex burócrata de primer rango del gobierno mexiquense y ex presidente municipal de Huixquilucan; es ex director de Banobras y diputado federal con licencia, pero sobre todo superó la amargura de tener que destruir, seis años atrás, la propaganda política cuando sentía que la candidatura era suya y rechazar el brindis familiar con champaña cuando informó en casa que otro, y no él, sería el candidato.

NO ES UN REGALO FAMILIAR

Más allá de sus méritos y de lo que el Presidente le ve, su candidatura fue cantada en dos oportunidades; la más importante con la difusión del audio en el que David López, ex director de Comunicación del ex gobernador, ex candidato presidencial y Presidente Enrique Peña Nieto habla por teléfono sin cuidarse de la realidad de agosto de 2016, agravada el día de hoy.

A nadie le quedó duda que el blanco era Alfredo del Mazo Maza porque el interlocutor de David era Alfredo del Mazo González, su padre. En la charla, el ahora diputado por Sinaloa, que también fue jefe de prensa de Del Mazo y de Emilio Chuayffet, tanto en el gobierno mexiquense como en los gabinetes presidenciales de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, habla, como es su costumbre, a calzón quitado, del entorno en que vive Peña Nieto, a sabiendas de que sus palabras son grabadas.

Quien o quienes difundieron el audio sabían que el Presidente se estaba inclinando por Alfredo o que ya se lo había dicho (es probable esto último porque un familiar muy, pero muy cercano al candidato no pudo guardar el secreto y lo confió a una de sus amistades ¡por chat!); ese fue un intento desesperado por cambiar la decisión de Peña Nieto.

El otro detalle fue exhibir en un portal periodístico a Ana Lilia Herrera solicitando licencia a su cargo de Secretaria de Educación del gobierno de Eruviel cuando no lo había hecho; peor aún, mantuvieron la información como cierta, no obstante que ella lo negó vía su cuenta de Twitter y que Alfredo del Mazo sí había interpuesto su licencia como diputado y ya había salido de Los Pinos con la buena nueva, pero ya todo esto es historia; para los intereses del PRI, de Peña Nieto y Eruviel, lo importante ahora es que el pragmatismo del Presidente siga funcionando como en 2011 y que la decisión no tenga que ver con el corazón, sino con la realidad que guarda la entidad.

Si Eruviel Ávila aceptó los argumentos de su jefe y amigo no habrá problema porque sacará adelante al candidato, sea suyo o no, como lo habría hecho si el escogido hubiese sido otro. Hoy, como en 2011, sigue siendo peñista y priísta de hueso colorado, con el elemento adicional de que se le ha abierto una rendija de la puerta principal de Los Pinos que puede convertir en zaguán si opera como sabe hacerlo, no importa que Andrés Manuel López Obrador se instale en el Estado de México a hacer campaña.

Pero lo verdaderamente importante es que Alfredo se convenza de que no recibió un regalo familiar, que su pariente no está arrepentido de su decisión de 2011, que tiene méritos, que está a la atura del momento histórico, que su misión está más allá de Toluca y que le ha sido confiada para asegurar la permanencia del PRI en la Presidencia de la República y garantizar un hábitat para un Presidente cuya obra sólo será reconocida en unos años, pero que, mientras tanto, no faltará quien esté dispuesto a hacerle la vida imposible.

Si Del Mazo está consciente y comprometido con la misión histórica confiada por su primo, entonces sabrá que valió la pena esperar seis años.