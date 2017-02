“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Los Pinos dejó de ser queso gruyer

Por fin tomó la iniciativa de desmentir lo que se dice que el Presidente platica con quienes lo visitan en su oficina o lo que habla con quienes tienen su número telefónico

Por Juan Bustillos –

Entiendo que causo molestia, pero no puedo dejar de decir que Los Pinos, por fin, decidió dejar de ser el queso gruyer por cuyos canales se filtra todo lo que supuestamente platica o pacta el Presidente Peña Nieto en un área más o menos protegida por 4 paredes blindadas a todo tipo de intromisión, dentro de las cuales no ingresa, ni siquiera, un teléfono móvil, con excepción del mío, en una ocasión que el Estado Mayor no pudo impedirlo por la manera en que entré.

Ayer, de manera oportuna, como marca la más elemental de las normas periodísticas, la oficina de prensa de Luis Videgaray, que no es Canciller, sino Secretario de Relaciones Exteriores, aclaró a la agencia norteamericana AP que “no corresponde a la realidad” lo difundido sobre la supuesta advertencia de Trump, a Peña Nieto, de enviar tropas de aquel país al nuestro para combatir a los “chicos malos” porque los soldados mexicanos les tienen temor.

Más aún, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo anoche, en entrevista radiofónica, que “hay una serie de mentiras y disparates que están alrededor de eso y que, desde luego, han sido desmentidos por nosotros”.

Contra lo dicho por AP, durante la charla telefónica con Trump, Peña Nieto sólo estuvo acompañado por Videgaray, de tal suerte que, de ser cierta la versión del corresponsal de la agencia norteamericana, obtenida, supuestamente, en fuentes mexicanas y de Estados Unidos, uno de los 2 filtró la plática o algún funcionario de la Casa Blanca entregó la transcripción que contiene puntos que no fueron abordados.

Debo confesar que la noticia me agarró en un restaurante y que el impacto fue tal que después de digerir con lentitud el mezcal por poco y me pongo de pie a entonar el “más si osare un extraño enemigo”, pero el arranque nacionalista se convirtió en carcajada cuando supe que la ecuación que anunciaba la invasión del ejército norteamericano para combatir a los “chicos malos” locales, porque los soldados mexicanos les tienen miedo, está compuesta por Carmen Aristegui, Dolia Estévez y una agencia noticiosa de Estados Unidos, AP.

La noticia sonaba ominosa: En la charla telefónica, de una hora, entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de México, Enrique Peña Nieto, el norteamericano habría tachado a los soldados del general Salvador Cienfuegos de sufrir cobardía ante los “bad boys” mexicanos (quienes estos sean), razón por la que los marines, los Seals o cualquier otro tipo de militares valientes, tipo Homeland de Netflix, o de cualquier otra serie estadounidense, arribarían, prestos, a México para evitar que por el patio trasero del imperio lleguen inmigrantes ilegales o la droga a las narices de nuestros vecinos norteños.

En el segundo mezcal, después de un par de llamadas telefónicas, supe lo obvio, que todo se trataba de una volada periodística muy del estilo del grupo periodístico obsesionado con que Peña Nieto no termine su mandato o sea perseguido cuando termine de ejercer la Presidencia.

La noticia era tan fantástica, pues suponía una suerte de advertencia de invasión a México, que hasta el periódico español El País, que por algunos minutos le dio el lugar principal de su portal electrónico, la colocó después en donde merecía, usando una fuente de la Casa Blanca: “Las informaciones acerca de que el presidente amenazó con invadir México son falsas. Incluso, el Gobierno mexicano está negando esos reportes”.

Todo empezó con una información de Dolia Estévez, que fue corresponsal de MVS en Washington hasta hace unos 5 meses, 10 después de que Aristegui salió de la empresa en las circunstancias que todos conocemos; le siguió AP, que no ha logrado superar los desmentidos mexicanos y norteamericanos.

Sobra decir que si la versión de AP tuviera un mínimo de verosimilitud, los medios norteamericanos le habrían otorgado sus espacios más importantes, digamos que los que ocupa Irán.

Por lo demás, conozco lo suficiente a Enrique Peña Nieto para tener la certeza de que no habría aceptado de Trump o de cualquier otro mandatario extranjero un lenguaje como el atribuido al Presidente de Estados Unidos: “No estás haciendo lo suficiente para detenerlos; creo que tu ejército está asustado; nuestros militares no lo están, así que, simplemente, podría enviarlos para que se ocupen de ello”.

Conforme a los medios norteamericanos, en el debate de octubre con Hillary Clinton (y no en la charla con Peña Nieto), Trump dijo que “tenemos a unos hombres malos aquí y los vamos a sacar”; Se refería a inmigrantes.

Pero lo importante es que, por fin, Los Pinos tomaron la iniciativa de desmentir lo que se dice que el Presidente platica con quienes lo visitan en su oficina o lo que habla con quienes tienen su número telefónico.

Y eso ya es un avance.