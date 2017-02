“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Muro, pero de policías y soldados, para evitar paso de droga

Cómodo adoptar tono doctoral y zaherir a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y ahora a Eduardo Sánchez

Por Juan Bustillos –

En momentos como los que vive el país, frente a Estados Unidos, todos somos expertos, de tal suerte que, desde nuestras poltronas, lo más cómodo es adoptar tono doctoral y zaherir a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y ahora a Eduardo Sánchez, a quien, imagino, le irá como al negro de la feria por concretarse a negar que México grabara la conversación telefónica del Presidente con Donald Trump en la que supuestamente se ofrecieron norteamericanos para ayudar a nuestro Ejército, una fuerza eventualmente medrosa, conforme al mandatario de Estados Unidos, para luchar contra el crimen organizado.

Primero debo decir que el Presidente Peña Nieto no habría aceptado el supuesto tono con que dicen que le habló Trump. Aún sus maneras mexiquenses no le habrían impedido, en la mejor de sus cortesías, colgar el teléfono. No le habría declarado la guerra ni recordado su progenitora porque lo primero sería temerario, y lo segundo, que habría hecho feliz a Carlos Marín, es un lenguaje ajeno a su proverbial cortesía que habría servido de preámbulo para el rompimiento de relaciones.

Desde luego, Estados Unidos está gobernado por un patán que merece respuestas acordes a su estilo, pero como habla y negocia desde una posición de fuerza de la que carecemos, lo aconsejable no es hacernos los bravucones, pero sí mostrar indignación ante sus insolencias.

De lo platicado por ambos mandatarios sólo nos es dable saber lo que cada uno quiera decirnos; hasta hoy nada permite suponer que Trump se atrevió a ofrecer tropas que incursionaran en territorio mexicano ni que Peña Nieto lo aceptara, como, para no ir más lejos, nuestro prócer histórico por antonomasia Benito Juárez autorizó, mediante el Tratado MacLane-Ocampo, el tránsito de efectivos de aquel país en nuestro territorio. Si no ocurrió fue porque el Senado estadounidense se negó a aprobarlo.

Es probable que el gobierno mexicano se tardara en echar a Eduardo Sánchez al circo mediático después de las conjeturas que circularon con la complacencia de Trump y su gente, y el entusiasmo desbordado de los enemigos locales de Peña Nieto, pero ya está claro que nadie habló, ni Donald ni Enrique, en los términos que circulan en cierta prensa.

En lo que Trump tiene razón es en la necesidad de construir una barda en su territorio para evitar el ingreso de droga a Estados Unidos, pero un muro policiaco y militar que culmine lo que nuestros militares y policías hacen en México para evitar que los gringos se atasquen de la mercancía que les encanta.

En alguna ocasión, a la insolencia de su Trump, Gustavo Díaz Ordaz contestó que si México era un trampolín de drogas es porque Estados Unidos es una alberca enorme en la que se zambullen sus ciudadanos a darse gusto.

En tiempos de Peña Nieto, y también en los de Felipe Calderón, México ha puesto la lucha y los muertos, y los norteamericanos la nariz, los dólares y las armas. A riesgo de equivocarme, mientras aquí se atrapa a los capos y a sus subalternos, en Estados Unidos, de vez en vez, la policía captura a uno que otro dealer, es decir, narcomenudista, pero en las series de televisión; en la vida real, los magnates de la droga en aquel país deben despachar en Wall Street.

Eduardo ya dejó claro que no hay grabación de la plática, que no hubo ofrecimiento de incursión de tropas en territorio mexicano para combatir a los narcotraficantes, ni mucho menos aceptación de ese ofrecimiento fuera de lugar.

Es probable que sus palabras no satisfagan al periodismo ficción, pero ahí está la verdad, tarde, si se quiere, pero puntual.

Lo único aceptable es que tropas y policías gringos permanezcan dentro de su territorio formando un muro frente a la frontera para impedir el paso del crimen organizado y que dentro de nuestro país sólo militares y policías mexicanos sigan haciendo su trabajo.

Y que ocurra el milagro de que los consumidores norteamericanos de droga le bajen un poco al gusto.