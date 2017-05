“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Tres expresidentes en campaña

Entre Calderón y Fox, Salinas destruye el paradigma tricolor de la ‘inmovilidad’

Por Juan Bustillos

> De los panistas, uno la hace de patiño de Humberto Moreira; el otro de bufón en un programa de TV sin auditorio

> Del priísta, desde su exilio, en 1995, han pasado 22 años, pero parece que nunca se fue, entre otras cosas, por el uso intenso que de su nombre hace López Obrador

Sería de necios negar que, contra la costumbre mexicana, hay 3 ex Presidentes de la República presentes en la campaña para el 2018.

Felipe Calderón metido a patiño, más bien, a víctima fácil, de Humberto Moreira. No parece percatarse, el ex mandatario, del daño, no merecido, que hace a su esposa, Margarita Zavala, con sus intervenciones desafortunadas, dignas de un lépero de película, en blanco y negro, de Joselito Rodríguez.

Vicente Fox, en su papel habitual de bufón, en un programa de televisión sin auditorio, en espera del mejor postor al que pueda vender su capital político, sin duda, quien sea postulado por el PRI.

E insólitamente, Carlos Salinas destruyendo el paradigma priísta de que un mandatario que ya bailó debe mantenerse inmóvil en su banca, sin derecho a sacar pareja durante el proceso sucesorio; irrumpió a través de un interesantísimo libro, exhibiendo su capacidad negociadora en el último tramo accidentado de su mandato (“un año tan difícil y dramático” en el que pudo sacar a Ernesto Zedillo sin impugnaciones trascendentes), entre Bill Clinton y Fidel Castro en tiempos en que Estados Unidos se alistaba a intervenir militarmente en el Caribe y Cuba sufría el “ancestral” bloqueo de Estados Unidos, y la ausencia de la Unión Soviética, recién desaparecida.

La tradición de la inmovilidad de los ex Presidentes sólo vale, o valía, para los priístas; una vez fuera de la Presidencia no les quedaba de otra, como a Ernesto Zedillo, que cobrar caro por sentarse en consejos de administración de empresas que algo tuvieron que ver con su gobierno, o como ocurrió a Salinas, que en una primera etapa “disfrutó” , en Irlanda y Cuba, el exilio a que lo sometió su sucesor, y, posteriormente, aprovechando el triunfo del PAN sobre el PRI, al fin pudo regresar al país y mantenerse fiel a la regla de oro de su partido y resistir la tentación de meter las manos aún y cuando ahora lo angustia no por razones personales, sino por el futuro del país, la posibilidad de que en el 2018 gane Andrés Manuel López Obrador.

La única ocasión, en nuestra historia contemporánea, en la que, conforme a la leyenda urbana, 2 ex Presidentes priístas intentaron influir en la sucesión fue cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Cada uno por su lado, Luis Echeverría y Miguel de la Madrid se presentaron en Los Pinos para proponer a Emilio Gamboa. Salinas los vio, los escuchó y, como torero, les envío fuera del redil con una serie de capotazos.

No faltará quien diga, en especial López Obrador, que Carlos está metido en todo desde la primera de sus derrotas como candidato presidencial; que desde entonces encabeza la mafia que no lo quiere en el poder. Quizás la prueba más tangible de esta supuesta omnipresencia suya sea que su sobrina Claudia Ruiz Massieu fue secretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores en los primeros 4 años del gobierno de Peña Nieto, y ahora es Secretaria General del PRI sin más merecimientos que el apellido materno, Salinas, que también le dio derecho a ser diputada en 2 ocasiones.

Se necesita no conocer a Salinas y a Peña Nieto para aceptar que uno intenta ejercer tutoría y que el otro la aceptaría.

Carlos no sólo conoce las reglas priístas, sino que ayudó a fortalecerlas, y Enrique es de un celo enorme de sus facultades exclusivas de jefe.

Ambos se conocen mutuamente y son consumados ejecutantes del ejercicio del poder, y saben lo que para los priístas representa la autoridad de quien porta la banda presidencial; todo esto no quiere decir que de vez en vez hablen, o lo hagan cuando coinciden en eventos sociales.

La experiencia de ambos en materia de sucesión no tiene par; cada uno la vivió con intenso dramatismo.

Cuando Salinas sufrió el magnicidio con la muerte de Colosio intentó reformar la Constitución para imponer candidato, pero la oposición, en especial el PAN, se opuso. Así fue como se dio el “default” y José Córdoba pudo susurrar en su oído el nombre de Zedillo; de nada valió la irrupción de los ex Presidentes. Pronto, ambos lamentarían la designación. Pepe fue el primero en salir al extranjero para no ser estorbo al candidato; Carlos se marchó después de una huelga de hambre.

Peña Nieto, por su parte, vivió la ejecución mediática y política de Arturo Montiel a manos del madracismo, aliado con el foxismo y calderonismo, y luego recuperó la Presidencia para el PRI cuando su partido era la tercera fuerza electoral. Difícilmente hoy abdicaría de su facultad exclusiva.

UNA GENERACIÓN VIVA

Conozco a Carlos tan bien como se puede conocerlo, desde que se enfrentó, en Guadalajara, a los “Ifigenios” (los economistas que tuvieron por mentora a Ifigenia Martínez) en un congreso del Colegio Nacional de Economistas, que encabezaba Manuel Aguilera. Como hoy, eran tiempos de sucesión y en el cruce de adjetivos le dijeron “burócrata sumiso”, y él contestó que se habían subido “al cabús de la Revolución”; en la polémica, Ramón Aguirre fue más lejos: “Cobran con la derecha y pegan con la izquierda”.

Con información de Ángel Aceves, que era presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, hice una crónica aceptable de aquel evento, que fue clausurado por Jorge de la Vega Domínguez luego de que José López Portillo se negara a hacerlo porque los rijosos habían puesto en duda su jefatura del Estado Mexicano.

Saldo de aquella publicación fue el inicio de una amistad, inquebrantable, con Salinas y con Aguilera, y un comentario del entonces secretario de Programación, Miguel de la Madrid, en el sentido de “don Juan, nos los chingamos (a los “ifigenios”)”.

A pesar de esto, en aquel entonces había un personaje que nos embrujó a muchos, don Javier García Paniagua. “No la perdimos, porque nunca la tuvimos”, me explicó, en una ocasión, en su casona de Risco, cuando lamentaba yo la decisión de José López Portillo, pero sí, si la perdimos ante De la Madrid porque, según el Presidente, el jalisciense no sabía de economía, como si, al igual que hoy, no sobraran economistas para contratar.

Aquella generación no se ha extinto del todo: ahí están el propio Salinas, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero Deschamps, Javier Coello, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Alfredo del Mazo padre, Arturo Montiel, Andrés Manuel López Obrador, José Murat, Manuel Bartlett, etcétera; todos buscando el poder. Y muchos periodistas, Joaquín López-Dóriga, Pancho Cárdenas, Juan Francisco Ealy Ortiz, Lalo Arvizu, que cubría, para El Universal, la fuente de De la Madrid y Salinas… y algunos juniors de los prohombres de entonces.

Insisto, no son tiempos para la nostalgia, pero sí de definiciones, en los que nadie puede escudarse en la imparcialidad, si bien es cierto que los periodistas estamos obligados a sujetarnos a la objetividad, por subjetiva que sea.

Que quede claro, no tengo duda en reiterar que en los últimos 5 sexenios, de 1988 a 2018, los mejores presidentes de México han sido Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto; en el inicio del mandato de aquel, éste tenía apenas 4 años de haberse afiliado al PRI y 2 después obtuvo un cargo menor en la CNOP mexiquense. Lamentablemente, nunca sabremos cómo lo habría sido Luis Donaldo Colosio; estoy seguro que brillante. Tres amigos para presumir.

En marzo de 1995 fue la primera ocasión que hablé por teléfono con Carlos Salinas de Gortari después de iniciar el exilio a que lo sometió su sucesor, Ernesto Zedillo, con el pretexto de la persecución contra su hermano Raúl por la autoría del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que nunca le fue probada.

Pocas semanas después de aquella charla se cumpliría el primer aniversario de la ejecución de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Carlos sabía que Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, aún rabiosos porque les negó la candidatura presidencial, crearían el clima periodístico y político para cargarle el cadáver de “Pelo Chino” sobre sus hombros.

Por mera casualidad, antes de iniciar mi camino a encontrar el teléfono que me comunicaría con él, me topé en “La Calesa de Londres”, un reputado restaurante ubicado en la Zona Rosa, en donde solían reunirse políticos, empresarios y periodistas, a Marcelo entregando una pila de papeles a un columnista afín a su causa y a la de su mentor. Preparaban la estrategia.

REAPARICIONES Y LIBROS

Salinas deambuló, durante un lustro, entre Irlanda, Cuba y México mientras su familia era perseguida; uno preso y otro sería asesinado después por judiciales.

Aquí ya era el villano favorito al que se podían cargar todos los males; en vivo y a todo color, sus antiguos aliados de los medios electrónicos disputaban el derecho a traicionarlo y hasta se daban el lujo de ofrecerle el beneficio de la duda. Cuando regresaba a su país, azuzada desde Los Pinos, la televisión divertía a los telespectadores persiguiendo su vehículo desde el aeropuerto de Toluca hasta su domicilio, como acostumbra la prensa norteamericana en las peliculescas persecuciones contra los criminales. Decenas de fotógrafos se instalaban frente a la casa de Ana Paula Gerard con la esperanza de tomarle una fotografía.

Se convirtió en el villano favorito de los mexicanos con la ayuda del aparato propagandístico de su sucesor, escudado en el supuesto de que nada le debía, pues fue candidato en sustitución de Colosio no porque lo hubiese querido, sino porque no tuvo a otro, es decir, por default; por la proverbial proclividad a la traición de sus antiguos aliados y porque Andrés Manuel López Obrador, o quien lo ayuda a mostrarse ingenioso, encontró la veta que instalaría al ex mandatario en el imaginario popular con fama pública peor a la de José López Portillo, que es mucho decir. Parecía acabado.

Pero 5 años después, un par de meses antes de concluir el sexenio de su agradecido sucesor, reapareció con un libro, “La Década Perdida”, defendiendo su gobierno, su pensamiento y señalando a Zedillo como responsable del “Error de diciembre” y de traición al PRI. “Problemas de origen”, fue su explicación.

Ernesto no le respondió, pero a cambio fue difundida una conversación telefónica trucada entre Raúl y su hermana Adriana para implicar a Carlos en los problemas legales de su hermano preso en Almoloya.

A partir del triunfo de Vicente Fox sobre Francisco Labastida pudo regresar a México sin ser sometido a la persecución de los 6 años zedillistas. De su exilio, en 1995, han pasado 22 años, pero parece que nunca se fue, más que por su activismo o porque, como Felipe Calderón, pretenda influir en la política mexicana, por el uso intenso que de su nombre hace López Obrador. Para el sempiterno candidato a la Presidencia (va por su tercer intento para empatar a Cuauhtémoc Cárdenas, y si Dios le concede tiempo romperá la marca de Nicolás Zúñiga y Miranda, “el candidato de la gente” que predecía terremotos y que alguna vez se proclamó “Presidente legítimo”), Salinas ha sido el vehículo propagandístico perfecto. Lo instaló, en la opinión pública, como “jefe de la mafia en el poder”, un ente imaginario cuya misión consistiría, única y exclusivamente, en evitar que el ahora candidato de Morena llegue a Los Pinos. En ese grupo mafioso militarían todos los que piensan diferente a Andrés Manuel.

En las últimas 2 semanas, Carlos promovió en medios de comunicación su libro más reciente, “Muros, puentes y litorales”; el jueves pasado lo hizo ante los miembros del Club de Industriales. No habla de política interna, pero, aprovechando a Donald Trump, se refiere al populismo como el mal que avanza en el mundo; nuestro país no es la excepción. Aunque él no lo diga, cualquiera entiende que populismo en México se traduce como López Obrador.

Salinas está muy lejos de desear o intentar influir en la política interna, o tratar de desempeñar el penoso papel de Calderón, que mina las posibilidades de Margarita, o el de Fox, que, como le ocurrió 6 años atrás, un día levantaba el brazo de Josefina Vázquez Mota, y le decía “mi Presidenta”, para al día siguiente declarar a Peña Nieto como su candidato.

Ya decía: Conoce las reglas del PRI; ayudó a fortalecerlas cuando todos creían que con Manuel Camacho tenía un “Plan B” (“no se hagan bolas”); está más allá del bien y del mal; respeta, en lo personal, a Peña Nieto y, en lo político, sus atribuciones partidistas, pero tiene derecho a preocuparse por las posibilidades que Andrés Manuel tiene de cruzarse sobre el pecho la banda tricolor que él porto.

Con la publicación y promoción de su nuevo libro encontró la manera de hacerse presente, y López Obrador lo sabe… y le preocupa.