“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El orden desorganizado

Quizá ya no haya tiempo para ordenarlo, pero sí para que el candidato del PRI en el Edomex saque al guerrero que según el Presidente Peña Nieto, su padre y los priistas angustiados por lo que el futuro les depara, creen que lleva dentro.

Por Juan Bustillos

> Tal vez con su característica sapiencia, Emilio Chuayffet, ejemplar mexiquense, pueda convencer al aspirante a gobernador que es el héroe que el partido necesita en un momento especialmente dramático para su causa

Más allá del resultado del debate del martes, Alfredo del Mazo Maza (para diferenciarlo de su abuelo y de su padre con quienes comparte nombre y ya fueron gobernadores) debe dar rienda suelta a su instinto y sacudirse la tutela de las 3 o 4 corrientes locales de poder mexiquense que han convertido a su campaña en un “desorden organizado” espectacular que mantiene preocupados a quienes desde la cúpula federal le confiaron la llamada “madre de todas las batallas”.

Más allá de acumular gubernaturas para la heráldica familiar, tiene una doble misión histórica ineludible: garantizar al PRI alguna posibilidad de competir en el 2018 y dotar a su partido de una fracción priísta mexiquense sólida y poderosa en la Cámara de Diputados en donde, por aquello del previsible equilibrio en el Congreso entre las tres fuerzas dominantes, PRI, Morena y PAN y sus aliados pequeños, el alicaído PRD y los independientes, en el Congreso se disputará el verdadero gobierno, el de Coaliciones.

El PRI es un experto en esa especie de gobiernos de coaliciones que se dieron en los sexenios anteriores de la era panista.

Entre los grandes periodos reformistas de las últimas tres décadas, es decir, entre Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, con sólo 33 senadores (incluido él), Manlio Fabio Beltrones logró imponer una revolución legislativa a Felipe Calderón, las llamadas “erres” y “patas”.

Para no ir más lejos, sus huellas están en los órganos reguladores, pero sobre todo en la Reforma Política y los gobiernos de coalición.

Para decirlo de otra manera, desde el Congreso actuó como una especie de vicepresidente, una figura existente en la Constitución.

En el tránsito de aquel sexenio desechó otra de sus ideas, la de Jefe de Gabinete, porque no faltó quien pensara que intentaba construir un traje a su medida, una especie de copresidencia.

En los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto, hizo una labor similar sacando adelante todas las reformas presidenciales contenidas en el Pacto por México, si bien en esta ocasión compartió esfuerzos con Emilio Gamboa, a quien le costó mayor trabajo la aprobación del paquete dada la precariedad numérica de su bancada ante una oposición dispuesta a vender caro su apoyo.

Del Mazo Maza debe tener conciencia de que en 2018 no estará en juego sólo la Presidencia, que algunos priistas de larga militancia y alto nivel dan por perdida de antemano ante Andrés Manuel López Obrador, sino también la integración del Congreso desde donde se gobernaría al país los siguientes 12 años dado que diputados y senadores ya se pueden reelegir por ese tiempo.

En esta consideración ya existen corrientes priístas a las que poco importa ganar o perder la Presidencia y, consecuentemente la aduana previa, el Estado de México.

Lo que les interesa es la integración de la siguiente Legislatura federal, en especial la Cámara de Diputados, y es ahí en donde se concentrará el juego cuando Enrique Ochoa Reza declare inaugurada la asamblea partidista.

No fue para otra cosa que el Presidente Peña Nieto venció las fuertes resistencias que proponían otros candidatos. Tampoco tiene que ver con un compromiso sellado seis años atrás o los problemas de salud de Alfredo del Mazo González. Se trata solamente de mantener el poder y detener al enemigo común.

Pero mientras esto ocurre, Alfredo está obligado a ganar el gobierno del Estado de México, al que ya dan por perdido ante el amasiato formado por Delfina Gómez y López Obrador gracias a la aparente ineficiencia del equipo del candidato y a la poca utilidad de Josefina Vázquez Mota que, atrapada en las luchas internas de su partido, no resultó la candidata panista que pudiera igualar cartones con la de Morena.

Con tanto en juego, a lo lejos se aprecia que con los cambios de coordinadores, jefes de prensa, movimientos de coordinadores de unos municipios a otros, tantos generales sin ejércitos, etcétera, el delegado general del PRI en el Estado de México, Ismael Hernández Deras, un ex gobernador de Durango experto en operación electoral, parece a punto de enloquecer. Le ocurren cosas que podría calificar incluso de esotéricas.

MÁS ALLÁ DE UNA LÍNEA DEL TIEMPO

Me precio de conocer a Emilio Chuayffet y por eso no puedo imaginar que su gran aportación sea trazar a Alfredo del Mazo y al grupo más conspicuo que coordina su campaña a gobernador del Estado de México (todos ellos ex subordinados del mexiquense ejemplar que fue secretario de Gobernación y Educación y pudo ser Presidente de México) una línea del tiempo premonitoria: 37 años pasaron entre el Del Mazo abuelo para ocupar el Palacio de Gobierno estatal y 36 pasarán entre el Del Mazo padre e hijo.

La anécdota es rigurosamente cierta; lo que ignoro es si también le recomendó ir a la iglesia del Señor del Huerto, en Atlacomulco, a donde todos los candidatos y gobernadores, incluidos los Del Mazo, Peña Nieto, Montiel y él mismo han acudido a pedir ayuda y dar gracias.

Pero más allá de líneas del tiempo y devociones, lo cierto es que Chuayffet debería acudir a su sapiencia y a su riguroso conocimiento de la historia para convencer al candidato que es el héroe que el PRI necesita en un momento especialmente dramático para su causa; no para que la familia Del Mazo acumule una gubernatura más en su árbol genealógico, sino porque Aníbal con todo y elefantes está a las puertas Roma, porque Saladino amenaza tomar Jerusalén o los persas se acercan a las Termópilas amenazando a Grecia.

Los símiles pueden parecer exagerados, pero el candidato debe meterse en la cabeza que le confiaron una lucha con metas superiores a acumular prosapia al apellido.

Por ejemplo, dar al PRI la oportunidad de participar con alguna posibilidad en el 2018 en la lucha por mantener la Presidencia; permitir la cristalización del sueño de Eruviel Ávila de habitar Los Pinos; garantizar a Enrique Peña Nieto un hábitat para vivir su ex Presidencia; construir una nueva generación de priístas jóvenes que ayude a los mexicanos a olvidar la de Javier Duarte; poder emular la hazaña histórica de su primo, pero sobre todo aniquilar de una vez por todas el temor cerval que la clase política tiene de sufrir por lo menos dos sexenios a Andrés Manuel en el poder; peor aún, que lo herede a alguno de sus más cercanos.

Y para conseguir eso, Chuayffet necesita algo más que acudir a la coincidencia de lapsos de tiempo en la vida de los Del Mazo; por ejemplo, podría reunir al candidato con su equipo y leerles, como sólo él sabe hacer, algunos de los “Momentos Estelares de la Humanidad” relatados por Stefan Zweig. Quizá le bastaría con “La caída de Bizancio” o “La huida a la inmortalidad”.

Pero más allá del lavado de cerebro que el genio de Emilio puede hacer a los responsables de la campaña de Del Mazo y al propio candidato, quizá la más importante de sus aportaciones sea del orden práctico: meter en cintura al equipo que encabeza el coordinador Ernesto Nemer, que ha creado lo que los priístas mexiquenses llaman el “orden desorganizado”. Concretamente a Alberto Kun Naime y Efrén Rojas Dávila.

Conforme a los informes en el PRI nacional, pese al “orden desorganizado” de estos dos personajes, las encuestas que posee Nemer (que fue precandidato priísta al gobierno) muestran que Alfredo está apenas por encima de Delfina Gómez (en realidad Andrés Manuel López Obrador); poco, pero suficiente para ganar.

POR TODO, Y TODO ES TODO…

En estas condiciones llegará este martes al debate que puede ser definitorio si el PRI y el PAN tienen algo más que el “diezmo” en Texcoco y las corruptelas veracruzanas de Eva Cadena para aplastar a la candidata de Morena; si en su arsenal hay una bomba que pueda contener el avance de la pareja Delfina-Andrés Manuel, será el momento de usarla. Después sería demasiado tarde.

Si el candidato logra sacudirse por unos momentos la aturdidora adulación de sus cercanos sabrá que, en efecto, todo indica que ganará, pero que cualquier tropiezo, por insignificante que parezca, le puede costar el triunfo y la posibilidad de meter las manos en su momento para la integración de las fórmulas de los candidatos a diputados federales y al Senado que gobernarán el país en caso de una derrota presidencial.

Quienes le rodean lo han convencido de que repuntó entre los electores a partir del primer día del mes cuando al fin pudo hacer campaña al estilo priísta, repartir playeras y gorras, y lucir su rostro en espectaculares.

Le dicen que los estudios de mercado indican que toda la carne al asador debe ser echada a partir de que falten sólo 20 días para las elecciones, porque está comprobado que la imagen permanece 15 días en la mente del elector.

Igual lo han convencido de concentrar sus esfuerzos en unos cuantos municipios emblemáticos, Toluca, Netzahualcóyotl, Texcoco, Naucalpan, Ecatepec, algunos perdidos de antemano.

O entablar una alianza con el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, el único que, si lo convence, puede movilizar a Antorcha Campesina. Esta organización dedicada al chantaje al gobierno puede ser la diferencia en la votación.

Quizá ya no haya tiempo para ordenar lo desorganizado, pero sí para que Del Mazo saque al guerrero que según el Presidente Peña Nieto, su padre y los priistas angustiados por lo que el futuro les depara, creen que lleva dentro.

En el Estado de México está en juego algo más que lo dicho por los asesores al candidato priísta, pero sólo él puede descubrir qué es. Para su fortuna, aún tiene tiempo para ingresar a la historia por su propio mérito.