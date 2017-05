“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El desorden organizado en el Edomex

Consenso es que el tricolor la tiene más difícil de lo que sus dirigentes están dispuestos a aceptar porque en territorio mexiquense operan más tribus priistas de las que llegó a tener el PRD en sus mejores momentos

Por Juan Bustillos

Mi amigo Ernesto Nemer me habla para decirme que estoy desinformado; que, contra lo que dije en IMPACTO La Revista, la campaña de Alfredo del Mazo a gobernador del Estado de México no es un “orden desorganizado”.

Le creo porque tengo décadas de conocerlo, porque sé de su proclividad por la verdad y a la lealtad, y porque es el coordinador de la campaña priísta y debe saber de lo que habla más de lo que yo haya escuchado; lo último que él podría aceptar es la desorganización en la operación de la estrategia del candidato a suceder a Eruviel Ávila, pues equivaldría a estigmatizarse a sí mismo.

El problema es que conozco a más mexiquenses de cierto relieve de los que quisiera, del Presidente Peña Nieto a simples militantes del PRI, y el consenso es que más allá de las encuestas que dan cierto margen favorable a Del Mazo sobre Delfina Gómez, de Morena, la percepción en los niveles cupulares partidista y gubernamentales es que la candidata que Andrés Manuel López Obrador usa para impulsar sus ambiciones presidenciales tiene posibilidades de triunfar en el Estado de México.

Sin duda, Ernesto sabe más de lo que yo pueda escuchar de mis amigos mexiquenses (por cierto, suyos también), pero el consenso es que el PRI la tiene más difícil de lo que sus dirigentes están dispuestos a aceptar porque en territorio mexiquense operan más tribus priistas de las que llegó a tener el PRD en sus mejores momentos, sobre las que Nemer no tiene control.

En aquellas tierras, el más chimuelo masca fierro, es decir, cualquiera es influyente o es pariente o amigo de alguien que habita en niveles a los que ni el coordinador tiene acceso.

Ernesto era uno de los más calificados, sino el que más, junto con Ana Lilia Herrera y Carlos Iriarte, para ser candidato; no obstante, al igual que la media docena de priistas que disputaba la candidatura, aceptó la decisión del Presidente por su disciplina proverbial; luego entró al quite cuando Del Mazo y la superioridad consideraron que Enrique Jacob no la estaba haciendo bien, lo cual está por discutirse.

Aceptó la encomienda en momentos críticos y es una acción a reconocer; la cuestión es que la situación no ha mejorado, y no por circunstancias que se le puedan adjudicar, sino porque en el Estado de México hay más generales que soldados, y el comandante en jefe, el candidato, parece no haber tomado conciencia de que ahí hay en juego algo más que su prosapia.

Nemer no tiene por qué molestarse con quien afirma que la confluencia de poderes locales y nacionales ha impuesto el desorden en una campaña por demás emblemática; no es su responsabilidad que todos los poderes, grandes o pequeños, pretendan aportar en desorden su “grano de arena” para “salvar” al candidato.

Este desorden, generado de manera espontánea si se quiere, es normal cuando se está en emergencia, y es indudable que esa es la condición del PRI mexiquense.

No hay duda de que Alfredo del Mazo fue el mejor candidato que el PRI, o el jefe priísta, pudo escoger. Por ser quien es, por pertenecer al grupo dominante y por su carisma, todo debe o debería subordinarse al interés superior de su candidatura.

Pero nadie calculó que Alfredo lucharía no contra Delfina Gómez, sino con el candidato presidencial mejor posicionado; de hecho, no hay otro: El único es Andrés Manuel López Obrador.

La situación de Del Mazo es peculiar; nunca nadie la había afrontado, pero, al parecer, en su entorno no hay quien entienda que la lucha es por el poder y la supervivencia.

Ernesto no se debe sentir agraviado con su amigo que habla del supuesto desorden, lo acepto, en la campaña que coordina; en todo caso, él no es culpable del síndrome Montessori, que parece ser de observancia obligada. Lo enviaron a sacar adelante una misión superior y lo está haciendo bien; el problema es que en torno al candidato hay fuerzas, muchas, superiores a la suya, y contra eso no hay orden que valga.