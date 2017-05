“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Benítez Treviño no firmó la carta de Ulises Ruiz al PRI

Por Juan Bustillos

Hoy deduzco que Francisco Rojas, fundador de la Contraloría (hoy Secretaría de la Función Social), ex coordinador de los diputados priístas y que pudo ser candidato presidencial cuando Carlos Salinas optó por Ernesto Zedillo, no participa con Ulises Ruiz en la presión que una corriente priísta ejerce sobre Enrique Ochoa Reza para que el PRI impulse la modificación de la Constitución a fin de “… retirar la inimputabilidad del Presidente de la República ante hechos de corrupción…” y dar paso a un sistema “semipresidencialista” que sustituya al presidencialismo.

Y supongo que Paco no está atrás de la carta recibida por Ochoa Reza el pasado lunes, pero que parece tener otro destinatario, porque en la lista de los 304 firmantes hay por lo menos uno que no firmó y que ni siquiera conoció el texto entregado al presidente del PRI.

La respuesta de Humberto Benítez Treviño a IMPACTO fue rotunda: “no firmé la carta que Democracia Interna envió a Enrique Ochoa Reza; no podría firmar al lado de un personaje tan desprestigiado como Ulises Ruiz”.

De los 304 abajo firmantes, entre los que figura el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, hay por lo menos uno que sí firmó, José Adolfo Murat, pariente del también ex mandatario oaxaqueño y actual cabeza de la Fundación Colosio, José Murat. Según la leyenda oaxaqueña ambos mantienen un pleito casado.

José Adolfo Murat habló con Benítez Treviño sólo de cambiar al PRI, con lo que el ex procurador general de la República, del Estado de México, del Distrito Federal y del Consumidor, está de acuerdo, si bien no en los términos de Ulises y mucho menos al lado de él, pero no de cartas ni de enviarlas al dirigente nacional priísta.

Le pregunto a Humberto si su amigo y ex jefe Paco Rojas está atrás del movimiento de Ulises y la respuesta es igual de contundente: si así fuera, él me habría hablado; a él si le habría autorizado el uso de mi nombre, pero él me habría hablado con claridad.

Cuando recuerdo o me hablan de Benítez Treviño la primera imagen que me viene a la mente es tenerlo frente a frente en su comedor de cuando era procurador General de República; a su espalda un gran espejo reflejaba la imagen de un cuadro simulando una ventana por la que se puede ver un paisaje campirano. Atrás del lienzo persiste la leyenda “Risco 1”.

Todas las imágenes que de él guardo me hablan de lealtad; creo que con Emilio Chuayffet y Alfonso Navarrete, fue lo mejor de la clase política mexiquense que Enrique Peña Nieto se trajo al gobierno federal. A Miguel Sámano no lo dejaron crecer más allá del Congreso.

Humberto fue víctima pronta del bullying de sus paisanos que desde el inicio del sexenio lo vieron como el contrincante a vencer en la lucha por la candidatura a gobernador. Se marchó en medio de un escándalo orquestado desde muy dentro de la tribu mexiquense para inhabilitarlo.

En unos meses, cuando todo haya acabado y la mayoría de sus paisanos ande a la caza de chambas y de protección negando a su Jefe y escudándose con el clásico “ya saben cómo era aquel ¿qué podíamos hacer?”, él seguirá siendo leal como cuando tomó del brazo al profesor Carlos Hank González para ayudarle a ingresar a la Cámara de Diputador en momento difíciles para aquel gran mexiquense.

Imposible que Humberto firmara una carta con dedicatoria para Enrique…, pero Peña Nieto, no Ochoa Reza.