“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

El peso sobre los hombros de Del Mazo

En primer lugar, la responsabilidad de garantizar al PRI la oportunidad de participar con alguna posibilidad de éxito en el 2018

Por Juan Bustillos

La noche del viernes fue de calambres para Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, pero también para los inquilinos del PRI y Andrés Manuel López Obrador.

Y todo porque algunos tuvimos conocimiento de que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales se reunirían el sábado por la mañana; la especulación fue que Josefina Vázquez Mota o Juan Zepeda declinarían, uno a favor del otro, como una medida desesperada para detener al tsunami llamado Morena que amenaza con arrastrar en el Estado de México, como lo hizo en la Ciudad de México en las pasadas elecciones.

La estrategia se antojaba lógica; en 2011, Enrique Peña Nieto logró abortar, mediante algo insólito, la firma de un acuerdo por escrito, la alianza entre PRD y PAN que enfrentaría a Eruviel Ávila.

El acuerdo entre Beatriz Paredes, del PRI, y César Nava, del PAN, tuvo que ser firmado dos veces porque el secretario general de Gobierno mexiquense Luis Miranda, equivocó las fechas. Miranda y Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, firmaron como testigos.

La aniquilación de aquella amenaza tranquilizó también a López Obrador, pues la alianza habría dado oportunidad a su promotor, Marcelo Ebrard, de hacerse de la candidatura presidencial del PRD.

A quién adjudicar el milagro de que la alianza no cristalice en esta ocasión.

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO ALFREDO?

Gracias a la entrevista de Hugo Páez con Juan Zepeda, en IMPACTO teníamos certidumbre de que el candidato del PRD no estaba dispuesto a declinar. El problema es que los calculistas de la política aconsejaban, en todo caso, que Josefina, con menos puntos en las encuestas, debe retirarse a favor del ex presidente municipal de Nezahualcóyotl.

El sábado, los masajistas dejaron en paz a todos los acalambrados porque los líderes nacionales del PAN y del PRD anunciaron que sus candidatos a gobernador del Estado de México no declinarán, pero, en cambio vislumbran un Frente Amplio para el 2018.

De este tamaño es la responsabilidad histórica de Alfredo del Mazo para con su partido. La suerte del PRI en el presente y el futuro está en lo que haga o deje de hacer, algo que no imaginó en 2011, cuando lamentó quedar al margen. Hoy, si consigue la hazaña de ganar, podrá colocarse en posición de igualar a Enrique Peña Nieto, quien tiene el mérito, histórico, de haber recuperado la Presidencia.

En dos semanas sabremos de qué está hecho; comprobaremos si, con su postulación, el corazón se impuso al proverbial pragmatismo del Presidente Peña Nieto llevándolo a cometer el error político más trascendente del sexenio, dado que la derrota en el Estado de México significaría, para el PRI, la entrega adelantada del poder presidencial.

No creo que ocurra, aunque el triunfo sea milimétrico; no obstante, la derrota de Alfredo apresuraría la liquidación de la más reciente generación joven del PRI (la anterior está presa o en fuga), pues con él arrastraría a muchos otros, como Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza, por ejemplo.

Tremenda carga soporta el candidato a gobernador mexiquense (amén de la supuesta “Conspiración de Estado” blandida como cimitarra vengadora por Emilio Álvarez Icaza para judicializar la elección) porque sus contrincantes han instalado en el imaginario del electorado la premisa de que sus méritos únicos se reducen a ser primo de Peña Nieto (Josefina Vázquez Mota se la pasa reiterándole el parentesco, aunque lo sea, en octavo grado) y el ser hijo y nieto de un ex gobernador con el mismo nombre y apellido.

Pareciera, como sí pudo ocurrir seis años atrás, que se lo sacaron de la manga; nadie quiere reparar en que antes de ser candidato a gobernador fue presidente municipal de Huixquilucan, diputado federal y director de Banobras. Olvidan que en materia de currícula llegó a candidato a gobernador con más carrera que el propio Peña Nieto.

Alfredo se percató un tanto tarde de que debería hacer un esfuerzo extraordinario para contestar él, directamente, a los mexiquenses lo que no pudo transmitir y, quizás, enfrentando la molestia de sus asesores de imagen, y bla bla bla, difundió un video en redes sociales que lo muestra observando tras un cristal, como en las salas de interrogatorio policiaco, a un grupo de personas que repite lo que sus paisanos dicen sobre su persona.

Después de escuchar y reír de lo que escucha, abre la puerta y se sienta con ellos; les contesta, sin prejuicios, sobre el parentesco con Peña, el gris de su pelo; habla de su familia, etcétera, y se muestra como es y no lo conocen sus electores. Se trata de un buen esfuerzo que quizás le sirva para sacudirse al personaje que le inventaron los especialistas y que critican, aún, sus más cercanos.

No se trata de decir aquí que el candidato del PRI es mejor que sus contrincantes, que su estrategia del “Salario Rosa”, que tan graciosa y sin sentido me parecía, le redundará votos que serán definitorios, pero un contraste imparcial (por primera ocasión en cuatro elecciones del Estado de México, IMPACTO ha estado al margen, sin relación con Del Mazo y su equipo) deja al descubierto que, más allá de los resultados electorales, el candidato priísta está por encima de sus competidores, aunque sus asesores le construyeron una imagen acartonada de “pirrurris”.

EL CASO VÁZQUEZ MOTA

Algo pasa con Josefina Vázquez Mota que no ha dado muestra de la experiencia que debió haber acumulado como ex candidata presidencial y ex secretaria de Desarrollo Social y de Educación.

En un episodio histórico enaltecedor arrebató la candidatura presidencial a Felipe Calderón, que después de la trágica desaparición de Juan Camilo Mouriño la quería para su favorito de emergencia, Ernesto Cordero, y no para ella o cualquier otro panista.

Josefina luchó contra todo, y contra todos, aún después de imponerse en la candidatura. De manera absurda, rayana en la traición, Calderón la abandonó a su suerte y, en simulacro de solidaridad, el PAN la rodeó con personajes con nombre y rostro que sólo posaban para las fotos en las reuniones obligadas de grupo, pero nada más.

Inexperiencia y ausencia de apoyo (sólo contó con la lealtad de unos pocos, como Herminio Rebollo, que sigue a su lado) le granjearon una derrota dolorosa que la pudo retirar de la política, pero he aquí que regresó para imponerse, de nueva cuenta, a los poderes fácticos de su partido (lo que quizás mejor sabe hacer) y buscar la oportunidad de reinventarse como ganadora.

Sin embargo, la tragedia política la persigue; ha sido abandonada una vez más, aun cuando desde el Palacio de Gobierno mexiquense podría ser el apoyo definitivo para que su líder nacional, Ricardo Anaya, se convierta en candidato presidencial y, eventualmente, en mandatario, cerrando el paso a la reelección de Felipe Calderón, en la persona de su esposa Margarita Zavala, o al arribo a Los Pinos de un priísta devenido en panista, Rafael Moreno Valle.

A nadie alegró más que a sus compañeros de partido el hallazgo de su presunta, y no comprobada, corrupción, consistente en que su fundación de apoyo a migrantes recibiera dinero de origen federal; de hecho, a más de uno, consciente de lo que significa el arsenal en votos y en recursos económicos el Estado de México, le gustaría su retiro, en beneficio del candidato perredista, Juan Zepeda.

El destino de José debería ser mejor que la presumible derrota que le endosan de antemano, aplastada por Del Mazo, la candidata de Morena, Delfina Gómez, que, en realidad, es Andrés Manuel López Obrador, y Juan Zepeda, del PRD.

De hecho, el trato humillante de 2011 lo empieza a recibir de nueva cuenta. La noche del viernes parecía que Ricardo Anaya, que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere, podría estarla usando como moneda de cambio con el argumento de que las encuestas reflejan su caída en picada.

Insisto, la noche del viernes, el rumor fue que Josefina declinaría a favor de la “revelación” de la campaña, el perredista Zepeda, una versión de político priísta propia de los tiempos de Luis Echeverría, tipo José Murat, Fidel Herrera, Sami David, Humberto Hernández Haddad, Dante Delgado, Rodolfo Echeverría, etcétera, pero su partido político es un muerto viviente que deambula arrastrando sus despojos.

Aun así, destaca en la llamada “madre de todas las batallas” salpicada de mediocridad.

El ex alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl y diputado local mexiquense parece el más brillante de los contendientes y en ciertos niveles priistas lo ven como una posible alternativa ante el riesgo de que López Obrador se apodere del Estado de México.

Por ello la especulación sobre la declinación, que, a todas luces, es una falta de respeto a Josefina, quien, aun cuando Ricardo Anaya cayera en la tentación de sacrificarla, es dueña de su firma. Aún sin conocerla mucho, por más que tengamos en común el paisanaje teziuteco, en donde ninguno de los dos nacimos, me resisto a aceptar que aceptaría la humillación de bajarse del ring sin pelear.

Pero si ocurriera lo contrario, Zepeda tendría la oportunidad, además de gobernar a la entidad federativa más importante del país, de convertirse en la figura que el PRD necesita para liderarlo en los años por venir y convertirse en un obstáculo para López Obrador.

Por lo pronto, AMLO ya tuvo la desfachatez de emplazar a Zepeda a declinar, el martes, a favor de la candidata de Morena; al PT le advirtió que primero lo quiere rendido y que luego podrá platicar con Óscar González Yáñez.

La candidata independiente Teresa Castell de Oro Palacios, una empresaria regiomontana especializada en divertimento infantil, resultó ser un fiasco; no es exageración, pero son más independientes del PRI Isidro Pastor y Juan Zepeda. El sello se le nota en cada ocasión que declama los monólogos aprendidos a fuerza de repetirlos ante un espejo. Fuera de eso, nada hay en ella, por ahora.

DON CARLOS, ‘NETO’ Y ‘TITINO’

La profesora Delfina Gómez es todo un caso. Con el debido respeto, me recuerda a José Carlos Alejandro Sánchez Monroy, el ventrílocuo a quien los viejos conocimos en las décadas de los sesenta y setenta como Don Carlos, quien se hacía acompañar por dos muñecos: “Neto” y “Titino”.

No sé a cuál de los dos aceptó personificar la candidata de Morena al gobierno mexiquense, pero no hay duda de que Andrés Manuel López Obrador es el ventrílocuo.

Delfina parece un zombi sin voluntad y sin ideas dedicada a repetir, como loro, lo que Andrés Manuel dice, o a permanecer callada y colocarse en segundo plano cuando el candidato presidencial de Morena utiliza su campaña y sus recursos para hacer la propia, como ocurre a diario.

Apena el papel que doña Delfina aceptó representar, magnetizada por el encanto del líder de Morena. Sabe y aceptó que de ganar no será quien gobierne; lo hará su “asesor” de lujo, como éste ya lo anunció. Andrés Manuel designará a todos sus colaboradores y quizás ni oportunidad le ofrezca de colocar a su secretario particular.

Desde luego, al líder de Morena le interesa ganar la gubernatura mexiquense, pero la suerte de la profesora Gómez lo tiene sin cuidado. Si pierde, él habrá ganado el conocimiento del mayor electorado del país al que convocará, en 2018, a votar a su favor. A López Obrador sólo le importa ser Presidente, le ocurra a Delfina lo que sea.

Decía que es tremenda la carga que echaron a los hombros de Alfredo del Mazo; después del episodio adjudicado a su padre, cuando destapó con sus amigos la candidatura de Sergio García Ramírez, metiendo en líos a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas, le dieron, hoy, la responsabilidad de garantizar al PRI la oportunidad de participar con alguna posibilidad de éxito en el 2018, de corresponder a Eruviel Ávila empujando su precandidatura presidencial y ofreciendo a su “pariente en octavo grado” un territorio en dónde pasar con tranquilidad los primeros tiempos de su ex Presidencia.

He dicho aquí, en ediciones anteriores, que su campaña es una especie de “Orden desorganizado”. Su coordinador, mi amigo Ernesto Nemer, se sintió aludido sin razón. Comprenderá que incluso a él le resulta imposible meter orden entre tanta tribu mexiquense interesada en el poder local: La del candidato, la del gobernador y la de Luis Videgaray, para no hablar de otras con menor peso aparente, pero igual de poderosas por sus relaciones en el primer círculo del poder federal, como el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, cuya conexión con Antorcha Campesina es muy conocida.

El domingo próximo, Alfredo sabrá cuan solo caminó entre su precampaña y la elección, pero si gana (y sin duda así será porque la estructura que aceitaron Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila sigue funcionando) tendrá que imponerse, muy a su pesar, a la legión de quienes pretendan adjudicarse la paternidad del triunfo.

Si lo consigue, romperá marca en la heráldica familiar (tres gobernadores con el mismo nombre y apellido) y se colocará, él, en la línea de arranque para llegar en el futuro a la meta a la que su padre no pudo, pero si pierde sabrá que la derrota es huérfana; esto sin contar que lo responsabilizarán del futuro del PRI, más incierto que en el 2000, pues difícilmente podrá producir a otro Peña Nieto para recuperar más adelante lo que posiblemente pierda en el 2018.

Por lo pronto, el calambre pasó.