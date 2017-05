“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

¿Aceptará López Obrador un “tiro” con Juan Zepeda?

Líder de Morena no puede darse el lujo de insultar a hijo pródigo de ex ciudad perdida de Neza sin que las abejas le permitan marcharse sin siquiera una roncha

Por Juan Bustillos

No vivirá mucho aquel que quiera ver si Andrés Manuel López Obrador es capaz de “echarse un tiro”, eso que cualquier mexicano entiende, a que fue retado, para hoy, por Juan Zepeda, el ex alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl que está hasta la madre de que el dueño de Morena lo exhiba ante el electorado mexiquense como inútil, cobarde y palero de la “mafia del poder”.

El candidato presidencial de Morena está acostumbrado a los “bien portados”, como decía don Pancho Galindo Ochoa a los políticos tipo Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco y el profesor Carlos Hank González. Con ellos se podía uno pasar la vida sin poder entrar al elevador. “Después de Usted, por favor… De ninguna manera… Hágame el favor…”.

Pero hoy se meterá a Neza, en donde lo espera alguien que sabe comportarse de 2 maneras, con las formas que caracterizan a los mexiquenses y con las del barrio.

Esperemos que el encuentro, si llegan a cruzarse sus caminos, no pase a mayores y que, mañana, los lectores se desayunen con los habituales discursos sobre “la mafia del poder”, los “corruptos” y el perdón que promete “El Peje” a los arrepentidos.

Para decirlo de otra manera, que Zepeda se contenga y “El Peje” no recuerde los tiempos en que por accidente se disparaba sola la pistola en la tienda familiar o que cuando se enojaba y lo zurraban en una pelea solía agarrar la pelota de beisbol para lanzarla a la cabeza de quien lo humillaba.

En principio no hay de qué preocuparse; el candidato del PRD a gobernador pudo haber nacido en Neza y crecer mirando cómo la ciudad perdida se convertía en municipio, en tanto él crecía, a su vez, con quienes por una larga temporada granjearon al lugar la mala fama que la convirtió en sinónimo de violencia, narcomenudeo, prostitución, lumpen, pues. Zepeda posee, hoy, un master en Derecho y estudia el doctorado. Digamos que no es, como él, a su vez, califica a López Obrador, bravucón de cantina. Si lo fue, si lo llegó a ser, aquello quedó en el pasado.

No obstante, aunque los blasones académicos y políticos hayan convertido a Zepeda en un político mexiquense bien portado, Andrés Manuel debe medir el agua a los camotes cuando arribe hoy a Neza. No puede darse el lujo de presentarse a insultar al hijo prodigio de aquella ex ciudad perdida sin que las abejas le permitan marcharse sin siquiera una roncha.

El candidato presidencial de Morena está acostumbrado a rascar las chiches a las gatas sin sufrir rasguño alguno; a vociferar, insultar, llamar ladrón y asesino a quien le venga en gana, sin obtener respuesta, pero Neza es otro mundo.

Ya Juan Zepeda le advirtió que si va a su barrio, con su estilo lépero, fatalmente se van a dar un tiro.

Creo que si el candidato perredista cumple su amenaza exagerará, y que en todo caso deberá escoger de Morena a alguien de su edad y peso. López Obrador ya no está para esos menesteres; con la lengua nadie le gana, pero en “tiros”, como lo entiende el perredista y lo entendemos todos los mexicanos, el de Morena estaría perdido, al menos por sus años y condición física.

Sin embargo, por aquello de las dudas, Zepeda debe cuidar que en el lugar del “tiro” alguien esconda un arsenal de pelotas de beisbol porque la leyenda urbana dice que Andrés Manuel suele tener buena puntería.