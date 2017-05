“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Justicia tardía para Vázquez Mota

Por Juan Bustillos

¿Qué significan 60 días para el procurador Raúl Cervantes cuando se trata de la honra de una familia?

No parecen muchos, pero equivalen a una vida si los nombres y los apellidos de padre e hijos de cualquier ciudadano, importantes o no, circulan en periódicos y revistas; si a diario son mencionados en noticiarios de radio y televisión y hacen la delicia de los chairos protegidos en el anonimato de las redes sociales.

La calumnia repetida reiteradamente en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales acaba con quien sea, aun tratándose de personas honorables, si la autoridad requerida para aclarar lo que está obligada en derecho, actúa con lentitud deliberada o por ineptitud.

Le ocurrió al padre y hermanos de Josefina Vázquez Mota, señalados en una nota exclusiva de El Universal el 27 de marzo pasado como investigados por la Procuraduría General de la República por recibir “17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el trasiego de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito”.

El texto afirmaba, conforme a copia de la denuncia en poder del periódico, que: “El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima, SA de CV, Bolshoye y de quien resulte responsable”.

Conforme a la nota, del cúmulo de transferencias de las 2 empresas investigadas destacan las realizadas a favor de familiares de Josefina, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, de la cual la candidata del PRI a gobernar el Estado de México es accionista.

Pues bien, el sábado, en su primer cierre de campaña, la candidata anunció que la PGR le había comunicado el día anterior que ningún integrante de su familia ha sido denunciado o es investigado por los delitos referidos.

Y ayer, 60 días después de que Josefina Vázquez Mota exigió al procurador le informara sobre las supuestas denuncia e investigación, la PGR se permitió difundir un comunicado que a la letra dice: “Ningún miembro de la Familia Vázquez Mota está denunciado, ni siendo investigado, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (conocido como lavado de dinero).

“El delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se persigue exclusivamente por denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y dicha dependencia expresamente manifestó a esta Procuraduría que no denunciaba a ningún miembro de la familia Vázquez Mota, ya que la denuncia presentada el 14 de diciembre de 2015, fue hecha en contra de personas físicas y morales distintas que ninguna relación societaria o de otro tipo tienen con la familia Vázquez Mota”.

En otras palabras, miente quien diga que la PGR denunció, investigó y “exoneró” a la familia Vázquez Mota porque no se puede exonerar a quien no fue acusado ni investigado.

Raúl Cervantes es un abogado reconocido, senador de la República (presidente de la Cámara Alta en la aprobación de buena parte de las Reformas Estructurales) que pudo ser ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y podría ser el primer Fiscal General de la República; por todo esto me extraña que tardase 60 días en descubrir la inexistencia de denuncia en contra del padre y hermanos de la candidata y que, en consecuencia, no eran investigaba, de tal suerte que no debe tratárseles como “exonerados”.

Más extrañas aún me resultan las fechas seleccionadas para informar a Josefina y para difundir el comunicado respectivo: un día antes del cierre de su campaña, lo primero, y lo segundo un día después del cierre de la del candidato del PRI, Alfredo del Mazo.

Deplorable manera de procurar justicia, si esto fuere, y más aún si se trata de una estrategia política.

De ganar el PRI por estrecho o amplio margen en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador armará un argüende de órdago. Intentará anular las elecciones y, como en 2006, se esforzará en evitar que Alfredo tome posesión.

Cuando le ocurrió a Felipe Calderón, el PAN contó con el apoyo del PRI, vía Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, para que, con trompicones y todo, la toma de posesión se realizara.

Me pregunto si José sospecha o no que la calumnia a su familia tuvo su origen en una estrategia del PRI o del gobierno cuando ella encabezaba las encuestas y parecía la candidata a derrotar. Si así ocurrió tiene derecho a estar encabronada (y uso el término porque ella no dudaría en hacerlo).

Me pregunto también si López Obrador no encontrará sospechosa la casualidad de las fechas del reconocimiento del procurador Cervantes a la no investigación de los familiares de Josefina. Tiene derecho a insinuar que hubo arreglo entre la candidata y el PRI-gobierno, sea cierto o no.

Y Enrique Ochoa Reza tiene razón en preocuparse por la actitud que podría adoptar la candidata panista si a López Obrador le da por exigir la anulación de la elección mexiquense.

Por lo pronto quizá perdió un aliado porque Josefina ya pidió a sus seguidores que cuiden las casillas por aquello de que alguien se las quiera robar el domingo.