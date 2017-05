“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Urge un manotazo en el Edomex

Imperativo meter en orden a los líderes de los múltiples grupos que dicen ayudar a Alfredo del Mazo

Por Juan Bustillos

Llegó el momento de que el Presidente Peña Nieto dé un manotazo (sólo él, nadie más, puede hacerlo) para meter en orden a los líderes de los múltiples grupos que dicen ayudar a Alfredo del Mazo; queda poco tiempo para sacar adelante la elección, pero quizás suficiente.

La situación parece de emergencia a quienes saben de procesos electorales, estén fuera o dentro del gobierno, o del PRI.

Ahora bien, es cierto que sólo los adivinos pueden darse el lujo de predecir el resultado electoral mexiquense del domingo próximo, pero conozco a algunos paisanos de relieve político del Presidente Peña Nieto, así como a expertos en estadísticas, que hablan de empate, pero coinciden en que si los electores eluden el abstencionismo, el candidato del PRI estará en problemas.

La razón es simple: Alfredo del Mazo cuenta con el voto duro priísta, pero nada más; sus esfuerzos y de quienes han llegado a ayudar con sus buenas intenciones y recursos no parecen haber convencido a los llamados “indecisos” que si acuden a las urnas podrían inclinar el resultado en su contra.

Debo reconocer que su apreciación quizás esté influenciada por cómo les ha ido en el sexenio, es decir, hacen válido el dicho de que cada quien habla como le fue en la feria; la cuestión es que se trata de gente fraguada en mil batallas electorales y algunos con información estadística.

No obstante, los únicos personajes en quienes confío de la estructura cupular del PRI me dicen que su partido ganará el Estado de México y quizás Coahuila; que en Nayarit no hay mucho que hacer, pero no pierden las esperanzas.

Les creo por ser quienes son y por la posición que ocupan, pero el 5 de junio de 2016 en la noche también fueron de los engañados por los encuestadores.

La diferencia de aquella elección, con la de éste domingo, está, me explican, en que toda la estructura, desde el gobierno al partido, se comprometió con Alfredo.

Argumentan que hoy no dejaron solo al PRI, como en 2016, pero, además, no han incidido en territorio mexiquense los conflictos internos en el equipo del Presidente Peña Nieto.

En aquella ocasión, algunos miembros del gabinete actuaron en su beneficio; los hubo que hicieron todo lo posible para que perdieran los candidatos impulsados por sus competidores en ambiciones para el 2018 sin saber que se estaban dando un balazo en el pie.

Tampoco han ocurrido sacudidas como la iniciativa de matrimonios igualitarios que puso en pie de guerra a la Iglesia Católica.

Hace muchos procesos electorales que los encuestadores perdieron prestigio; lo mantienen unos cuantos; la mayoría se presta para lo que el cliente pide o quiere oír.

Podemos acudir a los ejemplos del pasado y recordar la que en 2012 engañó, día a día, a los lectores sólo para que, el día de la elección, los electores pusieran a cada quien en su lugar.

Hoy se estila otra cosa; por ejemplo, se hacen públicas las encuestas del servicio de espionaje gubernamental, el Cisen, que se supone son algo así como secretos de Estado, y la Secretaría de Gobernación y el director de la agencia, Eugenio Imaz, guardan silencio. Apenas Roy Campos, de Mitofsky, tuvo que salir a desmentir una supuesta encuesta de su autoría que daba el triunfo a Delfina Gómez, de Morena, en el Estado de México.

Los encuestadores y sus contratantes son quienes condujeron, el 5 de junio de 2016, a Manlio Fabio Beltrones a un encuentro que resultó ser una trampa, con sus homólogos de los otros partidos. El entonces líder nacional del PRI llegó al debate televisivo con información de haber ganado 10 gubernaturas, y quizás 11, sólo para enterarse, en plena confrontación verbal, de la derrota en 7.

Lo grave es que Manlio no fue el único engañado con esa información; igual o similar la tenían, con los mismos encuestadores u otros, el Presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

Está por demás insistir en la importancia vital de la elección mexiquense para el PRI y dejar constancia de que hay muchos priístas de alto rango que han perdido la esperanza y que desde hoy se preocupan por el 2018.

Está en Del Mazo devolverles el ánimo y en el Presidente Peña Nieto meter en orden a quienes quizás no han captado la urgencia del momento.