“Solo para Iniciados”, por Juan Bustillos

Y ahora la familia de López Obrador

Hoy, el líder de Morena ya sabe que su hijo también es una especie de Eva Cadena, en masculino, que si no recolectaba dinero, por lo menos hacía otro tipo de trabajos sucios para el partido de su padre

Por Juan Bustillos

Me impresiona que la mayoría de los colegas, algunos obnubilados, durante casi 2 décadas, por Andrés Manuel López Obrador, descubrieran ayer qué se oculta bajo la zalea del cordero. Dice Hugo Páez que fue la agresión a Pepe Cárdenas, pero yo creo, en cambio, que la mayoría está atemorizada por lo que podría ocurrir a partir de 2018.

Durante años le siguieron el juego y lo convirtieron en el héroe de la democracia, pero parece que en los últimos días descubrieron lo que ha estado a la vista desde siempre y que no tuvieron capacidad de ver; hoy temen por el futuro.

En realidad, hay que reconocerlo, el líder de Morena no ha engañado a nadie, ni siquiera cuando se ofrece como mesías evangélico. Basta la mínima provocación para que deje salir al dictadorzuelo que trae adentro.

Pero más allá del hallazgo de algunos de nuestros eminentes colegas, situémonos en el presente.

Cuentan los viejos priístas que un adinerado de los que cada sexenio produce sólo tenía una pena, no saber quién había sido su padre. Un amigo le recomendó comprar una candidatura a diputado garantizándole que de esa manera conocería su origen.

Lo hizo, y el día que se discutió su caso en el Colegio Electoral (no existían ni el IFE, el INE o el Tribunal), su oponente sacó en su contra todo lo que tuvo a mano, incluso la paternidad del huérfano. Asustado, éste no esperó mayores datos que los primeros que usó quien estaba en el uso de la palabra en la tribuna más alta de la patria y se dio por derrotado; no indagó nunca más en el origen de su familia. Algo olía mal en Dinamarca y prefirió que el resto del mundo no se enterara.

Algo huele mal en “La Chingada”. Ayer, del hijo de Andrés Manuel López Obrador sólo sabíamos que usaba zapatos de la misma marca del Papa Benedicto XVI, Prada, que lo suyo es Manhattan y no Iztapalapa ni Ciudad Nezahuacóyotl, Texcoco o la innombrable finca familiar; también que es como su padre, pues no pudo, con Martí Batres, impedir la aprobación de la Reforma Energética en el Senado mientras, como se dijo, el viejo luchaba por su vida contra un infarto.

Hoy sabemos que lo suyo es armar estrategias financieras para Morena, el partido de su padre, con Citlalli, la nieta del hermano incómodo de Manuel Ávila Camacho, Maximino, que oculta el parentesco impresentable con el nombre de Yeidckol Polevnsky, una dama que, está por demás decir, brilla por sí misma y no por su abolengo político.

López Obrador, hoy, ya sabe que su hijo también es una especie de Eva Cadena, en masculino, que si no recolectaba dinero, por lo menos hacía otro tipo de trabajos sucios para el partido de su padre. Aunque, hay que reconocerlo, la evidencia en su contra data de 2016 y no de este proceso electoral, pero tratándose de los inmaculados, lo mismo da si fue ayer u hoy.

Imposible saber si AMLO conocía las actividades de su hijo con Yeidckol-Citlalli, pero imagino que es tal su pureza, su virginidad, que si lo hubiese sabido antes de que el audio entre ambos fuese entregado a los medios habría, incluso, renegado de la paternidad o llegado más allá que Abraham cuando estuvo a punto de sacrificar a su vástago porque su Dios se lo pedía.

Así son lo savonarolas de hoy, capaces de enviar a la hoguera a los pecadores aun cuando sean de la familia; ya no se diga de Eva Cadena, que llegó a creer que recolectaba dinero para su mesías y sería recompensada en la misma medida.

Llegó el momento de que por salud mental olvidemos un poco a los candidatos a gobernadores (supongo que a eso se refiere el periodo de “reflexión” que inventó el legislador) y disfrutemos, sin López Obrador, de una parte del fin de semana hasta que llegue el domingo.

Ya será responsabilidad del PRI si lo deja ser Presidente de México los próximos 18 años porque, como cualquier prócer sudamericano que se le parezca, le meterá mano a la Constitución para quedarse hasta que su cuero aguante.

El del País, no creo que mucho.