Solo se acata orden del Tribunal: Diputados

El presidente municipal de Durango permanece en su puesto en estos momentos, pues aunque se aprobó una sanción aún no inicia el proceso que contempla la ley para su aplicación, manifestó el diputado Gerardo Villarreal, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, mientras el priista Esteban Villegas dijo que este grupo parlamentario no se quiere involucrar en la confrontación.

Entrevistados por separado los legisladores coincidieron al señalar que hasta el mediodía de este jueves el Congreso del Estado no había recibido comunicación respecto a un recurso de amparo que presentó el alcalde capitalino en contra del proceso sancionatorio que se sigue en estos momentos.

Villarreal Solís recordó que todavía no se inicia un juicio político para poder proceder a sancionar a José Ramón Enríquez, por lo cual permanecerá en el cargo, pues la ley establece un plazo de 30 días naturales, para que el alcalde pueda presentar recursos legales a su favor, para puntualizar que tanto la Comisión como el Congreso actúan con apego a Derecho y no con fines de carácter político, al tiempo que recordó que en materia electoral no existen amparos, aunque recalcó que se acatará lo que determine el juez.

Por su parte Villegas Villarreal manifestó que se trata de un caso de carácter jurídico y legislativo, donde los legisladores priistas se abstuvieron de emitir su voto en el dictamen que se aprobó el pasado martes, debido a que no se quieren involucrar en este conflicto, al tiempo que llamó al gobernador y al presidente municipal a sentarse y dialogar, pues Durango no está en condiciones de tener un pleito como este.

Acerca de esta situación el petista Rigoberto Quiñones puntualizó que el alcalde cometió acciones en contra del artículo 134 de la Constitución, razón por la cual enfrenta en estos momentos un proceso sancionatorio de carácter judicial, además de señalar que los legisladores del PRI se abstuvieron de votar sobre el tema por un posible temor a represalias, debido a que la administración anterior perteneció a este partido, cuyo titular fue Esteban Villegas, y pudieran darse a conocer situaciones que se presentaron en la misma.

Cabe señalar que pese a recibir la notificación de un amparo interpuesto por el alcalde capitalino contra este proceso sancionatorio, se esperará a conocer en qué términos se autorizó, aunque los integrantes del Congreso se dijeron respetuosos de la ley, para luego considerar que la imagen de confrontación entre los gobiernos municipal y estatal no abona en nada al desarrollo de la entidad, además de recalcar que atrás no hay algún tema político.