Solo se logrará 50% de producción de frijol

*Condiciones del clima no fueron favorables

Por: Martha Medina

Este será el año más crítico que se ha tenido en la entidad en cuanto a la producción de frijol, pues las condiciones del clima no fueron favorables, por lo cual se estima que apenas se llegará al 50 por ciento de la producción que se programó de manera inicial, aunque el porcentaje puede ser menor, señaló el diputado J. Carmen Fernández Padilla.

El legislador, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Agrícolas y Ganaderos en el Congreso, puntualizó que en estos momentos ya hay cortes de frijol en algunas parcelas, en el caso de las que fueron sembradas durante el mes de julio, aunque comentó que el 70 por ciento de lo que se sembró todavía está verde, en el caso de los cultivos que se cultivaron durante el mes de agosto, sin que se tenga la esperanza de buenos rendimientos.

Puntualizó que en estos momentos la situación para los agricultores es crítica, debido en parte a la falta de pagos de lo que era el Procampo, a lo que se agrega la falta de cosecha y el precio que al parecer no redituará lo que se invirtió, “tenemos precios que no se han anunciado y estamos sospechando que van a subir entre 17 y 17.30 pesos por kilo, y nosotros cuando menos creemos que se deben pagar 20 pesos, para que el productor cuando menos saque los gastos, no lleva ganancia, pero los gastos creo que pueden salir”, dijo.

Con respecto a las cosechas que se esperan al término del ciclo agrícola, recordó que la cosecha histórica de Durango es entre 100 mil y 120 mil toneladas de frijol, pero consideró que si se llega al 50 por ciento de esta producción programada sería suficiente, “estamos en el año más crítico que se haya tenido en la historia del frijol, los rendimientos andan entre 200 y 300 kilos y en algunos hasta 100, creo que no hay muchas condiciones para que haya buena cosecha”, puntualizó el legislador.

Al mismo tiempo, reconoció que aún las condiciones del clima que se presentan en estos momentos son desfavorables para la producción del alimento, pues las bajas temperaturas que ya se presentan en gran parte de la entidad detendrán el crecimiento de las plantas en las parcelas, por lo cual hay pocas posibilidades de que se pueda elevar la producción.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp