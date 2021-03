Solo una persona ha pedido licencia por elecciones: Garza

El secretario del Ayuntamiento, Mario Garza Escobosa, señaló que solo una persona ha pedido licencia para contender en las próximas elecciones, siendo la secretaria particular Minka Hernández, mientras que otros funcionarios aún no lo han solicitado ya que no están registrados oficialmente; por parte de los regidores se prevé que Fernando Rocha sea contendiente en las elecciones, pero él tendría que hacer su solicitud ante el Cabildo.

“Personas que están colaborando en estos momentos en la administración tenemos un solo caso, de Minka Hernández, ya cumplió con sus requisitos específicos, ya metió su carta donde solicita el permiso para poder buscar contender por una candidatura de un distrito específicamente, de otros funcionarios en este momento no tengo, probablemente algunos se han inscrito pero no han hecho ese procedimiento, lo tendrían que hacer en forma, todavía tienen tiempo, pero la única realmente registrada es la secretaria particular”, indicó.

En el caso de los regidores de los diferentes partidos hay intenciones, algunos ya lo han expresado, algunos todavía no, “pero tengo el conocimiento de manera extraoficial de que sí buscarán candidaturas, como el caso de Fernando Rocha que se ventiló a través de las redes sociales que está buscando una candidatura, pero ellos tienen un procedimiento específico que es a través del propio Cabildo, no conozco los tiempos electorales pero ellos tienen que cuidarlos y en esta próxima reunión espero que ingresen su papelería y sus permisos correspondientes”, manifestó.

Aunado a esto Garza Escobosa explicó que cada uno de ellos debe presentar o seguir el mismo procedimiento a pesar de que sean distintas las elecciones o contiendas a las que se enlistarán.

