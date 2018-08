“Somos gladiadores, ha sido una rehabilitación muy rápida”, aseguró Martín

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El español Jorge Martín, tercero en la carrera de Moto3 en Austria ocho días después de ser intervenido quirúrgicamente de una fractura del radio distal del brazo izquierdo, hizo suyas las palabras de Pol Espargaró, con el que coincidió en la clínica Quirón Dexeus de Barcelona, donde calificó a los pilotos como “gladiadores”.

“A Pol le vi muy mal -se recupera en una fractura de clavícula y una fortísima contusión cervical que fue lo que más preocupó a los médicos de la Clínica Quirón Dexeus- y me dijo que somos gladiadores, y se me ha quedado grabado”, explicó Martín, que destacó que su “rehabilitación ha sido muy rápida”.

“Aparte de desearle una pronta recuperación, reconozco que ese día lo veía imposible, no tenía en los planes venir y, luego, llegar y estar aquí, a la gente que no es deportista supongo que no le entrará en la cabeza, pero ha habido mucho trabajo detrás”, afirmó satisfecho Jorge Martín.

“Ha sido algo increíble, ha sido una semana muy dura pero he conseguido llegar y hacer primera fila, que ya era ya algo increíble y después volver al podio, un año después de lo que me pasó el año pasado es para estar muy contento”, manifestó el piloto madrileño.

No obstante, Jorge Martín lamentó que no podían pelear con las KTM porque les falta “mucho, mucho motor, se veía que sólo en la recta, a rebufo, ya nos metía cincuenta metros y tenía que recuperar todo en la frenada”.

“La carrera ha sido súper, súper rápida, y creo que en Silverstone, que mejoraré, tendré más posibilidades”, resaltó.

“Me han pinchado en el culo, y antes de salir a carrera me dolía más ahí que la mano, y sobre todo en las curvas de izquierdas y en las frenadas fuertes es donde más sufría”, recordó Martín.

“Pero esas zonas eran el único sitio donde podía recuperar y entonces no pensaba en el dolor, pensaba en recuperar, sólo en recuperar, y lo difícil fue tener que pelear con Masiá y Arenas y combatir el dolor, porque iban dos o tres décimas más lentos y se escapaba Bezzecchi”, explicó el piloto de Honda.

“En cuanto podía adelantarles le recuperaba, pero me adelantaban otra vez, y así fue toda la carrera, y luego vi que llegó Enea -Bastianini-, pero al final hacer podio me deja muy contento”, indicó satisfecho Jorge Martín. EFE