Sony: “Hemos demostrado que PlayStation 4 tiene mucha vida por delante”

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Tras el espectacular paso de Sony por la feria E3 de videojuegos, que se celebró esta semana en Los Ángeles, la directora general de esta compañía en Iberia, Liliana Laporte, aseguró a Efe que han mostrado que su consola PlayStation 4 tiene todavía mucha vida por delante.

“No lo creo: lo hemos demostrado”, respondió Laporte a la pregunta de si buscan un relevo para PlayStation 4 o si todavía tiene recorrido esta consola.

“Nuestro enfoque es al cien por cien PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro”, añadió Laporte.

Frente a Microsoft, que presentó Xbox One X en 2017 y que este año anunció que trabaja en futuras consolas, o Nintendo, que sigue disfrutando del lanzamiento el pasado año de Nintendo Switch, Sony no desveló en la E3 novedades en hardware sino que apostó totalmente por mostrar sus nuevos videojuegos para PlayStation en una asombrosa conferencia.

En lugar de un evento al uso en un auditorio, Sony preparó una experiencia interactiva en la que los asistentes entraron en una especie de iglesia para ver el primer adelanto de “The Last of Us Part II” o caminaron entre decorados inspirados en “Marvel’s Spider-Man”.

“Lo hicimos con mucho cariño. Funciona muy bien lo de tener una gran audiencia, miles de personas y estar ahí sacando títulos, pero estábamos convencidos de que los títulos que teníamos para presentar merecían una experiencia más intimista: que cada uno tuviera la oportunidad de vivirlo, entenderlo e interpretarlo a su forma”, opinó Laporte.

Con una preciosa escena romántica seguida de una impresionante secuencia de acción, “The Last of Us Part II” se convirtió en una de las sensaciones de la E3.

“Creo que hemos sorprendido, pero dentro de una narrativa y una historia muy concretas. Sabemos que hablamos de un mundo posapocalíptico, en el que hay seres que están infestados, y que tenemos a nuestra protagonista Ellie, que hará de todo para poder sobrevivir y ser ‘la última de nosotros'”, dijo.

Laporte también destacó la “expresión artística muy bonita” de “Ghost of Tsushima”, con una trama centrada en el mundo feudal mongol y el honor de los samuráis, así como el esperado videojuego “Death Stranding”, un oscuro proyecto de Hideo Kojima (el responsable de “Metal Gear”).

“Es el gran misterio. Nos queda aún entender cien por cien de qué va a ir de verdad la historia, pero hay mucha ambición y Kojima no nos va a defraudar”, aseguró.

“Al final, cuando hablamos de videojuegos estamos hablando de la industria del entretenimiento número uno en términos de facturación e inversión, que factura más que el cine y la música juntos. Lo que estamos proponiendo son formas artísticas de encarar el entretenimiento”, explicó Laporte.

En su opinión, los videojuegos son “quizá” la forma de entretenimiento y arte que permite “interactuar más”.

“En un libro, tú lees la historia que te han contado. En una película, tú sigues la historia que alguien te está dictando. En un videojuego, tú eres el protagonista. Creo que eso es algo muy interesante y espectacular”, argumentó.

De cara al futuro, Laporte subrayó la apuesta de Sony por la realidad virtual.

“Le vemos un futuro radiante. Y vamos a seguir apostando por ello. Si nos paramos a pensar, parece que ya llevamos mucho tiempo de esto, pero PlayStation VR solo tiene 18 meses, es un bebé”, dijo.

“Es algo nuevo, que aún nos podemos permitir el lujo de testear, y que sabemos que la forma de jugar y el tipo de experiencias no deben ser las mismas que un videojuego tradicional”, agregó.

Por último, Laporte afirmó que su fijación es servir a los usuarios de PlayStation: “El futuro se basa en una única cosa: la comunidad. Es para ella que trabajamos y es nuestra prioridad máxima (…). Y si pensamos, como hace la comunidad, con el corazón, no nos vamos a equivocar”. EFE