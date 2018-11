Sospechoso que contratos del Festival Revueltas se entreguen enero

La sociedad piensa que hay actos de corrupción: Gurrola Vega

Genera sospechas y especulaciones que el Instituto de Cultura del Estado (ICED) informe que los contratos de los artistas que se presentaron en el Festival Revueltas 2018 se darán a conocer en enero, consideró el diputado Iván Gurrola Vega.

“La sociedad piensa que hay actos de corrupción por los montos que se dieron a conocer y los contratos que circularon en redes sociales”, precisó el diputado de Morena.

El integrante de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, recordó que hace días exhortó al Instituto para que publicara a la brevedad en su página oficial de internet, los contratos celebrados con las personas físicas o morales para la presentación de artistas foráneos y locales.

“Si no hay transparencia por parte del Instituto de Cultura les vamos a apretar el cinturón en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, además lo vamos a llamar a cuentas”, aclaró Gurrola Vega.

En este sentido, comentó que la respuesta que le dieron no es la correcta, además de que no están respetando al Congreso del Estado y no les ha quedado claro que quien destina el presupuesto para las diferentes dependencias es el Poder Legislativo.

“Sabemos que el festival fue en octubre y los artistas se tienen que contratar cuatro o cinco meses antes del evento, por lo que es sospechoso que los contratos se den a conocer en el mes de enero”, reiteró el legislador.

Cabe recordar que también exhortó al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales a tomar las medidas legales correspondientes, a efectos de que el ICED, cumpla con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y así garantizar el derecho a la información pública de los duranguenses.