Sostenibilidad y especialidad del café se consolidan en el mercado mundial

San José, 8 nov (EFE).- La sostenibilidad y especialidad en el café se consolidan en un mercado global de consumidores más informados y exigentes, explicaron hoy expertos en el marco de la Semana Internacional del Café que se realiza en Costa Rica.

La directora ejecutiva de Café Fino de Costa Rica, Noelia Villalobos, afirmó a Efe que uno de los temas de la actividad es la sostenibilidad del grano, que no trata solamente de una tendencia sino de una necesidad frente a los retos del cambio climático.

“La sostenibilidad empezó como una tendencia pero si no se aplica una sostenibilidad real en la industria, nos quedaremos sin café. Hay que meterse en la sostenibilidad real, no se trata de una moda, lo mismo pasa con el café de especialidad, no se trata de una tendencia, es algo que está creciendo y seguirá creciendo”, destacó Villalobos.

La sostenibilidad se enfoca en la producción del grano, cuidados de la finca, variedades del café, además de una sostenibilidad social de los pequeños y medianos productores, así como en la economía.

“Cada vez vemos consumidores más educados, más informados que les interesa esa especialidad del café, les interesa saber lo que están tomando y no solamente en café sino en todas las industrias. La especialidad va a seguir creciendo porque el consumidor lo pide porque demanda estas especialidades de café sostenibles, que protejan al productor”, dijo Villalobos.

Datos mencionados por la experta indican que Costa Rica produce menos del 1 por ciento de la producción mundial de café, el 90 por ciento de la producción se exporta.

Y de ese 90 por ciento entre el 70 y 80 por ciento se exporta como café de especialidad, lo que permite una visión sobre lo que exige el mercado.

Además, datos revelados hoy del estudio Barómetro del Café indican que en el periodo 2012-2017 el consumo y la producción de café aumentaron en un promedio de 2 por ciento por año.

Los niveles de consumo están aumentando fuera de los mercados tradicionales de Europa y de Estados Unidos, especialmente en el sudeste de Asia.

Según los pronósticos, si este ritmo de crecimiento continúa, el sector cafetalero necesitará 300 millones de sacos de café para el 2050, lo que significa duplicar la actual producción mundial anual, y el sistema actual de producción no podrá satisfacer la demanda en las próximas décadas.

Uno de los principales desafíos del café es distribuir de forma más equitativa las ganancias sobre la producción del grano, ya que actualmente en la cadena de valor los más perjudicados son los productores, quienes reciben precios muy bajos por el grano.

“Es una visión mundial, nos encaminamos hacia un mundo con mayor estabilidad ambiental (…) la taza de café es mucho más que solamente café, se trata de sostenibilidad, responsabilidad ambiental, bienestar para las familias productoras donde se produce”, expresó a Efe la directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, Xinia Chaves.

La actividad incluye conferencias, seminarios, talleres, reuniones de negocios y giras de campo, en las cuales se compartirá información, ideas y proyectos que ayudan a aumentar la transferencia tecnológica y las relaciones comerciales en la industria cafetalera mundial.

Entre los temas que serán abordados se encuentran las tendencias del consumo, el café descafeinado, la industria del grano de calidad en Australia y Estados Unidos, la innovación frente a la identidad, la cultura cafetera, la biotecnología, entre otros. EFE